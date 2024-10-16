Как же «интересно» бьёт пенальти Мората. Но разложить Сербию это не помешало

У Испании третья победа подряд в Лиге наций. Очень красивая! Чемпионы Европы раскатали сербов на «Нуэво Арканхель» в Кордове.

В стартовом составе сборной Сербии сыграли два представителя РПЛ – защитник «Зенита» Эракович и полузащитник ЦСКА Зделар. У испанцев же не было травмированного Ямаля. Вообще, несмотря на трудный график (два матча за три дня) Луис де ла Фуэнте сделал всего три перестановки в основе: места Ламина, Педри и Гримальдо заняли Баэна, Мерино и Кукурелья.

С первого же удара по мячу сборная Испании завладела большим территориальным и игровым преимуществом. Хорошим движением, сменой позиций и быстрой перепасовкой хозяева раздёргивали защитников гостей, находили свободное пространство. Сборная Сербии, несмотря на пятёрку защитников и пару опорных полузащитников, защищалась очень неуверенно. Команда Станковича даже воздух в своей штрафной проигрывала! Так и пропустила быстрый гол.

Сербы могли вынуть мяч из сетки собственных ворот уже на 1-й минуте. Мерино бил из хорошей позиции, однако его удар заблокировал Зделар. Но вскоре испанцы реализовали угловой. Мяч после розыгрыша оказался на правом фланге, откуда последовала подача на дальнюю штангу. Там сборная Испании создала ситуацию три в два. Эракович держал Морату, Максимович тоже прихватил кого-то, а вот Неделькович, кажется, потерял позицию. В итоге Лапорт свободно атаковал цель со «второго этажа».

При счёте 1:0 сборная Испании полностью контролировала игру. «Фурия роха» в первом тайме могла забить не единожды. Сербы по-прежнему проигрывали воздух в своей штрафной – Мерино головой отправил мяч в штангу. Когда же команда Стойковича увлеклась высоким прессингом, получила резкий контрвыпад хозяев: Субименди, пусть он и опорник, протащил мяч и зарядил в «девятку». Едва не забил второй матч подряд.

Сильный дождь в Кордове не мешал хозяевам. Разве что де ла Фуэнте чуть не поскользнулся на ступеньках у тренерской скамейки. Это была бы крайне обидная травма. Но, к счастью, обошлось. Сербы же до перерыва нанесли лишь один удар и выглядели тяжеловато, а вынужденный постоянно страховать центрхавов Эракович «присел» на жёлтую.

После перерыва сборная Испании продолжала играть не столько на результат, сколько в своё удовольствие. Развлекала болельщиков. А ведь команда де ла Фуэнте потеряла больше половины основы с финала Евро-2024. «Фурия роха» легко доходила до штрафной сербов. Однажды даже за счёт простого выноса от Райи к боковой и чудесного паса Оярсабаля в касание на ход партнёру. Вскоре хозяева заработали пенальти – Бирманчевич рукой заблокировал удар Порро. Мората взял мяч и запустил его с «точки» куда-то в дождливое небо.

На сборную Испании смотреть было интересно, а сам футбол с точки зрения интриги – не очень. Чемпион прижал неготового соперника к канатам и просто не давал ему поднять голову. Команда де ла Фуэнте возвращала себе мяч, едва потеряв его. Как вдруг на исходе часа матча сербы выстрелили резкой контратакой! Испанцы неудачно создали офсайдную ловушку, если только не ошибся лайнсмен. Митрович бил в касание из убойной позиции, но топ-бомбардир сербов умудрился промахнуться.

Загубив свой единственный шанс, команда Станковича тут же пропустила. После подбора Мората и Руис вдвоём порвали всю оборону сборной Сербии. В отличие от 11-метрового этот удар капитан хозяев исполнил безупречно. Тем временем тренер сербов бросил в бой ещё одного представителя РПЛ – хавбека «Рубина» Чумича. Впрочем, больше игроков из чемпионата России на поле не стало, так как был заменён Зделар. Откровенно говоря, сказать что-то хорошее об игре сербов из РПЛ трудно, как и о сегодняшнем выступлении любого футболиста гостей.

За четверть часа до конца команда Станковича и вовсе осталась вдесятером, когда Павлович «фолом последней надежды» срубил Оярсабаля. Сербов ждало двойное наказание – удаление и гол: Баэна блестяще исполнил штрафной, обведя стенку. Похоже, голкипер Райкович поставил её не так, как следовало. Но поражение со счётом 0:3 – не худший исход для сборной Сербии в этом матче. Испания нанесла 30 ударов (10 в створ), создала ещё несколько моментов и попала в перекладину.