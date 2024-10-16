Португалию неожиданно остановили. Роналду оставалось лишь орать на судью

Шотландия выстояла в Лиге наций, хотя шансы у Криштиану всё же были.

Португалия и Шотландия устроили сонное царство в Лиге наций и голов не забили. Об этом матче скоро забудут, так что оставим небольшое текстовое упоминание.

Мартинес произвёл сразу шесть изменений в составе: вышли Силва, Канселу, Витинья, Пальинья, Жота и Консейсау вместо Вейги, Дало, Силвы, Невеша, Леау и Нету. Роналду для испанца неприкасаем. Чего совсем не скажешь про шотландских зрителей: как только Криш получал мяч, они его тут же награждали громким свистом.

Футбол проходил в низком темпе — словно продолжались трансляции матчей Пути регионов Кубка России. За весь первый тайм единственное стоящее, что команды создали на двоих, — упущенная возможность Мактоминея вслед за подачей Робертсона, когда никем не прикрытый Скотт пробил головой прямо в руки Коште. В «Манчестер Юнайтед» он такое реализовывал.

Ещё через себя пытался бить Криштиану — симпатично, но уж больно неточно. Было заметно, что с турнирной точки зрения для Португалии игра большого значения не имеет. Главное — не уступить Хорватии в последнем туре, и первое место в кармане. Ну а Шотландия и мотивированная — не прямо уж грозная сила.

Криштиану Роналду Фото: Rob Casey/SNS Group via Getty Images

Португальцы во втором тайме как следует прижали шотландцев. Тем не менее извлечь из этого преимущество в счёте не получилось. На 61-й минуте вышли Невеш, Силва и Леау — не помогло. Криштиану на замахе убрал двоих и пальнул в дальний угол — не попал. А под конец матча удар Бруну в противоход эффектно парировал Гордон. Психовать, кричать на судью и аплодировать ему Кришу было бесполезно.

1,87 xG на 0,46 в пользу Португалии — есть уверенность, что результаты ожидаемых голов хорошенько завысили. 14-4 по ударам (3-2 в створ), 10-1 по угловым, 70% на 30% по владению. Но что поделать, если шотландцам надоело проигрывать? В официальных матчах они в последний раз не пропускали год назад в квалификации Евро от Кипра. Юбилейная, 10-я встреча после этого стала поворотной — «автобус» наконец-то проехал целиком всю дистанцию. Несмотря на осечку, португальцам хватит и ничьей с Хорватией — параллельно она не обыграла Польшу.