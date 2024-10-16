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Аргентина — Боливия — 6:0, видеообзор матча квалификации ЧМ-2026, что сказал Лионель Месси, реакция СМИ, 16 октября 2024

«Это могут быть мои последние игры». Гениальный матч Месси за Аргентину
Григорий Телингатер
Гениальный матч Месси за Аргентину
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Лео сделал 3+2 с Боливией и заходил на покер.

В Европе ещё не стартовал основной отбор к ЧМ-2026, а в Южной Америке одна страна практически гарантировала себе место на турнире. Речь про сборную Аргентины, которая дома выиграла у Боливии со счётом 6:0 при 84 567 зрителях на стадионе «Монументаль». Матч получился настолько лёгким для хозяев, что они даже не получили ни одной жёлтой карточки.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 10-й тур
16 октября 2024, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
6 : 0
Боливия
1:0 Месси – 19'     2:0 Мартинес – 43'     3:0 Альварес – 45+3'     4:0 Альмада – 69'     5:0 Месси – 84'     6:0 Месси – 86'    

Аргентинцы лидируют в квалификации с отрывом в три очка от Колумбии. При этом на чемпионат мира напрямую выходят впервые сразу шесть команд — благодаря расширению турнира с 32 до 48 сборных в финальной стадии. Седьмая команда попадает в стыки и должна пройти либо одного, либо двух соперников (зависит от рейтинга) для попадания на ЧМ-2026.

Турнирная таблица отбора к ЧМ-2026 (Южная Америка)

Турнирная таблица отбора к ЧМ-2026 (Южная Америка)

Главным героем матча Аргентина — Боливия стал Лионель Месси. Капитан команды сделал хет-трик и оформил два ассиста. В одном из эпизодов у него была отличная позиция для удара, но он предпочёл отпасовать на Лаутаро Мартинеса, а вскоре отдал голевую ещё и Хулиану Альваресу.

Месси мог сделать покер, однако вратарь сборной Боливии вытащил удар в девятку со штрафного, врезавшись при этом головой в штангу.

Голевая передача Лионеля Месси на Лаутаро Мартинеса

Голевая передача Лионеля Месси на Лаутаро Мартинеса

Фото: Кадр из трансляции

Благодаря этому хет-трику Месси достиг отметки в 112 голов за сборную за 189 матчей. По мячам за национальную команду он уступает только Криштиану Роналду, который забил 133 гола в 216 играх.

После игры с боливийцами Лионеля спросили, когда он планирует завершить карьеру. Аргентинец не дал однозначного ответа: «Я не ставлю каких-то сроков в сборной. Просто хочу наслаждаться и чувствовать любовь людей, потому что знаю, что это могут быть последние матчи. Я в восторге от того, как люди выкрикивают моё имя. Наслаждение — это то, что меня вдохновляет. Я счастлив. Несмотря на возраст, когда я здесь, то радуюсь словно ребёнок».

Права на видео принадлежат CONMEBOL. Видео доступно на канале CONMEBOL в YouTube.

Главное аргентинское издание о спорте Olé вышло с заголовком: «Месси велик, феерия Аргентины, чемпионат мира очень близок». В статье автор отметил, что такого разгрома удалось добиться, несмотря на манеру игры сборной Боливии, которая выстроила две линии обороны у своих ворот. Среди прочего журналист написал: «После победы со счётом 6:0 хочется сломать руки от аплодисментов».

Заголовок издания Olé: «Месси велик, феерия Аргентины, чемпионат мира очень близок»

Заголовок издания Olé: «Месси велик, феерия Аргентины, чемпионат мира очень близок»

Фото: Скриншот

Аргентинская газета La Nacion ожидаемо отметила значение Месси для национальной команды: «Он отсутствовал в матчах с Чили и Колумбии в прошлом месяце, но теперь вернулся в состав. Отыграл полностью всю встречу и с Венесуэлой, и с Боливией».

Автор издания La Clarín отметил манеру игры сборной Аргентины: «Скалони использовал гибкую схему 4-4-2, которая время от времени трансформировалась в 4-3-3, когда Месси и Альварес располагались широко на флангах. Аргентина удержала педаль газа, и Месси не пожалел соперника. Это была игра, в которой Лионель касался мяча 88 раз — чаще, чем в других матчах».

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