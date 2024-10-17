«Спартак» остановит лидера, а Дзюба огорчит «Зенит»? Интриги 12-го тура РПЛ

РПЛ возвращается после международной паузы. В 12-м туре нас ждёт сразу несколько любопытных матчей. В центральной встрече «Спартак» примет в Москве «Краснодар». А какие ещё есть интриги? Разбираемся.

В пятницу тур откроет встреча в Самаре. «Акрон» идёт здорово для новичка: 12 очков и восьмое место после 11 туров. Однако впереди тольяттинцев ждёт настоящая проверка — «Зенит». Петербуржцы занимают третью строчку в таблице и планируют вернуться на вершину. Терять очки команда Сергея Семака не намерена, но у «Акрона» есть козырь в лице Артёма Дзюбы. 36-летний форвард любит огорчать «бывших». Ждём забитый мяч от Дзюбы и проблемы для «Зенита»?

Следом в Грозном стартует игра между «Ахматом» и «Факелом». У обеих команд тяжёлая ситуация в таблице: первые идут на последнем, 16-м месте. А воронежцы обгоняют «Ахмат» всего на одно очко. Удивительно, что грозненцы ещё ни разу не одержали победу за 11 туров. Когда выигрывать, если не сейчас? Но и «Факел» бьётся за каждое очко, так что «Ахмату» никто не подарит победу. Вывеска не самая яркая, однако матч на 100% получится интригующим.

В субботу, 19 октября, Виктор Гончаренко проведёт дебютный официальный матч в должности главного тренера «Пари НН». Нижегородцы примут дома «Ростов» Валерия Карпина. Команды в турнирной таблице разделяет всего одно очко. Но «Пари НН» сменил тренера, а ростовчане верят в Карпина. Южане за последние шесть туров одержали всего одну победу и потерпели четыре поражения. Нашёл ли Карпин способ исправить игровые проблемы? Узнаем скоро. Также интересно посмотреть на обновлённый «Пари НН». Гончаренко нужно создать задел от зоны вылета/стыков перед зимней паузой.

«Локомотив» бьётся за золото РПЛ. Команда одержала девять побед за 11 туров и набрала 27 очков (как и «Краснодар»). Михаил Галактионов удивляет! И у «Локо» есть отличный шанс добавить ещё одну победу. В 12-м туре команда едет в гости к «Химкам». Подмосковный клуб не побеждает в восьми турах и идёт в зоне стыков. «Локомотив» должен обыгрывать не самого мощного соперника. Хотя, может, именно в этот день «Химки» прервут свою серию без побед.

Главная встреча 12-го тура состоится на «Лукойл Арене». «Спартак» попытается остановить лидирующий «Краснодар». Команда Мурада Мусаева побеждала в восьми встречах подряд и вышла в лидеры РПЛ. Получится у москвичей отобрать очки у краснодарцев? В последнем очном матче в Москве «Спартак» одержал минимальную победу. А в последний раз команды сыграли вничью в марте 2019 года. Так что один из клубов наверняка получит желаемое.

Завершает субботнюю программу встреча в Махачкале. «Динамо» — самая «низовая» команда РПЛ: в их встречах ещё ни разу не забивалось более двух мячей. В гости в Дагестан приезжает ЦСКА. Команда Марко Николича влетела в топ-5 и планирует подниматься только выше. Но крутая оборона «Динамо» может не позволить гостям реализовать победный план. Главная интрига: получится ли у ЦСКА забить хотя бы два мяча махачкалинцам? Ещё ни разу «Динамо» не пропускало дома более одного раза.

В Оренбурге состоится ещё один тренерский дебют: Владимир Слишкович пришёл в клуб вместо Давида Деограсии. Оренбуржцы не побеждают с 1-го тура. Получится у нового тренера прервать неудачную серию в игре с «Крыльями Советов»? Самарцы «отстояли» тренера Игоря Осинькина. На положительном заряде команда может обыграть любого. Тем интереснее, чем завершится игра двух заряженных эмоциями клубов.

Завершает тур встреча в Казани. «Рубин» в последних трёх турах набрал пять очков и оказался на седьмом месте. А «Динамо» отстало от лидирующей тройки и скатилось на пятую строчку. Место тренера Марцела Лички в клубе перестало быть безоговорочным. Бело-голубым жизненно необходимы очки, чтобы окончательно не выпасть из чемпионской гонки. А «Рубин» в случае победы подберётся на близкое расстояние к «Динамо». Москвичи в прошлом туре обидно уступили в дерби ЦСКА (1:2). Получится исправиться перед болельщиками?