Абакар Гаджиев совершил впечатляющий подъём с махачкалинским «Динамо», но убеждён, что это ещё не предел.

«Все думают, что мы больные». От Второй лиги до РПЛ с родной командой — так бывает!

Мы давно хотели познакомиться с Абакаром Гаджиевым. Карьера у парня по-своему уникальная: мало кому удаётся с родным клубом дойти от Второй лиги до Премьер-Лиги. А Абакар проделал этот путь с махачкалинским «Динамо». Мало того — остаётся одним из лучших в команде на уровне РПЛ!

Но начать разговор с полузащитником пришлось с менее приятного инфоповода — инцидента в матче «Факел» — «Динамо».

О чём расскажем:

Почему Абакар показал неприличный жест фанатам «Факела»

— Объясни, что на тебя нашло в Воронеже?

— Весь матч с Калининым из «Факела» играли жёстко друг против друга. С его стороны звучали матерные и провокационные высказывания. Я пытался не обращать внимания, но в начале второго тайма обстановка накалилась. Я получил жёлтую карточку, мы пропустили гол. Был так расстроен, что дал волю эмоциям.

Когда уходил на замену, Калинин стал в спину кричать: «Куда ты уходишь?», а сам смотрит на меня и улыбается. Я и поднял указательный палец, имея в виду: «Подожди, мы ещё увидимся». Но тут с трибун понеслось: «Засунь этот палец себе в задницу» и разные другие высказывания. Я не сдержался и показал им неприличный жест.

Абакар Гаджиев Фото: dinamo-mx.ru

— Давай о хорошем. С чего начинался твой путь в футболе?

— Будучи с родителями на свадьбе, через окно банкетного зала увидел заснеженное футбольное поле и двух пацанов, которые пинают мяч. В шесть лет я ещё не понимал, что это такое, но мне понравилось. Уже дома сказал об этом папе с мамой, и летом меня привели в футбольную школу Маркарова. Через полтора-два года перешёл в академию «Анжи».

— Успевал учиться в школе?

— Поначалу да, но, когда подрос и стало больше игр и турниров, приходилось просить учителей войти в положение. Приносил шоколадку, всё по-доброму.

Как московское «Динамо» спасло футбол в Дагестане

— Звёзд «Анжи» — Это’О, Роберто Карлоса — видел?

— Не успел. Когда пришёл в академию «Анжи», звёздный состав уже распадался. Жаль, что не успел увидеть их вживую.

Нас в академии эти процессы поначалу не коснулись. Мы продолжали тренироваться и играть. А потом на базе академии «Анжи» открыли филиал московского «Динамо». Если бы не эта реорганизация, большинство ребят закончили бы с футболом.

— А для Дагестана потеря «Анжи» была очень болезненной?

— Многие расстроились, потому что у «Анжи» немало преданных фанатов. Ещё до восстановления «Анжи» фанаты просили людей не забывать о клубе и называли глорами тех, кто начал болеть за махачкалинское «Динамо». Им было обидно, что «Анжи» нет, но есть «Динамо».

Сколько платят во Второй лиге

— Что было после выпуска из филиала московского «Динамо»?

— Весь наш год после академии позвали в «Махачкалу» (предшественник «Динамо». — Прим. «Чемпионата»), но после просмотра оставили только троих. На зимних сборах не понимал, как так быстро получилось — из академии сразу во Вторую лигу. Однако в первом же матче вышел в старте и забил гол. Сразу почувствовал большую ответственность, ведь играть пришлось против взрослых мужиков. Но я быстро сориентировался.

— Если играл во Второй лиге, то был и первый контракт?

— Да, на 10 тысяч рублей. Немного, но это были первые деньги, которые я зарабатывал. Поэтому радовался.

— Что чувствовал, получив в первый же сезон приз лучшего молодого игрока Второй лиги?

— Каких-то необыкновенных эмоций не было. Я старался не отвлекаться на похвалы и призы. Продолжал пахать на тренировках и в матчах, старался помогать команде по максимуму.

— В общем голову первые успехи не вскружили?

— Нет. Если такие мысли приходят, сразу стараюсь их отбрасывать. Вспоминаю, откуда пришёл и через что прошёл.

— Чаще стали узнавать в Дагестане?

— Во Второй лиге нас идентифицировали только по клубной экипировке. Сейчас даже в обычной одежде узнают, фотографируются, это удивляет. Наверное, все футболисты об этом мечтают.

— В первом сезоне за «Махачкалу» тебя сравнивали с Ди Марией. Ещё сравнения были?

— Кто-то сравнивал с Ди Марией, кто-то — с Асенсио, Роббеном и другими левоногими футболистами. С Ди Марией мы немного похожи внешне, а «Асенсио» называли из-за штрафных ударов.

Абакар Гаджиев Фото: dinamo-mx.ru

— А ты на кого хотел бы походить?

— Я всегда болел за Криштиану Роналду и старался брать с него пример в футбольном плане. Всё время слежу за ним, больше ни за кем.

— По чьей инициативе ты поступил в университет МЧС?

— Это было решение родителей. Они всё время говорят: «Нужен диплом». Были разные варианты, но выбрал МЧС. Если нужно будет кому-то помочь — всегда готов. Однако, к сожалению, учёбу так и не закончил — тяжело было совмещать с профессиональным футболом.

— Играя во Второй лиге, где-то подрабатывал?

— Нет. Родители понимали, что 10 тысяч рублей — это не так много в 17 лет, поэтому помогали и обеспечивали. Когда перешёл в Первую лигу и переподписал контракт на более высоких условиях, уже начал сам себя обеспечивать и родителям помогать.

— Почему в Первой лиге твоя результативность упала?

— Возрос уровень сопротивления. Первая и Вторая — это совершенно разные уровни. Наверное, я не сразу приспособился к другим скоростям и количеству борьбы в Первой лиге. Всё-таки во Второй взрослые доигрывают карьеру. В каких-то моментах там могут не пойти в борьбу и пропустить тебя с мячом. В Первой лиге такого не было — все бьются и играют до конца.

Как Бердыев воспитывал футболистов

— Куда ты пропал под конец первого сезона в Первой лиге?

— Я ещё зимой почувствовал дискомфорт в спине: была протрузия в пояснице. Возможно, в зале что-то сделал не так, взяв чересчур большой вес. Когда отдавал передачи, возникала резкая боль в пояснице. Конец сборов пропустил, а после товарищеской игры с «Балтикой» травмировался окончательно и начал лечение. После матча с «Енисеем» почувствовал себя еще хуже: боль начала отдавать в правую ногу. Видимо, что-то защемляло, и протрузия стала грыжей. Больше терпеть я не мог. Шесть месяцев лечился: иглы, токи, магниты и другие процедуры.

— Тяжело в 19 лет надолго вылететь?

— Тяжело эмоционально. Я очень не люблю пропускать матчи и тренировки. Когда осознал, что придётся пропустить весь сезон, был очень расстроен, это был тяжелый период.

— Были ли мысли о завершении карьеры?

— Такого не было. Когда в первый день после операции встал на ноги, было ощущение, будто у меня на пояснице сидят три человека. Тяжело было вставать с железкой в спине. Через неделю приступил к реабилитации. Когда восстановился и вышел на поле, даже тренер делал замечания, чтобы был осторожнее, не делал каких-то вещей.

— Как воспринял назначение в «Динамо» Курбана Бердыева?

— Я удивился. Думал, что успею у него поиграть. Но он ушёл из команды зимой, поэтому поработал с ним только месяц-полтора на сборах. Жалко и обидно, что так получилось.

Курбан Бердыев Фото: dinamo-mx.ru

— Какой Курбан Бекиевич в работе?

— Жёсткий. С первых моих тренировок после травмы он показал, что не будет меня жалеть. Сразу напихал мне за то, как отдаю пас. Я даже вздрогнул.

Ребята рассказывали, что он хороший психолог: знает, как и что сказать в разных моментах. Если нападение сыграло хорошо, может их отругать на теории, чтобы не расслаблялись. А защиту, наоборот, похвалит, если много пропустили, чтобы не расстраивались.

— Почему он ушёл?

— Не знаю. Но было удивление, что он так спонтанно и быстро ушёл. Вроде с нами, а потом раз — и попрощался. Мы думали, что это связано со сборной Азербайджана. Но от неё Бердыев тоже отказался.

— Переход махачкалинского «Динамо» из Второй лиги до РПЛ за три года — сказка?

— Да. Не слышал, чтобы какая-то команда в России так быстро дошла до РПЛ.

Что общего у Гаджиева и Варди и собирается ли он в Европу

— В РПЛ сразу прочувствовал другой уровень?

— В первом матче — с «Химками» — ничего особенного не почувствовал. Обе команды только вышли в РПЛ, поэтому можно сказать, что это был матч команд Первой лиги. Какого-то везения не было, что «Химки» не забили два пенальти. Это опыт Давида Волка. Всевышний нам помог не проиграть в первом матче РПЛ, чтобы почувствовали себя уверенно.

Уже в следующих матчах ощутил другой уровень игры. Понял, что нужно везде успевать. Если в Первой лиге где-то не успел, это прокатит, а в РПЛ накажут по-любому. Это говорит о мастерстве футболистов. Из 10 эпизодов семь-восемь точно забьют.

— Какое главное качество махачкалинского «Динамо»?

— Упорство, желание не проиграть и биться за каждый мяч. У нас всегда такая игра, мы не хотим кому-то уступать. Иногда даже более мастеровитые команды в матчах с нами теряются и не знают, что делать. Когда мы их по всему полю накрываем, они думают, что мы какие-то больные (смеётся). Многие думали, что с нами будет легко, но мы так просто ничего не отдадим.

Абакар Гаджиев в матче со «Спартаком» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— У тебя уже сформировалось отношение к Fan ID?

— Это чуть напрягает. Когда кому-то из родных нужны билеты, всё время возникают какие-то непонятки. У кого-то нет Fan ID, и нужно ждать, пока оформит. Без Fan ID было проще: билеты на руках, принёс домой, их забрали. Пока одни неудобства из-за Fan ID, плюсов не увидел. Меньше болельщиков ходит на матчи, атмосфера совсем другая. Хотя понимаю, что это всё сделано для безопасности.

— Не напрягало, когда клуб активно укреплял состав летом?

— Нет. Я понимал, что увеличится конкуренция, но никогда её не боялся. Конкуренция не даёт расслабиться. Я считаю, что клуб правильно сделал, обновив команду. С перволиговым составом без усиления «Динамо» было бы сложно в РПЛ. Руководство проделало хорошую работу.

— Как в команде реагировали, когда клуб подписал иранского новичка с труднопроизносимыми именем-фамилией Мохаммад Джавад Хоссейннежад?

— У нас в Дагестане тоже есть длинные имена и фамилии. Так что он приехал в нужный клуб — в других его бы не поняли. Но, конечно, фамилия иранца меня удивила. Как люди это читают вообще? Если в Иране у всех такие имена, как там комментаторы работают (смеётся)?

— Несмотря на серьёзное укрепление состава, ты и в РПЛ выходишь в каждом матче.

— Думаю, я доказал тренеру, что могу играть на этом уровне и на меня можно положиться.

— Одна мечта уже сбылась?

— Однозначно, да. Я с самого начала мечтал попасть в топ российского футбола. Но это не предел. Уверен, что я и в Европе смогу заиграть и зажигать, если не сбавлю оборотов. Но это уже следующая мечта.

— А как же сборная России?

— Это не мечта, а цель. Туда надо попасть!

— Вдохновляет пример Пальцева?

— Конечно. Человек работал на заводе разнорабочим, а теперь выходит играть на высоком уровне в РПЛ и вызывается в сборную России. С него нужно брать пример.

— Не находишь сходства своей истории с карьерой Варди, который прошёл путь с самого низа с «Лестером»?

— Что-то есть, но уровни всё равно разные. И, кстати, я не один с «Динамо» прошёл такой путь — ещё Залимхан Юсупов, Никита Глушков, Муталип Алибеков, Сослан Кагермазов.

— Куда бы хотел в Европу?

— Если сразу перейти в топ-5 лигу, можно не уловить уровень футбола. Лучше попасть туда через трамплин.