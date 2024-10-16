А ещё лучшие сейвы. Какие вам нравятся больше всего?

Убойный удар «Торпедо» и дубль в стиле Роббена и Месси. Голы тура в Первой лиге. Видео

В Мелбет Первой лиге прошёл 14-й тур. Обо всех главных событиях последних матчей турнира мы рассказали ранее. Прочитать о них можно по ссылке ниже.

Мы отобрали для вас лучшие голы и сейвы прошедшего тура в Первой лиге. В подборке есть моменты на разный вкус. Предлагаем вам оценить представленные семь вариантов и выбрать самый крутой, по вашему мнению!

А вот и лучшие спасения от вратарей. Евгений Гошев из «Тюмени» вытащил удар в девятку. Голкипер «Урала» Алексей Мамин в той же встрече спас команду после выхода один на один. Ростислав Солдатенко из «Алании» парировал удар прямо под перекладину, как и его коллега из «Чайки» Михаил Штепа. Выбирайте самый крутой сейв!