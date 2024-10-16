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Торпедо — Балтика. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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Лучшие голы и сейвы 14-го тура Первой лиги, видео, Акбашев, Бородин, Мальцев, Манелов, Солдатенко, Мамин, Гошев

Убойный удар «Торпедо» и дубль в стиле Роббена и Месси. Голы тура в Первой лиге. Видео
Никита Паглазов
Лучшие голы и сейвы 14-го тура Первой лиги
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А ещё лучшие сейвы. Какие вам нравятся больше всего?

В Мелбет Первой лиге прошёл 14-й тур. Обо всех главных событиях последних матчей турнира мы рассказали ранее. Прочитать о них можно по ссылке ниже.

Вот здесь:
Скандальный гол и нереальная удача лидера. Первая лига зажгла в паузу на сборные. Видео
Скандальный гол и нереальная удача лидера. Первая лига зажгла в паузу на сборные. Видео

Мы отобрали для вас лучшие голы и сейвы прошедшего тура в Первой лиге. В подборке есть моменты на разный вкус. Предлагаем вам оценить представленные семь вариантов и выбрать самый крутой, по вашему мнению!

А вот и лучшие спасения от вратарей. Евгений Гошев из «Тюмени» вытащил удар в девятку. Голкипер «Урала» Алексей Мамин в той же встрече спас команду после выхода один на один. Ростислав Солдатенко из «Алании» парировал удар прямо под перекладину, как и его коллега из «Чайки» Михаил Штепа. Выбирайте самый крутой сейв!

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