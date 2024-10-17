Команде Мусаева осталось два матча до повторения результата сезона-2014/2015. А до рекорда — 16 игр!

«Краснодар» вообще не проигрывает в РПЛ. Но до великих серий далеко

«Краснодар» выдал мощнейшую серию на старте сезона РПЛ. Команда Мурада Мусаева не проигрывает уже в 11 турах подряд. До рекорда сезона-2014/2015, когда краснодарцы под руководством Олега Кононова выдали 13 матчей без поражений (с 18-го по 30-й тур), осталось всего две встречи. Также «Краснодар» имеет серию из восьми побед — такого в чемпионате России у «быков» ещё не было. Рекорд!

А какие клубы так же круто начинали сезон РПЛ в последние сезоны? И кто рекордсмен по длительности беспроигрышной серии? Вспоминаем.

Лучший старт в истории «Краснодара» произошёл в прошлом сезоне. Команда начала чемпионат-2023/2024 с 12 матчей без поражений. Под руководством Владимира Ивича краснодарцы забрались на первое место. Дебютное поражение случилось в игре 13-го тура в Москве: «Краснодар» с минимальным счётом уступил ЦСКА. После этого «быки» не выдавали больше трёх встреч подряд без поражений.

Владимир Ивич в «Краснодаре» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Самую длинную серию без поражений на старте сезона с момента перехода РПЛ на систему «осень-весна» выдал ЦСКА. В чемпионате-2015/2016 команда Леонида Слуцкого не уступала в 14 встречах подряд. Впервые ЦСКА проиграл в 15-м туре «Краснодару» (1:2). А затем выдал ещё три игры без побед. Но в итоге москвичи добрались весной до титула, опередив в борьбе «Ростов» Курбана Бердыева.

Интересно, что общая серия без поражений ЦСКА в РПЛ в 2015-м достигла 21 матча. Сначала команда не уступила в семи играх на финише сезона-2014/2015, а затем добавила ещё 14 встреч. 21 матч без поражений — седьмой результат в истории РПЛ.

А лучшая беспроигрышная серия в чемпионатах по системе «осень-весна» принадлежит «Зениту». Петербуржцы не уступали в РПЛ с 11-го тура сезона-2019/2020 по 5-й тур сезона-2020/2021. Серия достигла 23 встреч.

«Зенит» выиграл золото РПЛ-2019/2020, а затем забрал титул в следующем чемпионате. 23 матча без поражений — четвёртый результат в истории РПЛ.

Сергей Семак с кубком в 2020 году Фото: РИА Новости

Но «Зенит» есть и в топ-3 беспроигрышных серий. С конца сезона-2009 по конец сезона-2010 команда выдала 26 встреч без поражений. Серия оборвалась в гостевом матче со «Спартаком» (0:1) — единственный мяч на 88-й минуте с пенальти забил Дмитрий Комбаров.

Москвичи также имеют серию в 26 беспроигрышных матчей. Это произошло в 1993 году: «Спартак» уступил в 1-м туре «Ростсельмашу» (0:1), однако затем катком прошёлся по чемпионату России. В начале октября 1993-го команда Олега Романцева уступила в гостях «Ротору» (0:1). Но это в итоге не помешало уверенно выиграть чемпионат с отрывом в 11 очков от волгоградцев.

Однако главная беспроигрышная серия в истории российского футбола принадлежит «Локомотиву». Сначала клуб под руководством Юрия Сёмина выдал семь матчей без поражений в конце 2004 года и стал чемпионом России. А затем железнодорожники продолжили мощный ход в 2005-м. Сёмин ушёл в сборную России, его заменил Владимир Эштреков. Но и без легендарного тренера команда шла за вторым подряд золотом и выдала серию из 20 матчей без поражений.

«Локо» побил рекорд «Спартака» в важнейшей встрече с ЦСКА (3:2). Армейцы на тот момент были действующими обладателями Кубка УЕФА. «В конце сил вообще не было, — радовался после матча Дмитрий Сычёв. — Честно говоря, в конце уже был согласен на ничью. Хотя настраивались, разумеется, на победу. После гола эмоции переполняли! Сразу помчался к Пашинину, чтобы задушить его в объятиях».

Игра Сычёва в матче «Локомотив» — ЦСКА в 2005 году Фото: ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев

Всё оборвалось в перенесённой игре 16-го тура с «Рубином» в Казани. «Локо» уступил со счётом 1:3. А Дмитрий Сычёв получил травму крестообразных связок за несколько минут до конца встречи. Команда потеряла лидера, прервала беспроигрышную серию и поплыла. В оставшихся девяти встречах «Локомотив» одержал всего две победы, шесть раз сыграл вничью и уступил «Торпедо». Золото ушло к ЦСКА, а команда под руководством Эштрекова отдала даже серебро, пропустив вперёд «Спартак».

«Краснодар» пока далёк от мыслей о таких крутых сериях. Задача команды — стабильно набирать очки и двигаться к первому в истории золоту РПЛ. Матч со «Спартаком» станет одним из важнейших этапов. Есть шанс повторить достижение в 12 игр без поражений со старта прошлого сезона, а заодно получить огромный эмоциональный заряд.