Кошмар «Торпедо» и новая сенсация «Спартака» из Костромы. Насыщенный день в Кубке России

Пока клубы РПЛ готовятся к возобновлению турнира, в борьбу снова вступили команды-участники Пути регионов Фонбет Кубка России. Четыре матча — каждый из них был интересен по-своему.

Худшая команда Первой лиги выбила из Кубка клуб Гогниева

«Тюмень» совсем не радует своих болельщиков в Первой лиге. Последнее место в таблице, серия из 11 матчей без побед, а до спасительной зоны — восемь очков. У «Алании» дела немногим лучше — третье с конца место, восемь забитых мячей (худший результат в лиге).

А теперь осетинский клуб попрощался с Кубком России. Скучные нули в Тюмени по итогам основного времени — привет, серия пенальти! Там хозяева не реализовали одну попытку, гости — две. Последним свой шанс не использовал 36-летний Азамат Засеев, поигравший в своё время в РПЛ за «Уфу».

Спартак Гогниев попрощался с Кубком России Фото: ФК «Алания»

«Родина» проиграла клубу Второй лиги, несмотря на очень быстрый гол

«Спартак» из Костромы — одно из открытий нынешнего турнира. Ранее он справился с 2DROTS (1:0) и выбил из турнира «Енисей» (1:0). «Родина» — новая жертва клуба Второй лиги. Хотя началось всё для гостей просто отвратительно — они пропустили уже на первой минуте.

«Спартак» больше не пропустил, а сам ответил двумя голами. Первый оформил экс-футболист «Ростова» Александр Саплинов, а на старте второй половины победу гостям принёс Денис Жилмостных. Кстати, ему ассистировал всё тот же Саплинов. Клуб из Костромы забил и третий мяч, но его отменили из-за офсайда. Если верить повторам, то судья принял очень спорное решение. Не пройди «Спартак» дальше, наверняка был бы скандал.

Талалаев отомстил бывшей команде

Павел Кирильчик и Юрий Нагайцев — тренеры, руководившие с кромки поля «Торпедо» и «Балтикой» соответственно. С московским клубом всё понятно — Олег Кононов получил бан после удаления в прошлом кубковом матче. Андрей Талалаев сам предпочёл наблюдать за игрой с трибуны стадиона в Химках. К слову, это уже не первый подобный случай в карьере тренера. Получилось очень удачно, ведь «Балтика» накидала бывшей команде Талалаева трёшку ещё в первом тайме. А во второй половине сделала счёт ещё более унизительным для соперника.

Алекс Фернандес — главный герой матча в Химках. Бразилец забил два мяча (один — с пенальти) и отдал результативную передачу. А самый красивый гол, пожалуй, оформил Иван Зазвонкин, которого «Балтика» арендовала у московского «Динамо». 20-летний футболист посадил соперника на пятую точку, а потом классно положил мяч в дальний угол. Идеальный удар! Кстати, «Балтика» показала высочайшую эффективность. Четыре удара в створ — четыре гола.

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«Сочи» всухую обыграл команду Второй лиги

Черноморский клуб в последнее время очень часто играет вничью — пять раз в шести предыдущих матчах Первой лиги. В Кубке совсем другая история. Три недели назад «Сочи» вынес «Кубань Холдинг» (5:0), а теперь справился на домашнем стадионе с ульяновской «Волгой» (2:0). Хозяева забили по мячу в каждом из таймов и прошли в следующий раунд Кубка России. Казахстанский нападающий Артур Шушеначев огорчил соперника до перерыва, а в концовке отдал голевую передачу на Руслана Барта. Пока в Кубке «Сочи» играет гораздо увереннее, нежели в Первой лиге.