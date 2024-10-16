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Торпедо — Балтика. Прямая трансляция
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Кубок России — 2024/2025, обзор матчей Пути регионов, Торпедо — Балтика — 0:4, Родина — Спартак Кострома — 1:2, 16 октября 2024

Кошмар «Торпедо» и новая сенсация «Спартака» из Костромы. Насыщенный день в Кубке России
Кирилл Закатченко
Обзор матчей Пути регионов Кубка России
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Комментарии
«Сочи» прошёл дальше, а «Алания» завершила выступление в турнире.

Пока клубы РПЛ готовятся к возобновлению турнира, в борьбу снова вступили команды-участники Пути регионов Фонбет Кубка России. Четыре матча — каждый из них был интересен по-своему.

Худшая команда Первой лиги выбила из Кубка клуб Гогниева

Fonbet Кубок России . 1/16 финала
16 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
0 : 0
4 : 3
Алания
Владикавказ

«Тюмень» совсем не радует своих болельщиков в Первой лиге. Последнее место в таблице, серия из 11 матчей без побед, а до спасительной зоны — восемь очков. У «Алании» дела немногим лучше — третье с конца место, восемь забитых мячей (худший результат в лиге).

А теперь осетинский клуб попрощался с Кубком России. Скучные нули в Тюмени по итогам основного времени — привет, серия пенальти! Там хозяева не реализовали одну попытку, гости — две. Последним свой шанс не использовал 36-летний Азамат Засеев, поигравший в своё время в РПЛ за «Уфу».

Спартак Гогниев попрощался с Кубком России

Спартак Гогниев попрощался с Кубком России

Фото: ФК «Алания»

«Родина» проиграла клубу Второй лиги, несмотря на очень быстрый гол

Fonbet Кубок России . 1/16 финала
16 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак Кс
Кострома
1:0 Калмыков – 1'     1:1 Саплинов – 8'     1:2 Жилмостных – 48'    

«Спартак» из Костромы — одно из открытий нынешнего турнира. Ранее он справился с 2DROTS (1:0) и выбил из турнира «Енисей» (1:0). «Родина» — новая жертва клуба Второй лиги. Хотя началось всё для гостей просто отвратительно — они пропустили уже на первой минуте.

«Спартак» больше не пропустил, а сам ответил двумя голами. Первый оформил экс-футболист «Ростова» Александр Саплинов, а на старте второй половины победу гостям принёс Денис Жилмостных. Кстати, ему ассистировал всё тот же Саплинов. Клуб из Костромы забил и третий мяч, но его отменили из-за офсайда. Если верить повторам, то судья принял очень спорное решение. Не пройди «Спартак» дальше, наверняка был бы скандал.

У «Спартака» из Костромы интересный бэкграунд:
Самая необычная команда Кубка России
Самая необычная команда Кубка России

Талалаев отомстил бывшей команде

Fonbet Кубок России . 1/16 финала
16 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 4
Балтика
Калининград
0:1 Фернандес – 19'     0:2 Стефанович – 37'     0:3 Зазвонкин – 45+1'     0:4 Фернандес – 50'    

Павел Кирильчик и Юрий Нагайцев — тренеры, руководившие с кромки поля «Торпедо» и «Балтикой» соответственно. С московским клубом всё понятно — Олег Кононов получил бан после удаления в прошлом кубковом матче. Андрей Талалаев сам предпочёл наблюдать за игрой с трибуны стадиона в Химках. К слову, это уже не первый подобный случай в карьере тренера. Получилось очень удачно, ведь «Балтика» накидала бывшей команде Талалаева трёшку ещё в первом тайме. А во второй половине сделала счёт ещё более унизительным для соперника.

Алекс Фернандес — главный герой матча в Химках. Бразилец забил два мяча (один — с пенальти) и отдал результативную передачу. А самый красивый гол, пожалуй, оформил Иван Зазвонкин, которого «Балтика» арендовала у московского «Динамо». 20-летний футболист посадил соперника на пятую точку, а потом классно положил мяч в дальний угол. Идеальный удар! Кстати, «Балтика» показала высочайшую эффективность. Четыре удара в створ — четыре гола.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Сочи» всухую обыграл команду Второй лиги

Fonbet Кубок России . 1/16 финала
16 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 0
Волга Ул
Ульяновск
1:0 Шушеначев – 33'     2:0 Барт – 89'    

Черноморский клуб в последнее время очень часто играет вничью — пять раз в шести предыдущих матчах Первой лиги. В Кубке совсем другая история. Три недели назад «Сочи» вынес «Кубань Холдинг» (5:0), а теперь справился на домашнем стадионе с ульяновской «Волгой» (2:0). Хозяева забили по мячу в каждом из таймов и прошли в следующий раунд Кубка России. Казахстанский нападающий Артур Шушеначев огорчил соперника до перерыва, а в концовке отдал голевую передачу на Руслана Барта. Пока в Кубке «Сочи» играет гораздо увереннее, нежели в Первой лиге.

Выбираем лучший гол тура в Первой лиге:
Убойный удар «Торпедо» и дубль в стиле Роббена и Месси. Голы тура в Первой лиге. Видео
Убойный удар «Торпедо» и дубль в стиле Роббена и Месси. Голы тура в Первой лиге. Видео
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