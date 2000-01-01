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Болеть за «Шинник» прилетел только один фанат
Болеть за «Шинник» прилетел только один фанат
На матч «Шинника» с «Уфой» пришёл только один болельщик ярославского клуба. Парень топил за любимую команду, которой удалось победить в этой встрече (1:0). Футболисты «Шинника» не могли оставить это без внимания и подошли к верному фанату.
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«Шинник» после матча поблагодарил единственного фаната, приехавшего на выезд. Видео
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