«Шинник» после матча поблагодарил единственного фаната, приехавшего на выезд. Видео

Болеть за «Шинник» прилетел только один фанат

На матч «Шинника» с «Уфой» пришёл только один болельщик ярославского клуба. Парень топил за любимую команду, которой удалось победить в этой встрече (1:0). Футболисты «Шинника» не могли оставить это без внимания и подошли к верному фанату.