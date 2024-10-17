Больше 40 легионеров РПЛ сыграли за сборные. Лучше всех – звёзды «Спартака» и «Ростова»

Больше 50 легионеров РПЛ в октябре принимали участие в матчах своих национальных команд. Европейцы выступали в Лиге наций, азиаты и южноамериканцы — в отборе ЧМ-2026, африканцы — в квалификации Кубка африканских наций.

Иран

Кто играл: Мохаммад Мохеби («Ростов»), Мохаммад Горбани («Оренбург»), Мохаммад Джавад Хоссейннежад («Динамо» Махачкала).

Мохаммад Мохеби (в белой форме) был очень хорош в матче с Катаром Фото: Федерация футбола Исламской Республики Иран

Сборная Ирана провела два матча в отборочном цикле ЧМ-2026. Сначала она поделила очки с Узбекистаном (0:0), а потом разгромила Катар (4:1). В Ташкенте Мохеби отыграл 55 минут — это его первый матч за сборную с марта 2023 года. Горбани и Хоссейннежад остались в запасе. Потом Мохеби отыграл матч с Катаром целиком, а два других футболиста РПЛ вышли на поле на замену. Горбани появился на 85-й минуте, Джавад — в добавленное время. Мохеби же отметился дублем, оба мяча забил во втором тайме.

Узбекистан

Кто играл: Рустам Ашурматов («Рубин»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА).

Аббосбек Файзуллаев (в центре) в матче с Ираном Фото: Футбольная ассоциация Узбекистана

Сборная Узбекистана сыграла по нулям с Ираном в матче квалификации ЧМ-2026. Ашурматов провёл на поле 90 минут и отметился жёлтой карточкой, у Файзуллаева — 71 минута (20-й матч за сборную). После этого команда справилась с ОАЭ (1:0). Файзуллаев вышел в стартовом составе и ушёл с поля в добавленное время. Ашурматов пропустил встречу из-за перебора жёлтых карточек. Сборная Узбекистана занимает второе место в отборочной группе, но уступает Ирану только по дополнительным показателям.

Таджикистан

Кто играл: Олег Баклов («Уфа», Первая лига), Рустам Ятимов («Ростов»).

Сборная Таджикистана приняла участие в турнире под названием Кубок короля Таиланда. В полуфинале она проиграла Сирии (0:1). Место в воротах команды занял Баклов, а Ятимов остался в запасе. Голкипер «Ростова» вышел в старте на матч за третье место с Филиппинами (0:3) и трижды пропустил после перерыва.

Колумбия

Кто играл: Кевин Кастаньо, Джон Кордоба (оба — «Краснодар»), Хорхе Карраскаль («Динамо»).

Колумбийцы отыграли два матча в отборочном цикле ЧМ-2026. Сначала они уступили Боливии (0:1), а потом не оставили никаких шансов чилийцам — 4:0. Кастаньо начал первый матч в основе, заработал жёлтую карточку и отыграл 63 минуты. Кордоба появился на поле в середине первого тайма, а Карраскаль не принимал участия в игре. Кордобе доверили место в стартовом составе в матче с Чили, но потом заменили в перерыве. Джон заработал жёлтую карточку. Карраскаля выпустили на 15 минут — он сыграл за сборную впервые с финала Кубка Америки. А Кастаньо на этот раз остался в запасе.

Парагвай

Кто играл: Фабиан Бальбуэна («Динамо»).

Парагвай завершил игру с Эквадором без голов (0:0). Капитан «Динамо» Бальбуэна провёл весь матч целиком, а его команда не пропустила в третьем туре подряд. Через несколько дней Парагвай справился с Венесуэлой (2:1), а Фабиан на этот раз вышел на поле на 79-й минуте.

Чили

Кто играл: Томас Гальдамес («Крылья Советов»).

Гальдамес провёл 65 минут в матче отбора ЧМ-2026 с Бразилией, а его команда потерпела поражение со счётом 1:2. Томас вышел в основном составе и на игру с Колумбией (0:4), но его заменили с перерыве. Сборная Чили находится на последней строчке в таблице.

Боливия

Кто играл: Роберто Фернандес («Акрон»).

Защитник «Акрона» не принимал участия в матче с Колумбией (1:0), а потом вышел в основе на игру с Аргентиной. Провёл на поле 66 минут — его сборная потерпела унизительное поражение со счётом 0:6.

Казахстан

Кто играл: Нуралы Алип («Зенит»), Максим Самородов («Ахмат»).

Сборная Казахстана под руководством Станислава Черчесова потерпела два поражения в Лиге наций и снова не забила ни одного мяча. Алип отыграл целиком матче с Австрией (0:4) и получил жёлтую карточку. Самородова выпустили в перерыве — он провёл 20-й матч за национальную команду. После этого Казахстан проиграл Словении (0:1). Алип снова провёл на поле 90 минут и получил жёлтую карточку, а Самородов на этот раз остался в запасе.

Армения

Кто играл: Эдуард Сперцян, Георгий Арутюнян (оба — «Краснодар»), Наир Тикнизян, Эдгар Севикян (оба — «Локомотив»), Угочукву Иву («Рубин»).

Наир Тикнизян (в тёмной форме) в матче с Северной Македонией Фото: Федерация футбола Армении

Армянская сборная не лучшим образом провела два матча в Лиге наций. Сначала команда едва не проиграла Фарерским островам, но спаслась благодаря голу в добавленное время — 2:2. Иву, Тикнизян и Арутюнян провели весь матч, Севикян вошёл в игру на 67-й минуте, а Сперцян не играл из-за повреждения. Через несколько дней Армения проиграла дома Северной Македонии (0:2). На этот раз тренерский штаб задействовал всю пятёрку футболистов из РПЛ. Иву (заработал жёлтую карточку), Сперцян (30-й матч за сборную) и Тикнизян отыграли матч целиком. Арутюняна выпустили на поле на 65-й минуте, а Севикяна — на 74-й. Ну а после этого матча федерация футбола страны уволила с поста главного тренера сборной Александра Петракова.

Северная Македония

Кто играл: Боян Димоски («Акрон»).

Команда Северной Македонии успешно провела два гостевых матча в Лиге наций. Сначала она разобралась с Латвией (3:0), а потом — с Арменией (2:0). Димоски начал оба матча на скамейке запасных. В первом он вышел на поле 55-й минуте и получил жёлтую карточку, во втором — на 54-й.

Молдавия

Кто играл: Олег Рябчук («Спартак»), Никита Моцпан («Факел»).

Рябчук отыграл целиком матч с Андоррой (2:0) в Лиге наций. Моцпан тоже вышел в стартовом составе, но его заменили на 58-й минуте. Кстати, футболист «Факела» заработал жёлтую карточку. Это предупреждение не позволило Никите принять участие в матче с Мальтой (0:1). Рябчук же снова вышел в основе и доиграл встречу до финального свистка.

Босния и Герцеговина

Кто играл: Иван Башич («Оренбург»).

Башич отыграл первый тайм в матче Лиги наций с немцами (1:2), после чего тренеры поменяли футболиста «Оренбурга». Иван принял участие и в игре с Венгрией (0:2) — его выпустили на 79-й минуте.

Албания

Кто играл: Мирлинд Даку («Рубин»).

Мирлинд Даку в матче с чехами Фото: Федерация футбола Албании

Нападающий «Рубина» провёл на поле 65 минут в матче с Чехией (0:2) и получил жёлтую карточку. Даку сыграл за сборную впервые с Евро-2024 после того, как отбыл дисквалификацию. А вот встреча с Грузией сложилась для албанцев успешно — они победили со счётом 1:0. Даку вышел на 66-й минуте и получил жёлтую карточку, из-за которой пропустит следующий матч.

Черногория

Кто играл: Игор Вуячич («Рубин»).

Черногорцы проиграли туркам (0:1), а Вуячич вышел в основном составе. Для защитника «Рубина» это первый матч за сборную с июня. После этого Черногория уступил Уэльсу (0:1), а Игор отыграл с первой и до последней минуты.

Сербия

Кто играл: Страхиня Эракович («Зенит»), Саша Зделар (ЦСКА), Никола Чумич («Рубин»).

Страхиня Эракович (справа) празднует гол в ворота сборной Швейцарии Фото: Футбольный союз Сербии

Сербы провели два матча в Лиге наций. Сначала они обыграли дома швейцарцев (2:0). Эракович провёл весь матч, Зделара выпустили на 53-й минуте, Чумича — на 88-й. Футболист ЦСКА сыграл за сборную впервые с марта 2023 года, а игрок «Рубина» дебютировал за национальную команду. Вторая игра в Лиге наций сложилась для Сербии неудачно — получили разгром от Испании (0:3). Эракович провёл весь матч (получил жёлтую карточку), Зделар — 64 минуты, а Чумича выпустили на поле в середине второго тайма.

Люксембург

Кто играл: Кристофер Мартинс Перейра («Спартак»).

Сборная Люксембурга сгоняла по нулям с Болгарией. Мартинс отыграл матч целиком и заработал жёлтую карточку. Она не позволила футболисту «Спартака» принять участие в следующем матче с Беларусью (1:1).

Беларусь

Кто играл: Кирилл Печенин («Крылья Советов»).

Сначала белорусы поделили очки с Северной Ирландией (0:0) — Печенин провёл весь матч целиком. А потом принял участие и в игре с Люксембургом (1:1).

Кабо-Верде

Кто играл: Кевин Ленини («Краснодар»), Жилсон Беншимол («Акрон»).

Футболисты РПЛ приняли участие в матче отбора на Кубок африканских наций. Команда Кабо-Верде проиграла Ботсване (0:1). И Ленини, и Беншимол провели матч целиком. Спустя несколько дней соперники снова встретились друг с другом. Завершилось всё тем же результатом — Ботсвана победила со счётом 1:0. Ленини снова отыграл матч целиком, а Беншимола выпустили на поле на 69-й минуте.

ДР Конго

Кто играл: Тео Бонгонда («Спартак»).

ДР Конго дважды обыграла Танзанию в отборе Кубка африканских наций и в обоих случаях не пропустила. Сначала команда победила со счётом 1:0, потом — 2:0. Бонгонда дважды вышел в стартовом составе. В первом матче его заменили в добавленное время, во втором он отыграл 72 минуты и получил жёлтую карточку.

Тунис

Кто играл: Надер Гандри («Ахмат»).

Защитник «Ахмата» вышел на поле в концовке первого матча с Коморскими островами. Его выпустили на 86-й минуте, сборная Туниса потерпела поражение — 0:1. Через несколько дней команды поделили очки (1:1), а Гандри остался в запасе.

Мали

Кто играл: Секу Койта (ЦСКА).

Койта провёл 30-й матч за сборную Мали. Команда одолела Гвинею-Бисау — 1:0, а футболист ЦСКА вышел на поле на 59-й минуте. Спустя несколько дней команды сыграли по нулям, Секу выпустили на замену во второй половине.

Гвинея-Бисау

Кто играл: Зе Турбо («Пари НН»).

Футболисту «Пари НН» доверили 10 минут в первом матче с Мали. Во втором его выпустили на шесть минут.

Камерун

Кто играл: Муми Нгамалё («Динамо» Москва).

Камерунцы раскатали Кению (4:1), а Нгамалё выпустили на 64-й минуте. К тому моменту команда уже вела с преимуществом в три мяча. Через несколько дней Камерун снова победил (1:0), а Нгамале на этот раз отыграл меньше — вышел на замену на 84-й минуте.

Коста-Рика

Кто играл: Манфред Угальде («Спартак»).

Костариканцы поделили очки с Суринамом (1:1) в матче Лиги наций КОНКАКАФ. Угальде поучаствовал в голе своей сборной — отдал результативную передачу. Спустя несколько дней Манфред повторил тот же трюк. Он отдал голевой пас — на этот раз в матче с Гватемалой (3:0). Кстати, Угальде провёл первый полный матч за сборную с весны 2023 года.

Суринам

Кто играл: Миенти Абена («Спартак»).

Абена не принимал участия в матче Лиги наций КОНКАКАФ с Коста-Рикой (1:1), но вышел на поле в игре с Гайаной (5:1). Он провёл встречу целиком и одержал с командой вторую победу в турнире.

Панама

Кто играл: Эдгардо Фаринья («Химки»).

Сборная Панамы провела товарищеский матч с американцами — 0:2. Фаринья начал встречу в основе и был заменён на 61-й минуте. После этого Панама проиграла Канаде (1:2), а футболист «Химок» остался в запасе.

Мексика

Кто играл: Сесар Монтес («Локомотив»).

Мексиканцы провели необычный товарищеский матч — они встретились с испанской «Валенсией». Игра завершилась со счётом 2:2. Монтес провёл на поле 55 минут с капитанской повязкой. В матче с США (2:0) Монтес отыграл 90 минут, но капитаном был уже другой футболист.

Грузия U21

Кто играл: Лука Гагнидзе («Динамо»).

Гагнидзе пропустил первый матч грузинской молодёжки в октябре из-за перебора карточек. Команда проиграла сверстникам из Швеции — 2:3. Гагнидзе вернулся в состав в следующем матче с Северной Македонией (3:1). На этот раз Грузия одержала волевую победу, а Лука провёл на поле 84 минуты. Благодаря этой победе команда попала в число участников стыков за право сыграть на Евро-2025.

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Беларусь U21

Кто играл: Никита Баранок («Акрон»).

Защитник «Акрона» провёл 75 минут в товарищеском матче с белорусским клубом «Шахтёр» из Солигорска. Молодёжная сборная одержала победу — 2:0. После этого белорусы проиграли Фарерским островам (0:1) в квалификации Евро-2025. На этот раз Баранок отыграл матч целиком.

Турция U21

Кто играл: Эмирджан Гюрлюк («Оренбург»).

Турецкая молодёжка раскатала Латвию (3:0), а Гюрлюк вышел на поле на 72-й минуте в тот момент, когда команда уже вела с преимуществом в три гола. В матче с Норвегией (1:5) Эмирджан не играл.

Хорватия U21

Кто играл: Велдин Ходжа («Рубин»).

Хорваты обыграли Андорру (2:0), Ходжа вышел на замену после перерыва. В концовке заработал жёлтую карточку, а через две минуты забил. С греками (3:2) он не сыграл из-за перебора жёлтых карточек.

Черногория U21

Кто играл: Стефан Мелентиевич («Химки»).

Защитник «Химок» отыграл два полных матча в составе черногорской молодёжки. Сначала его команда проиграла Румынии (2:6), а потом — Финляндии (1:2).