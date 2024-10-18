Соболева постоянно сравнивают с Дзюбой. Но не был ли Артём круче в возрасте Александра?

Александра Соболева часто сравнивают с Артёмом Дзюбой. Оно и логично: одна позиция на поле, схожие габариты, заплыв в «Томь», переход из «Спартака» в «Зенит».

Уровень второго понятен. Как бы к нему ни относились из-за его скандальности, он один из лучших нападающих в истории России. Не лучший, но точно один из — Кержаков и Павлюченко, как кажется, больше достойны этого звания. А что Соболев? Как он хорош на фоне успехов второго? Давайте проверять. Тем более повод подходящий — сегодня, 18 октября, они сыграют друг против друга.

Соболеву 27,5 года. Он выдал три сезона с 10+ голами в РПЛ (два — в «Спартаке» и один — в «Крыльях Советов»), положил по дублю «Лестеру» и «Наполи» в Лиге Европы. Всего на взрослом уровне у него 101 забитый мяч (включая 14 — в ФНЛ и шесть — за сборную) и 42 голевые передачи. Из трофеев — Кубок России. Плюс серебро и бронза Премьер-Лиги.

Чего к возрасту Соболева достиг Дзюба? К 27,5 года он уже успел отыграть полгода в «Зените» и забить шесть раз на групповом этапе ЛЧ: трижды — «Лиону», дважды — «Генту» и один раз — «Валенсии». А помните его ещё спартаковский дубль «Тоттенхэму» в Кубке УЕФА? Был он хорош и в РПЛ, выдав четыре сезона с 10+ голами: и за «Томь», и за «Ростов», где он вдобавок победил в Кубке, и за «Спартак», с которым взял три серебра Премьер-Лиги. Мы включили сюда и тот сезон, который Артём на тот момент ещё не доиграл: по восьми голам до декабря было понятно, что он пробьёт двузначную отметку. Дзюба это и сделал.

Что касается голов и ассистов, Дзюба оформил 96+45. То есть цифры вполне сопоставимые с соболевскими. С той лишь разницей, что примерно половину результативных действий Артём заработал тогда в далеко не самых сильных командах, куда его спихивали в аренды. Тогда как Александр — в «Спартаке».

Александр Соболев и Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»/Алексей Старостин, «Чемпионат»

Возможно, дело в том, кому забивали Дзюба и Соболев? Второй чаще всего огорчал «Краснодар» и «Динамо» — 10 и 9 голов соответственно, «Зенит» и ЦСКА — пять и три раза. Первый к 27,5 года — «Урал» и «Динамо» по шесть раз, «Краснодар» — пять, «Зенит» и ЦСКА — по два раза. Так что дело точно не в силе соперников.

Если честно, результаты подсчётов удивляют. Перед ними казалось, что статистика Дзюбы будет на порядок круче. Однако он показал себя во всей красе уже после переезда в Петербург. В том числе и в сборной, потому что Капелло ему, в отличие от Слуцкого и Черчесова, не слишком-то доверял.

Соболеву выйти на новый уровень ещё предстоит. Пока получается не очень. Хотя неделю назад он «угостил» «Войводину» в товарищеском матче двумя голами и двумя же голевыми. Возможно, теперь попрёт, как девять лет назад у коллеги постарше?