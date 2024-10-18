Жара в АПЛ и важный день для Головина. Топ-матчи уикенда в Европе

Европейский клубный футбол возвращается после международной паузы! Нас ждёт несколько интригующих матчей в Европе. Мы отобрали лучшие. И предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Ливерпуль» — «Челси»: воскресенье, 20 октября, 18:30 мск
Интрига: «Ливерпуль» останется лидером АПЛ?
«Ливерпуль» занимает первое место в АПЛ после семи туров. Эпоха Арне Слота начинается перспективно. Но в 8-м туре команду ждёт первая топ-проверка – «Челси». Лондонцы наконец-то включились в борьбу за место в Лиге чемпионов. Энцо Мареска налаживает игру, а Коул Палмер забивает гол за голом. Очный матч даст тренерам возможность оценить состояние команд. Но не менее важны очки: «Ливерпулю» они нужны для того, чтобы остаться на первом месте. А «Челси» – для сохранения позиций в топ-4.
«Байер» — «Айнтрахт» Франкфурт: суббота, 19 октября, 16:30 мск
Интрига: «Айнтрахт» остановит ещё одного топа Бундеслиги?
«Айнтрахт» — главное открытие старта сезона в Германии. Команда занимает третье место, всего на одно очко отставая от «Баварии» и «РБ Лейпциг». В прошлом туре «Айнтрахт» устроил весёлую перестрелку с мюнхенцами, которая завершилась результативной ничьей (3:3). «Байер» отстаёт от франкфуртцев на два очка. У действующего чемпиона Германии на старте сезона не всё идеально. Воспользуется ли «Айнтрахт» проблемами «Байера»? Или команда Хаби Алонсо покажет свой чемпионский характер?
«Бавария» — «Штутгарт»: суббота, 19 октября, 19:30 мск
Интрига: «Бавария» останется на вершине Бундеслиги?
«Бавария» занимает привычное для себя первое место в чемпионате Германии. Но гонка только начинается, никакого задела у Мюнхена нет. Хороший матч ожидает «Баварию» в 7-м туре: в гости приедет яркий «Штутгарт». «Швабы» идут в середине таблицы, но одолеть могут любого. Всё же «Штутгарт» играет в Лиге чемпионов и обладает качественным составом. Так что победа «Баварии» совсем не гарантирована.
«Ювентус» — «Лацио»: суббота, 19 октября, 21:45 мск
Интрига: «Лацио» нанесёт первое поражение в сезоне «Ювентусу»?
«Ювентус» ещё ни разу не проиграл в нынешнем сезоне. Хотя туринцы уже четыре раза сыграли вничью за семь туров. У тренера Тьяго Мотты ещё много работы по строительству чемпионской команды. Впереди «Юве» ожидает классная проверка: в гости едет «Лацио». Римляне также набрали 13 очков за семь туров. Хотя перед стартом сезона «Лацио» не назывался в списке претендентов даже на место в зоне ЛЧ. Но римляне включились в гонку. Теперь у них есть шанс нанести первое поражение «Ювентусу» в сезоне.
«Барселона» — «Севилья»: воскресенье, 20 октября, 22:00 мск
Интрига: «Барселона» обыграет очередного соперника?
«Барселона» идёт на первом месте в Примере. За девять туров команда Ханс-Дитер Флика набрала 24 очка, потерпев всего одно поражение. Каталонцы планируют вернуть трофей Примеры в Барселону. В 10-м туре «Барса» принимает «Севилью». Андалусийцы переживают не лучшее время, но всегда остаются опасным соперником.
«Монако» — «Лилль»: пятница, 18 октября, 21:45 мск
Интрига: «Монако» сохранит лидерство в Лиге 1?
«Монако» занимает первое место в чемпионате Франции после семи туров. Команда Ади Хюттера очень хочет побороться за титул! И это реально: в Монако собралась неплохая банда, а «ПСЖ» не выглядит монструозно после ухода Килиана Мбаппе. Главная задача для монегасков — стабильно набирать очки. Впереди тяжёлая домашняя битва с «Лиллем» (тоже участником ЛЧ, пятое место во Франции). Победа над таким соперником подтвердит чемпионские амбиции. Ждём результативных действий от Александра Головина?
«Рома» — «Интер»: воскресенье, 20 октября, 21:45 мск
Интрига: «Рома» остановит «Интер»?
«Интер» — главный фаворит сезона в Серии А. Но пока что команда Симоне Индзаги идёт на втором месте и отстаёт от «Наполи» на два очка. В следующем туре миланцы едут в гости в Рим. «Рома» на старте уже пережила смену тренера и увольнение гендиректора. Команду штормит: она занимает 11-е место. Однако принципиальный матч с «Интером» предоставляет отличный шанс начать взлёт. Хотя и «нерадзурри» планируют увезти домой три очка.
«Сельта» — «Реал» Мадрид: суббота, 19 октября, 22:00 мск
Интрига: «Реал» продолжит погоню за «Барсой»?
Мадридский «Реал» испытывает игровые проблемы, но всё равно борется за титул Примеры. Команда всего на три очка остаёт от лидирующей «Барселоны». Впереди у мадридцев выезд к «Сельте». Клуб из Виго идёт в середине таблицы, а в нынешнем сезоне уступил дома только «Атлетико». Так что «Реал» ожидает непростой выезд. Но три очка для продолжения погони за «Барсой» жизненно необходимы.
«Милан» — «Удинезе»: суббота, 19 октября, 19:00 мск
Интрига: игроки «Милана» сохранят Фонсеку?
«Милан» находится в паре неудач от увольнения Паулу Фонсеки. Сначала португальский тренер спасся после победы в дерби над «Интером» (2:1). Но игра команды не улучшилась после этого результата. «Милан» штормит, и команда идёт лишь шестой в Серии А. «Удинезе» же приятно удивляет: не самый богатый клуб занимает третье место в таблице после семи туров. У команды из Удине есть шанс «уволить» Фонсеку. Или «Милан» наберёт три очка и спасёт тренера?
«Борнмут» — «Арсенал»: суббота, 19 октября, 19:30 мск
Интрига: «Арсенал» останется в топ-3 АПЛ?
«Арсенал» всего на одно очко отстаёт от лидирующего в чемпионате Англии «Ливерпуля». Периодически лондонцы выгрызают очки при не самом качественном футболе. Но фарт обязан присутствовать у чемпионской команды. В следующем туре парни Микеля Артеты едет в гости к «Борнмуту». Получится у «Арсенала» набрать три дежурных очка и остаться в плотной гонке с «Ливерпулем» или «Манчестер Сити»? Есть риск подпустить к себе «Челси» или «Астон Виллу».
«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: суббота, 19 октября, 17:00 мск
Интрига: «МЮ» прервёт серию без побед?
Эрик тен Хаг пережил международную паузу и не был уволен из «Манчестер Юнайтед». Теперь у нидерландца одна задача – поднять команду с 14-го места. Позиция совсем не соответствует уровню «МЮ». В 8-м туре манкунианцы принимают дома «Брентфорд». Неприятный, но обыгрываемый соперник. Когда набирать три очка, если не сейчас? Да и не выигрывал «МЮ» давненько – уже три тура подряд.
«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: воскресенье, 20 октября, 16:00 мск
Интрига: «Сити» начнёт победную серию?
«Манчестер Сити» после травмы Родри ищет себя. В последнем туре команда Пепа Гвардиолы тяжело обыграла «Фулхэм» (3:2), а до этого потеряла очки с «Арсеналом» (2:2) и «Ньюкаслом» (1:1). Найдёт ли испанский тренер способ «починить» проблемы? В следующем туре «Сити» едет в гости к аутсайдеру АПЛ – «Вулверхэмптону». «Волки» за семь туров набрали всего одно очко, настроение и мораль явно не на самом высоком уровне. «Сити» обязан набирать три очка. Хотя «Вулверхэмптону» уже пора собраться, если клуб не хочет отправиться в Чемпионшип.