Лучший новичок РПЛ — «Акрон». Вот почему так получилось

«Акрон» – не только новичок, но, в отличие от тех же «Химок», ещё и дебютант лиги. Команда существует с 2018 года, однако уже в РПЛ. И зашла в лигу не с ноги, как пытаются некоторые, показывая свои финансовые возможности. Наоборот – органично и с попытками сохранить игровую философию, которая должна нравиться небольшой пока аудитории.

Что мы имеем после 11 туров? «Акрон» на восьмом месте и цепляется за очки не только с прямыми конкурентами. Также «Акрон» стильно резонирует: чего стоит только приглашение Дзюбы или медийный батл с «Крыльями» из-за кресел на стадионе. И самое парадоксальное, что всё это при ограниченных возможностях: по стоимости состава команда на 14-м месте в лиге, ниже только Махачкала и «Факел». Плюс клуб играет в соседнем городе, что тоже накладывает определённые трудности.

Как же так получилось?

Как «Акрон» изменился за лето

Главное, что сделало руководство после выхода в элиту – не стало рефлексировать из-за «тех самых парней», которые команду туда выводили. На первом этапе объявило, что уходят 13 игроков. Без слёз и сожалений. Потом к ним добавилась ещё парочка. В клубе объясняли это просто: футболисты ушли бы, даже если бы РПЛ не было. Просто завершился цикл, под который они подходили. Холодный расчёт.

При этом отмечаем: «Акрон» неплохо сработал на рынке. При не самом великом бюджете. Главный трансфер команды – Жилсон Беншимол (€ 700 тыс. по данным Transfermarkt), которого брали в качестве основного центрфорварда, но по ходу сезона поменяли его роль, сдвинув на фланг. Алекса Джурасович со 2-го тура влетел в опорную зону и теперь постоянно выходит в старте. Паулу Витор – центральный защитник, который находился на поле 100% времени в РПЛ. А Стефан Лончар – вообще находка. Парня отыскали в Дебрецене, а теперь он образовал эффективную связку с Дзюбой.

Артём Дзюба и Стефан Лончар Фото: ФК «Акрон»

Вообще, почти все игроки, за которых «Акрон» заплатил деньги, выходят в старте. Исключения – Шерзод Эсанов и Никита Баранок. Другой важный момент – большинству приглашенных летом игроков 21-22 года. Средний возраст трансферов повышает как раз 28-летний Лончар. Иначе всё было бы идеально.

При этом клуб умудрился забрать нескольких статусных свободных агентов. Солтмурад Бакаев очень помогал в первых турах, но потом неожиданно присел на скамейку. Александр Васютин стал основным вратарём по ходу сезона, однако потом получил травму, но вскоре должен вернуться. Максим Кузьмин — идеальная опция для того, чтобы закрыть многие позиции. И, конечно, Артём Дзюба – герой, которого так ждали.

В этом пункте фиксируем главное: «Акрон» сработал максимально прагматично. Определили позиции, нашли игроков, пригласили и теперь используют. Без вышвыривания денег, раздувания состава и внедрения токсичных парней. Ведь даже Дзюба таковым пока не является.

Как «Акрон» менялся с точки зрения игры

Трансформация проходила прямо по ходу первой трети сезона. Тедеева изначально приглашали, чтобы сохранить идентичность. Она в том, чтобы владеть инициативой и играть в атаку. Под это и формировался состав. В первых турах «Акрон» действительно пытался. С «Локомотивом» погонял мяч на встречных курсах, высоко попрессинговал и, казалось, сформировал чёткое позиционирование. Оно заключалось в простом тезисе: мы никого не боимся, будем играть от себя, даже если продолжим пропускать по три мяча. Под это приглашались и соответствующие игроки. Например, Беншимол и Тимошенко, способные встречать соперника высоко и агрессивно.

Впрочем, несмотря на заявленную философию, которую пытались реализовывать, Тедеев постоянно экспериментировал в поисках новых сочетаний. Например, в 1-м туре в опорной зоне начал Лончар, а над ним оказались Палиенко и Кузьмин. В следующем матче главный тренер поднял Лончара выше, выпустив на его месте Джурасовича. Палиенко со временем вообще сел на скамейку. Ещё Тедеев на ходу поменял основного вратаря, доверившись Васютину. Согласитесь, не такое уж и частое явление.

Александр Васютин Фото: ФК «Акрон»

Главная же стилевая трансформация произошла с приходом Дзюбы. Теперь «Акрон» уже не такая агрессивная команда с точки зрения прессинга, акцент больше сделан на позиционную атаку. Но задумка работает. У нападающего 1+3 в РПЛ с момента дебюта. И важно, что команда после его прихода в принципе стала больше забивать: до Дзюбы – семь мячей в семи турах, после – девять за четыре. Разница значительная. Вообще, если смотреть на базовые статистические показатели в атаке, «Акрон» уверенно в топ-8: по голам, ударам, касаниям в чужой штрафной, передачам в опасные зоны. А вот с обороной ещё надо работать – много пропускают: пять от «Краснодара», с одной стороны, аномалия, но это не отменяет факта провала. По допущенным ударам и передачам «Акрон» тоже в лидерах. Тенденция, на которую надо обратить внимание.

Так или иначе, пока «Акрон» не похож на команду, которая будет бороться за выживание. Хоть клуб и тренерский штаб стараются работать в обозначенной концепции, однако в то же время они готовы к экспериментам и неожиданным решениям.

И это здорово для новичка, который в РПЛ всего несколько месяцев.