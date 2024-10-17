Топ-матчи пятницы: Дзюба против «Зенита», яркий хоккей, теннис и битва Леброна с Дюрантом

За чем следить 18 октября: продолжит ли Панарин набирать очки, а Кучеров — забивать, и оставит ли Слуцкий свою команду в чемпионской гонке?

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Флорида Пантерз» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Ванкувер Кэнакс Ванкувер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: приблизится ли Бобровский ещё на шаг к историческому достижению?

Сергей Бобровский, который летом привёл «Флориду» к её первому Кубку Стэнли, уже давно является лидером по победам в регулярках НХЛ среди российских вратарей, а в ближайшее время установит ещё одно историческое достижение. Сейчас на его счету 398 побед, и в матче с «Ванкувером» он может сделать предпоследний шаг к значимой отметке в 400.

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Вегас Голден Найтс Парадайс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли Кучеров забивать?

«Тампа» идеальна на старте сезона и остаётся единственной командой лиги, которая ещё не проигрывала. Правда, и сыграли они только два матча, но уже можно говорить, что Никита Кучеров в огне. За хет-триком в ворота «Каролины» последовал ещё один гол «Ванкуверу». Ждём от россиянина новых голевых свершений в матче с «Вегасом».

У соперников появился новый термин в честь Кучерова: «Нас откучерили». Тренер «Каролины» Бриндамор — о поражении от «Тампы»

🏒 2:30: «Детройт Ред Уингз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продлит ли Панарин серию с очками со старта сезона?

Артемий Панарин, который на предсезонке почти не играл, восстанавливаясь от травм, со стартом регулярки начал привычно феерить. Ассистентский хет-трик в первом матче, дубль – во втором, ещё две передачи в — третьем. Год назад его серия с очками со старта сезона длилась невероятные 15 матчей, а какой результат он покажет в этом году?

🏀 2:30: «Даллас Маверикс» — «Милуоки Бакс», предсезонные матчи НБА

НБА — предсезонные матчи НБА — предсезонные матчи 18 октября 2024, пятница. 02:30 МСК Даллас Маверикс Даллас Не начался Милуоки Бакс Милуоки Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «бродяги» заберут хотя бы один матч в предсезонке?

Финалист 2024 года «Даллас Маверикс» вкатывается в сезон, мягко говоря, не хорошо. Команда в отсутствие лидера Луки Дончича проиграла три встречи кряду в рамках предсезонной подготовки НБА. Кайри Ирвинг и Клэй Томпсон пока не могут сыграться, а бывший игрок «Голден Стэйт» в последнем матче и вовсе реализовал 0 бросков из девяти с игры, не набрав в итоге ни одного очка. «Милуоки» далеко не ушёл по результатам – одна победа в трёх встречах. Тем не менее в заявке на игру присутствуют все лидеры – Лиллард, Адетокунбо и Лопес. Техасцы сумеют одолеть грозного соперника?

🏀 3:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс», предсезонные матчи НБА

НБА — предсезонные матчи НБА — предсезонные матчи 18 октября 2024, пятница. 03:00 МСК Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «самородки» настолько ужасны?

«Миннесота Тимбервулвз» в прошлом сезоне впервые за долгое время пробилась в финал Запада, по пути как раз обыграв «Денвер Наггетс». В стане «волков» по-новому раскрылся Энтони Эдвардс, которого уже сравнивают с Майклом Джорданом. «Миннесота» в предсезонке имеет показатель 2-2, а вот «самородки» пока не смогли победить ни в одном матче из четырёх сыгранных. К тому же в последнем из них крупно уступили «Оклахоме» – 94:124. Удастся ли MVP НБА Николе Йокичу исправить положение дел?

🏀 5:00: «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», предсезонные матчи НБА

Интрига: Дюрант или Леброн — кто победит?

Противостояние Леброна Джеймса и Кевина Дюранта не настолько великое, как Короля со Стефеном Карри, но всё равно невероятно достойное. Они играли в финале 2012 года, когда Леброн с «Майами» взял чемпионство. Затем ещё раз дважды встречались в решающих сериях, когда Дюрант играл за «Голден Стэйт». На этот раз дважды трофей оказался в руках «воинов» и Кевина. Но это уже в прошлом. Настоящее – они играют за «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Лейкерс», которые сразятся между собой перед стартом регулярного чемпионата НБА.

🏒 5:00: «Сиэтл Кракен» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 18 октября 2024, пятница. 05:00 МСК Сиэтл Кракен Сиэтл Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: что покажет Мичков после первого дубля в НХЛ?

Вот теперь эра Матвея Мичкова действительно началась! Звёздный новичок «Филадельфии» в предыдущем матче с «Эдмонтоном» забросил свои первые две шайбы в НХЛ. И, хотя Джон Торторелла ещё до старта сезона просил не видеть в россиянине спасителя клуба, так как тот ещё очень молод, но этот момент уже, кажется, не за горами.

🎾 10:30*: Мирра Андреева (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия, 4), Нинбо, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Мирра до русского дерби в полуфинале Нинбо с Калинской?

17-летняя Мирра Андреева резво продвигается по сетке «пятисотника» в Нинбо. Её соперницей по 1/4 финала будет чемпионка ТБШ Барбора Крейчикова. Девушки ранее уже встречались трижды. Два первых матча остались за Миррой — на Уимблдоне-2023 и в Пекине-2023, а вот на Australian Open — 2024 уже сильнее была Барбора. Победительница нового матча сразится в полуфинале Нинбо с кем-то из пары Анна Калинская — Каролина Мухова.

⚽️ 14:35: «Шанхай Шэньхуа» — «Хэнань», Китай — Суперлига, 28-й тур

Интрига: продлит ли команда Слуцкого победную серию?

Команда Леонида Слуцкого делает всё, чтобы чемпионская интрига в Китае жила до самого последнего матча. За три тура до финиша чемпионата «Шанхай Шэньхуа» отстаёт от «Шанхай Порт» всего на два очка. У команды Слуцкого самая надёжная оборона в лиге (16 пропущенных мячей), но этого пока недостаточно, чтобы сместить соседей с первой строчки в таблице. «Хэнань» пока занимает седьмое место в Суперлиге. Плюс он проиграл три раза в последних четырёх турах. Получится ли у хозяев продлить победную серию?

Слуцкий высказался на резонансную тему: «Нас никто никуда не зовёт!» Слуцкий ответил на вопрос о возможном переходе России в Азию

🏒 17:00: «Трактор» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 октября 2024, пятница. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: раскусит ли «Трактор» уфимский орешек?

«Трактор» — лучшая команда Восточной конференции на данный момент, а её главному тренеру Бенуа Гру все не устают петь дифирамбы и попадать под его очарование. Но «Салават Юлаев» остаётся крепким орешком, который челябинцам пока не удаётся раскусить. Из четырёх запланированных встреч в регулярке за полтора месяца сезона состоялось уже две, и оба раза верх брали уфимцы. Сможет ли «Трактор» добиться победы с третьей попытки?

🎾 17:00*: Карен Хачанов (Россия, 3) — Бейбит Жукаев (Казахстан, WC), Алма-Ата, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Хачанов в 1/4 финала турнира в Алма-Ате?

Карен Хачанов успешно стартовал на турнире в Алма-Ате и теперь в 1/4 финала сразится с надеждой казахстанского тенниса Бейбитом Жукаевым. Теннисисты уже встречались в прошлом году в Шанхае, и тогда сильнее оказался россиянин. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Фрэнсис Тиафо — Александар Вукич.

⚽️ 18:00: «Акрон» — «Зенит», РПЛ, 12-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как Дзюба сыграет против бывшей команды?

Артём Дзюба против «Зенита» — очень привлекательно, не правда ли? Наверняка ветеран выйдет на поле с запредельным настроем, но получится ли пробить самую надёжную оборону чемпионата (четыре пропущенных мяча)? Приход Дзюбы взбодрил «Акрон», однако команда без вариантов проиграла дома «Краснодару» (2:5). Предстоящий матч ответит на вопрос, способна ли команда Заура Тедеева бороться с соперниками столь высокого уровня. Или нас ждёт ещё один разгром?

⚽️ 20:15: «Ахмат» — «Факел», РПЛ, 12-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто победит в битве двух аутсайдеров?

Важнейшая игра двух команд, которые болтаются в нижней части таблицы. «Ахмат» и «Факел» одержали всего одну победу в РПЛ на двоих. Плюс и у тех, и других есть проблемы с атакой. «Факел» забил всего пять мячей, «Ахмат» — семь. Кстати, воронежский клуб не уступает сопернику в течение трёх матчей в РПЛ (две победы, одна ничья). В прошлом сезоне «Факел» дважды обыграл соперника. А как будет на этот раз?

В «Ахмате» ждут матч с позитивным настроем: Спортдиректор «Ахмата»: ситуация сложная, но в матче с «Факелом» ждём первую победу

⚽️ 21:00: «Аль-Шабаб» — «Аль-Наср», Саудовская Аравия — Про-Лига, 7-й тур

Интрига: забьёт ли снова Роналду?

«Аль-Наср» находится на третьей строчке в таблице саудовской лиги, «Аль-Шабаб» — на четвёртой. Гости прекрасно смотрятся в последних матчах чемпионата — три победы с общим счётом 8:0. А вот «Аль-Шабаб» проиграл в прошлом туре «Дамаку» (0:1) и прервал серию из четырёх побед. Криштиану Роналду забивает в четырёх матчах «Аль-Насра» подряд (речь обо всех турнирах). Португалец мечтает о том, чтобы добраться до отметки в 1000 голов. Приблизится ли он к ней по итогам предстоящего матча?

⚽️ 21:45: «Монако» — «Лилль», Лига 1, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли команда Головина с участником ЛЧ?

«Монако» подходит к 8-му туру Лиги 1 в статусе лидера турнира. Даже «ПСЖ» пока отстаёт от монегасков на два очка. Впереди — достаточно сложный матч. «Лилль» находится на пятом месте в таблице, а по итогам прошлого сезона заскочил в зону Лиги чемпионов. В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами. Команда Александра Головина обыграла «Лилль» (1:0), но уступила в первом круге (0:2). В последних пяти матчах на стадионе «Монако» команда не одержала ни одной победы.