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Расписание спортивных матчей 18 октября 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи пятницы: Дзюба против «Зенита», яркий хоккей, теннис и битва Леброна с Дюрантом
Михаил Георгиев
Спортивные события 18 октября
Аудио-версия:
Комментарии
За чем следить 18 октября: продолжит ли Панарин набирать очки, а Кучеров — забивать, и оставит ли Слуцкий свою команду в чемпионской гонке?

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Флорида Пантерз» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: приблизится ли Бобровский ещё на шаг к историческому достижению?

Сергей Бобровский, который летом привёл «Флориду» к её первому Кубку Стэнли, уже давно является лидером по победам в регулярках НХЛ среди российских вратарей, а в ближайшее время установит ещё одно историческое достижение. Сейчас на его счету 398 побед, и в матче с «Ванкувером» он может сделать предпоследний шаг к значимой отметке в 400.

В Америке Бобровского уже считают железным кандидатом в Зал хоккейной славы:
«Определяющие игроки эпохи». 7 россиян, которых введут в Зал славы хоккея
«Определяющие игроки эпохи». 7 россиян, которых введут в Зал славы хоккея

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли Кучеров забивать?

«Тампа» идеальна на старте сезона и остаётся единственной командой лиги, которая ещё не проигрывала. Правда, и сыграли они только два матча, но уже можно говорить, что Никита Кучеров в огне. За хет-триком в ворота «Каролины» последовал ещё один гол «Ванкуверу». Ждём от россиянина новых голевых свершений в матче с «Вегасом».

У соперников появился новый термин в честь Кучерова:
«Нас откучерили». Тренер «Каролины» Бриндамор — о поражении от «Тампы»

🏒 2:30: «Детройт Ред Уингз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлит ли Панарин серию с очками со старта сезона?

Артемий Панарин, который на предсезонке почти не играл, восстанавливаясь от травм, со стартом регулярки начал привычно феерить. Ассистентский хет-трик в первом матче, дубль – во втором, ещё две передачи в — третьем. Год назад его серия с очками со старта сезона длилась невероятные 15 матчей, а какой результат он покажет в этом году?

Артемий — один из лучших игроков лиги на данный момент:
Панарин и Малкин разрывают НХЛ! Русские суперзвёзды — пока лучшие бомбардиры сезона
Видео
Панарин и Малкин разрывают НХЛ! Русские суперзвёзды — пока лучшие бомбардиры сезона

🏀 2:30: «Даллас Маверикс» — «Милуоки Бакс», предсезонные матчи НБА

НБА — предсезонные матчи
18 октября 2024, пятница. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «бродяги» заберут хотя бы один матч в предсезонке?

Финалист 2024 года «Даллас Маверикс» вкатывается в сезон, мягко говоря, не хорошо. Команда в отсутствие лидера Луки Дончича проиграла три встречи кряду в рамках предсезонной подготовки НБА. Кайри Ирвинг и Клэй Томпсон пока не могут сыграться, а бывший игрок «Голден Стэйт» в последнем матче и вовсе реализовал 0 бросков из девяти с игры, не набрав в итоге ни одного очка. «Милуоки» далеко не ушёл по результатам – одна победа в трёх встречах. Тем не менее в заявке на игру присутствуют все лидеры – Лиллард, Адетокунбо и Лопес. Техасцы сумеют одолеть грозного соперника?

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🏀 3:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс», предсезонные матчи НБА

НБА — предсезонные матчи
18 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «самородки» настолько ужасны?

«Миннесота Тимбервулвз» в прошлом сезоне впервые за долгое время пробилась в финал Запада, по пути как раз обыграв «Денвер Наггетс». В стане «волков» по-новому раскрылся Энтони Эдвардс, которого уже сравнивают с Майклом Джорданом. «Миннесота» в предсезонке имеет показатель 2-2, а вот «самородки» пока не смогли победить ни в одном матче из четырёх сыгранных. К тому же в последнем из них крупно уступили «Оклахоме» – 94:124. Удастся ли MVP НБА Николе Йокичу исправить положение дел?

Новичок «отомстил» за обмен:
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🏀 5:00: «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», предсезонные матчи НБА

НБА — предсезонные матчи
18 октября 2024, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Дюрант или Леброн — кто победит?

Противостояние Леброна Джеймса и Кевина Дюранта не настолько великое, как Короля со Стефеном Карри, но всё равно невероятно достойное. Они играли в финале 2012 года, когда Леброн с «Майами» взял чемпионство. Затем ещё раз дважды встречались в решающих сериях, когда Дюрант играл за «Голден Стэйт». На этот раз дважды трофей оказался в руках «воинов» и Кевина. Но это уже в прошлом. Настоящее – они играют за «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Лейкерс», которые сразятся между собой перед стартом регулярного чемпионата НБА.

Почему в Дюранта до сих пор не верят?
Дюрант — великий? Кевин в шаге от исторического достижения в НБА, но в него не верят
Дюрант — великий? Кевин в шаге от исторического достижения в НБА, но в него не верят

🏒 5:00: «Сиэтл Кракен» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: что покажет Мичков после первого дубля в НХЛ?

Вот теперь эра Матвея Мичкова действительно началась! Звёздный новичок «Филадельфии» в предыдущем матче с «Эдмонтоном» забросил свои первые две шайбы в НХЛ. И, хотя Джон Торторелла ещё до старта сезона просил не видеть в россиянине спасителя клуба, так как тот ещё очень молод, но этот момент уже, кажется, не за горами.

Вот как прошёл этот значимый для «Филадельфии» матч:
Безумный матч Мичкова! Оформил первый дубль в НХЛ, забив гол-фантом
Видео
Безумный матч Мичкова! Оформил первый дубль в НХЛ, забив гол-фантом

🎾 10:30*: Мирра Андреева (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия, 4), Нинбо, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Нинбо. 1/4 финала
18 октября 2024, пятница. 10:30 МСК
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Барбора Крейчикова
13
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Интрига: доберётся ли Мирра до русского дерби в полуфинале Нинбо с Калинской?

17-летняя Мирра Андреева резво продвигается по сетке «пятисотника» в Нинбо. Её соперницей по 1/4 финала будет чемпионка ТБШ Барбора Крейчикова. Девушки ранее уже встречались трижды. Два первых матча остались за Миррой — на Уимблдоне-2023 и в Пекине-2023, а вот на Australian Open — 2024 уже сильнее была Барбора. Победительница нового матча сразится в полуфинале Нинбо с кем-то из пары Анна Калинская — Каролина Мухова.

Юная россиянка зажигает в Азии:
Мирра взяла с «баранкой» второй матч подряд! Андреева ворвалась в четвертьфинал Нинбо
Мирра взяла с «баранкой» второй матч подряд! Андреева ворвалась в четвертьфинал Нинбо

⚽️ 14:35: «Шанхай Шэньхуа» — «Хэнань», Китай — Суперлига, 28-й тур

Китай - Суперлига . 28-й тур
18 октября 2024, пятница. 14:35 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Не начался
Хэнань
Чжэнчжоу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлит ли команда Слуцкого победную серию?

Команда Леонида Слуцкого делает всё, чтобы чемпионская интрига в Китае жила до самого последнего матча. За три тура до финиша чемпионата «Шанхай Шэньхуа» отстаёт от «Шанхай Порт» всего на два очка. У команды Слуцкого самая надёжная оборона в лиге (16 пропущенных мячей), но этого пока недостаточно, чтобы сместить соседей с первой строчки в таблице. «Хэнань» пока занимает седьмое место в Суперлиге. Плюс он проиграл три раза в последних четырёх турах. Получится ли у хозяев продлить победную серию?

Слуцкий высказался на резонансную тему:
«Нас никто никуда не зовёт!» Слуцкий ответил на вопрос о возможном переходе России в Азию

🏒 17:00: «Трактор» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: раскусит ли «Трактор» уфимский орешек?

«Трактор» — лучшая команда Восточной конференции на данный момент, а её главному тренеру Бенуа Гру все не устают петь дифирамбы и попадать под его очарование. Но «Салават Юлаев» остаётся крепким орешком, который челябинцам пока не удаётся раскусить. Из четырёх запланированных встреч в регулярке за полтора месяца сезона состоялось уже две, и оба раза верх брали уфимцы. Сможет ли «Трактор» добиться победы с третьей попытки?

Разбираем игру лидера Востока:
«Трактор» нашёл чит-код и забивает практически одинаковые голы. Как это работает?
Видео
«Трактор» нашёл чит-код и забивает практически одинаковые голы. Как это работает?

🎾 17:00*: Карен Хачанов (Россия, 3) — Бейбит Жукаев (Казахстан, WC), Алма-Ата, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Алма-Ата. 1/4 финала
18 октября 2024, пятница. 17:00 МСК
Карен Хачанов
26
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Бейбит Жукаев
213
Казахстан
Бейбит Жукаев
Б. Жукаев

Интрига: пробьётся ли Хачанов в 1/4 финала турнира в Алма-Ате?

Карен Хачанов успешно стартовал на турнире в Алма-Ате и теперь в 1/4 финала сразится с надеждой казахстанского тенниса Бейбитом Жукаевым. Теннисисты уже встречались в прошлом году в Шанхае, и тогда сильнее оказался россиянин. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Фрэнсис Тиафо — Александар Вукич.

Карен удачно доигрывает азиатскую серию турниров:
Хачанов в 7-й раз одолел Серундоло. А Рублёв и Калинская не доиграли в Пекине из-за дождя
Хачанов в 7-й раз одолел Серундоло. А Рублёв и Калинская не доиграли в Пекине из-за дождя

⚽️ 18:00: «Акрон» — «Зенит», РПЛ, 12-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как Дзюба сыграет против бывшей команды?

Артём Дзюба против «Зенита» — очень привлекательно, не правда ли? Наверняка ветеран выйдет на поле с запредельным настроем, но получится ли пробить самую надёжную оборону чемпионата (четыре пропущенных мяча)? Приход Дзюбы взбодрил «Акрон», однако команда без вариантов проиграла дома «Краснодару» (2:5). Предстоящий матч ответит на вопрос, способна ли команда Заура Тедеева бороться с соперниками столь высокого уровня. Или нас ждёт ещё один разгром?

Рейтинг, в котором есть Дзюба:
Кто лучший возрастной игрок РПЛ? У Дзюбы и Пьянича серьёзные конкуренты
Рейтинг
Кто лучший возрастной игрок РПЛ? У Дзюбы и Пьянича серьёзные конкуренты

⚽️ 20:15: «Ахмат» — «Факел», РПЛ, 12-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 20:15 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в битве двух аутсайдеров?

Важнейшая игра двух команд, которые болтаются в нижней части таблицы. «Ахмат» и «Факел» одержали всего одну победу в РПЛ на двоих. Плюс и у тех, и других есть проблемы с атакой. «Факел» забил всего пять мячей, «Ахмат» — семь. Кстати, воронежский клуб не уступает сопернику в течение трёх матчей в РПЛ (две победы, одна ничья). В прошлом сезоне «Факел» дважды обыграл соперника. А как будет на этот раз?

В «Ахмате» ждут матч с позитивным настроем:
Спортдиректор «Ахмата»: ситуация сложная, но в матче с «Факелом» ждём первую победу

⚽️ 21:00: «Аль-Шабаб» — «Аль-Наср», Саудовская Аравия — Про-Лига, 7-й тур

Саудовская Аравия — Про-Лига . 7-й тур
18 октября 2024, пятница. 21:00 МСК
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Наср
Эр-Рияд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли снова Роналду?

«Аль-Наср» находится на третьей строчке в таблице саудовской лиги, «Аль-Шабаб» — на четвёртой. Гости прекрасно смотрятся в последних матчах чемпионата — три победы с общим счётом 8:0. А вот «Аль-Шабаб» проиграл в прошлом туре «Дамаку» (0:1) и прервал серию из четырёх побед. Криштиану Роналду забивает в четырёх матчах «Аль-Насра» подряд (речь обо всех турнирах). Португалец мечтает о том, чтобы добраться до отметки в 1000 голов. Приблизится ли он к ней по итогам предстоящего матча?

Когда Роналду доберётся до тысячи голов?
Главный вопрос о Роналду. Сколько Криштиану нужно времени для тысячи голов?
Главный вопрос о Роналду. Сколько Криштиану нужно времени для тысячи голов?

⚽️ 21:45: «Монако» — «Лилль», Лига 1, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция — Лига 1 . 8-й тур
18 октября 2024, пятница. 21:45 МСК
Монако
Монако
Не начался
Лилль
Лилль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли команда Головина с участником ЛЧ?

«Монако» подходит к 8-му туру Лиги 1 в статусе лидера турнира. Даже «ПСЖ» пока отстаёт от монегасков на два очка. Впереди — достаточно сложный матч. «Лилль» находится на пятом месте в таблице, а по итогам прошлого сезона заскочил в зону Лиги чемпионов. В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами. Команда Александра Головина обыграла «Лилль» (1:0), но уступила в первом круге (0:2). В последних пяти матчах на стадионе «Монако» команда не одержала ни одной победы.

Согласны с мнением одноклубников Головина?
Головин: в «Монако» постоянно шутят, что сборная России играет со слабыми командами
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