Южноамериканским футболистам правда сложнее играть в РПЛ после сборных?

До возобновления РПЛ осталось совсем немного времени — первые матчи после паузы пройдут уже сегодня, 18 октября. Легионеры из Латинской Америки — отдельная тема. Они тратят достаточно много времени на тяжёлые перелёты, поскольку играют за океаном. Рассказываем, как для них легионеров проходят первые матчи в РПЛ после возвращения из сборных.

Джон Кордоба («Краснодар»)

Джон Кордоба Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Колумбийский нападающий перешёл в «Краснодар» летом 2021 года, а за сборную дебютировал в ноябре 2023-го. 17-го числа Кордоба отыграл 22 минуты в матче с Бразилией (2:1), 22-го — 16 минут с Парагваем (1:0). Первый матч после возвращения в «Краснодар» получился неудачным. Да, Кордоба забил «Уралу» (1:3) в Екатеринбурге, но команда проиграла, а колумбиец схватил удаление в добавленное время. Впоследствии его забанили на три матча за неспортивное поведение.

Следующая поездка Кордобы в сборную — март 2024-го. Колумбийцы провели два товарняка — с Испанией (1:0) и Румынией (3:2). Кордоба получил 73 минуты во второй игре и отметился голом. По возвращении из сборной Джон провёл целиком матч РПЛ с «Локомотивом» (1:1). 90 минут на поле, ни одного результативного действия. Но Джон получил оценку 7,2 от Sofascore (второй результат в команде после Эдуарда Сперцяна). Есть один нюанс — товарняки с Испанией и Румынией колумбийцы провели в Европе, так что перелёт получился не таким изнурительным.

Летние товарняки и Кубок Америки оставляем за скобками, поскольку после турнира Кордоба укатил в отпуск. В сентябре Джон съездил в сборную на матчи квалификации ЧМ-2026 с Перу (1:1) и Аргентиной (2:1). По возвращении в Россию он пропустил матч РПЛ с «Ростовом» (2:0), поскольку получил две жёлтые карточки в предыдущем туре.

Кевин Кастаньо («Краснодар»)

Кевин Кастаньо Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Этот колумбиец перебрался в «Краснодар» в начале 2024 года. В марте Кевин отыграл один тайм в контрольном матче с испанцами (1:0), а потом просидел в запасе во встрече с Румынией (3:2). Не забываем, что эти встречи состоялись в Европе. После этого Кастаньо не попал в основу на игру РПЛ с «Локомотивом» (1:1). Правда, вышел на поле уже на 17-й минуте из-за травмы Никиты Кривцова. Получилось достаточно неплохо — платформа Sofascore поставила колумбийцу 7,1 балла (третий результат в команде).

В сентябре Кастаньо провёл 11 минут в отборочном матче ЧМ-2026 с Аргентиной (2:1). Через четыре дня «Краснодар» встретился на своём поле с «Ростовом» (2:0), а Кевина не оказалось даже в заявке. Через неделю его выпустили на восемь минут в игре с «Акроном» (5:2).

Лукас Оласа («Краснодар»)

Лукас Оласа Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Выборка по уругвайцу скромнее, нежели у его колумбийских одноклубников. Дело в том, что Оласа отыграл всего шесть матчей в составе национальной команды. Один — ещё до переезда в Россию, а три — прошедшим летом (после Кубка Америки ушёл в отпуск). В сентябре Оласа дважды вышел на поле в матчах с Парагваем и Венесуэлой. Обе встречи, кстати, завершились без голов. Спустя несколько дней «Краснодар» играл с «Ростовом», а Оласа просидел всю игру в запасе.

Фабиан Бальбуэна («Динамо» Москва)

Фабиан Бальбуэна (в белой форме) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У Бальбуэны неплохой опыт игры в составе сборной Парагвая (41 матч). Его второй заход в московское «Динамо» состоялся летом 2023-го, когда у игрока истёк срок аренды в «Коринтиансе». Осенью того же года Фабиан трижды слетал в расположение сборной — в сентябре, октябре и ноябре. С кем «Динамо» играло после международных перерывов год назад? «Пари НН», «Локомотив», ЦСКА.

В первом матче Фабиана выпустили на поле на 20 минут, но сыграл он не очень хорошо. С ним на поле «Динамо» пропустило и упустило победу — 1:1. За матчем с «Локомотивом» (0:0) Бальбуэна наблюдал со скамейки запасных. Игру с ЦСКА (3:2) Фабиан провёл полностью, но заработал жёлтую карточку и среднюю оценку — 6,5. В сентябре этого года после возвращения из сборной Бальбуэна остался в запасе на матч РПЛ с «Ахматом» (4:2)

Хорхе Карраскаль («Динамо» Москва)

Хорхе Карраскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Колумбиец играет за московское «Динамо» с лета 2023-го. Осенью того года Хорхе трижды уезжал в сборную. В сентябре его выпустили на 11 минут в матче с «Пари НН», и Хорхе ничем особенным не запомнился. Через месяц Карраскаль не играл с «Локомотивом» — его оставили в запасе после возвращения из Южной Америки. В ноябре Хорхе отыграл второй тайм в матче с ЦСКА, а его команда превратила 1:2 в 3:2. Кстати, за этот матч колумбиец получил неплохие оценки.

В марте Карраскаль провёл два товарищеских матча в составе сборной Колумбии (оба проходили и Европе). Возвращение получилось жёстким — «Динамо» проиграло «Ростову» (1:4), Хорхе отыграл с первой и до последней минуты.

Николас Маричал («Динамо» Москва)

Николас Маричал Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Маричала впервые пригласили в сборную весной этого года. Тогда уругвайская команда провела две товарищеские игры в Европе. Николас не принимал участия в первом матче «Динамо» после паузы — остался в запасе. А бело-голубые проиграли «Ростову» (1:4). В сентябре уругвайца выпустили на 24 минуты в матче с «Ахматом» (4:2). Это была первая игра Николаса после возвращения из сборной в первый осенний перерыв. Маричал вышел почти сразу после того, как «Динамо» пропустило второй мяч. С ним на поле команды выиграла отрезок со счётом 2:0.

Луис Чавес («Динамо» Москва)

Луис Чавес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Этот футболист представляет сборную Мексики. Чавес переехал в Россию летом 2023 года. Первые матчи за сборную после перехода в РПЛ провёл в октябре — тогда мексиканцы сыграли две товарищеские встречи в США. Чавес вернулся в Москву, но его выпустили всего на 11 минут в игре с «Локомотивом» (0:0). В ноябре Луис принял участие в двух встречах Лиги наций КОНКАКАФ, а потом пропустил матч РПЛ с ЦСКА (2:3) из-за перебора жёлтых карточек.

В марте 2024 года Луис снова дважды сыграл за сборную в Лиге наций, после чего провёл 67 минут в матче с «Ростовом» (1:4). Получилось, как вы понимаете, не очень хорошо. В сентябре Чавес не сыграл в первом матче по возвращении из сборной, поскольку получил травму.

Манфред Угальде («Спартак»)

Манфред Угальде Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающий сборной Коста-Рики перебрался в московский клуб в начале 2024 года. В марте Манфреда выпустили на поле в начале второго тайма матча с «Уралом» (0:0). Это была первая игра Угальде после возвращения из сборной. Костариканец обошёлся без результативных действий и заработал жёлтую карточку. В сентябре Манфред отыграл 78 минут в Каспийске. Костариканец отметился голом, но его команда не обыграла махачкалинское «Динамо» — 1:1.

Роберто Фернандес («Акрон»)

Роберто Фернандес Фото: ФК «Акрон»

Фланговый защитник перешёл в «Акрон» прошедшим летом. В сентябре он ударно съездил в сборную Боливии — отдал три голевые передачи в двух матчах. Правда, в первой после перерыва игре РПЛ Фернандес участия не принимал. «Акрон» разгромил «Химки» (3:0), а южноамериканца не заявили на матч.

Томас Гальдамес («Крылья Советов»)

Томас Гальдамес Фото: ФК «Крылья Советов»

У Гальдамеса примерно та же ситуация, что и у Фернандеса из «Акрона». Томас перешёл в «Крылья» в августе, а в сентябре съездил в сборную на матчи отбора ЧМ-2026. Потом пропустил игру РПЛ с «Рубином» (2:0), поскольку его не включили в заявку. По всей видимости, сказался длительный перелёт и понадобилось немного времени на восстановление.

Сесар Монтес («Локомотив»)

Сесар Монтес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мексиканец проводит первый сезон в составе «Локомотива». В сентябре он съездил в сборную, а после этого не принял участия в матче РПЛ с «Оренбургом» (4:2). Тренерский штаб железнодорожник оставил футболиста в запасе.