«Мне не в чем себя упрекнуть». Всё о скандале с изнасилованием, где звучит имя Мбаппе

У Килиана Мбаппе непростой период. Во-первых, продолжаются судебные разбирательства по его делу с «ПСЖ»: француз настаивает на выплате ему более € 50 млн в качестве премии и зарплаты. А во-вторых, и это главное, куда более громкая история – в Швеции футболист «Реала» среди подозреваемых в изнасиловании девушки. И медийно история продолжает раскручиваться.

Как развивается дело Мбаппе

Мы уже подробно писали, с чего всё начиналось (ссылка выше). Но вот краткий контекст: в ночь с понедельника на вторник медиа сообщили, что в полицию Швеции поступило заявление об изнасиловании. Предположительно, оно состоялось в отеле, где в тот период небольшой отпуск проводил Мбаппе. Француз автоматически стал одним из многих подозреваемых, но его представители быстро опровергли причастность к делу. Заявив, что таким образом «ПСЖ» пытается воздействовать на игрока на фоне судебных разбирательств.

Дальше появились подробности нахождения Мбаппе в Швеции чуть ли не в деталях. По информации Le Parisien (достаточно авторитетное французское СМИ, обычно у них много инсайдов о «ПСЖ»), футболист, хоть и остановился в отеле, но много времени там не проводил. Для частной вечеринки он снял ночной клуб, куда было приглашено около 30 человек. Среди них – в основном молодые шведки. Там он провёл два вечера, танцевал и играл в пинг-понг. Но оба раза, вероятно, ночевал в одном из ближайших отелей.

Килиан Мбаппе Фото: Kym Illman/Getty Images

Вскоре после его отъезда одна из девушек обратилась в полицию. А через несколько дней правоохранительные органы выпустили официальный пресс-релиз о начале предварительного расследования. При этом там не упоминалась фамилия Мбаппе. Тот же La Parisien утверждает, что потерпевшая указала на Килиана «как на одного из возможных нападавших». Но в то же время не уточняла, что это был именно он. При этом шведский канал TV-4 уверен: девушка заявила, что именно игрок «Реала» её изнасиловал.

Позже La Parisien выпустил новые детали: по сведениям их источников, Мбаппе приехал в Стокгольм по приглашению защитника «Байера» Норди Мукиэле, с которым они вместе выступали в «ПСЖ». Там у игрока «Реала» состоялась встреча с организатором вечеринок, где были даны гарантии полной конфиденциальности. При этом медиа утверждает, что у игрока в Швеции всё-таки был секс с девушкой, с которой он познакомился на вечеринке. Но он случился по обоюдному согласию. Так что нет никаких доказательств того, что жертва и эта девушка – один и тот же человек.

Как реагируют на всё это представители Мбаппе?

Одна из главных публичных лиц, комментирующих ситуацию с Мбаппе – его адвокат Мари-Аликс Каню-Бернар. Она каждый день выходит в какое-то медиа и делится актуальной информацией. По её словам, шведская прокуратура не связывалась с игроком или его представителями. Вот как она подробно объясняет, почему акт изнасилования невозможен: «Килиан во время отдыха находится в своеобразном пузыре. Вокруг него постоянно доверенные люди. Это важно, чтобы защитить его от рисков, присущих славе. Мы говорим о 25-летнем парне, он может обладать необычайной зрелостью, но можете ли вы представить себе безумие в СМИ, которые наносят ущерб его чести?». Он очень ясно говорит: «Мне не в чем себя упрекнуть». Поймите, Килиан находится в положении, в котором ему не позволено рисковать. Он очень открыт, его ближайшее окружение это знает, и он это знает. В его жизни всё подготовлено для того, чтобы такого рода ситуаций не произошло», – заявила адвокат BFMTV.

Она уточнила, что в случае официального обращения из Швеции Килиан готов дать показание по делу, а сторона футболиста будет готовить иски о клевете.

Любопытно, что параллельно со всей этой историей Мбаппе стал лучшим игроком сентября в «Реале». Испанские инсайдеры отмечают, что клуб не сомневается в его невиновности, и рассчитывают, что он сыграет в ближайшем матче.

Килиан Мбаппе нападающий «Реала» «Я очень счастлив и благодарен болельщикам «Реала». Это большая радость — быть игроком месяца. Самое главное — выигрывать матчи в течение месяца, и надеюсь, что смогу получить эту награду снова. Теперь нас ждут три очень важные встречи, и мы хотим их выиграть. Команда и я готовы, и надеюсь, что мы выступим хорошо для всех мадридистов».



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