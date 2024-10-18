Главная сага нового трансферного окна. В ролях «Реал», «Ливерпуль» и его звезда

Громкие трансферные истории раскручиваются задолго до того, как совершается сама сделка. Очередная такая сага – возможный переход Трента Александер-Арнольда из «Ливерпуля» в «Реал». Мадридскому клубу требуется усиление в линию обороны на фоне серьёзных травм Дани Карвахаля и Давида Алабы. Тем временем 26-летний англичанин по-прежнему не договорился с «Ливерпулем» о продлении контракта, который завершается летом 2025 года. Будет ли Трент в «Реале»? Информация из двух стран поступает противоречивая. Пытаемся разобраться в вопросе, изучив все инсайды за последнее время.

«Реал» подумывал о трансфере Александер-Арнольда ещё в прошедшее летнее окно. Об этом писал, в частности, известный инсайдер Фабрицио Романо. Сообщалось, что в Мадриде видят в лице Трента долгосрочную замену Дани Карвахалю, однако тогда интерес «сливочных» остался только интересом – конкретных переговоров между клубом и игроком не было.

Что пишут про трансфер Трента в Испании

Судя по новостям из Испании, теперь всё по-другому. В начале октября Relevo опубликовал инсайд, согласно которому «Реал» начал конкретную работу над трансфером англичанина. Утверждалось, что мадридский клуб контактирует с окружением Трента, чтобы узнать сложившуюся у него в «Ливерпуле» ситуацию и оценить шансы на подписание защитника. Снова подчёркивалось – в Мадриде считают Александер-Арнольда заменой Карвахалю. Хотя его приобретение для «Реала» не стратегический ход, а рыночная возможность, которую «нельзя упускать из виду». По данным Relevo, к октябрю Трент не ответил ни на одно из поступавших от «Ливерпуля» предложений по поводу продления контракта.

Ещё одно важное обстоятельство, которое, как полагают инсайдеры, может повлиять на решение Александер-Арнольда – его дружба с Джудом Беллингемом. Полузащитник «Реала» и сборной Англии убеждает воспитанника «Ливерпуля» переехать в Мадрид. Его аргумент заключается в том, что игра за «сливочных» – высшая точка карьеры для любого футболиста.

В свою очередь, Football Espana со ссылкой на инсайдера Маттео Моретто опубликовал информацию, что «Реал» действительно хочет взять Трента, но при этом намерен продлить контракт с Карвахалем. Договор 32-летнего испанца с клубом завершается также летом 2025 года.

ТРЕНТ АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД С ДЖУДОМ БЕЛЛИНГЕМОМ В СБОРНОЙ АНГЛИИ Фото: Eddie Keogh — The FA/The FA via Getty Images

Затем Sport.es сообщил: «Реал» поменял планы из-за травмы Карвахаля. Изначально клуб планировал подписать с Александер-Арнольдом предварительный контракт зимой о бесплатном трансфере будущим летом. Однако в связи с потерей Карвахаля попробует выкупить Трента уже в зимнее окно, не дожидаясь, когда тот станет свободным агентом.

Журналист Marca Хосе Феликс Диас уточнил, что «Реал» в любом случае предложит Александер-Арнольду и Альфонсо Дэвису из «Баварии» заключить в январе предварительные контракты. Это случится, если англичанин и канадец не договорятся со своими нынешними клубами. Но Александер-Арнольд, в отличие от Дэвиса, действительно может переехать в Мадрид уже зимой. По информации Marca, сам Трент не хочет спешить с ответом «Ливерпулю» до Нового года. Его решение во многом зависит от результатов команды под руководством нового тренера Арне Слота.

16 октября репортёр Marca написал – в «Ливерпуле» начинают верить, что Александер-Арнольд не продлит контракт. На следующий день известный испанский журналист Рамон Альварес де Мон поделился новыми данными: Трент согласился на переход в «Реал». При этом в Мадриде считают сложной возможную сделку с «Ливерпулем» в зимнее окно.

Что пишут про трансфер Трента в Англии

Впрочем, британские инсайдеры пока не спешат подтверждать скорый уход Александер-Арнольда из «Ливерпуля». Ещё в августе журналист Бен Джейкобс писал, что в английском клубе спокойно воспринимают желание «Реала» переманить Трента. Для «Ливерпуля» продление контракта со своим воспитанником – приоритетная цель, поэтому работа в этом направлении ведётся активная.

CaughtOffside перед закрытием летнего окна утверждал, что ливерпульский клуб провёл переговоры с агентом Александер-Арнольда и предложил новый контракт до конца сезона-2028/2029. А в октябре журналист Дэвид Линч, освещающий жизнь «Ливерпуля», рассказал в подкасте Anfield Index следующее:

«Все слова Александер-Арнольда воспринимаются через призму непродлённого договора. «Ливерпуль» хочет вознаградить его выгодным контрактом. Они очень сильно хотят сохранить его – больше, чем ван Дейка и Салаха. В конечном счёте «Ливерпуль» отчаянно пытается удержать его, и до сих пор со стороны Трента не было никаких признаков того, что он хочет уйти».

ТРЕНТ АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД В «ЛИВЕРПУЛЕ» Фото: Julian Finney/Getty Images

16 октября The Independent опубликовал информацию, согласно которой «Реал» ещё не предпринимал «решительных действий», чтобы подписать Александер-Арнольда. Более того, на январь мадридский клуб рассматривает другую кандидатуру – талантливого 18-летнего защитника «Челси» и юношеской сборной Англии Джоша Ачимпонга. Утверждалось, что в ситуации с Трентом руководство «сливочных» оценивает целесообразность трансфера игрока с высокими финансовыми запросами и может сделать выбор в пользу защитника более оборонительного плана.

По данным журналиста The Athletic Марио Кортегана, Александер-Арнольд – приоритетная цель «Реала» на позицию правого защитника, но его трансфер возможен только летом 2025 года на правах свободного агента. При этом в качестве альтернативы Мадрид рассматривает Жереми Фримпонга из «Байера», Педро Порро из «Тоттенхэма» и Хуанлу из «Севильи». Поэтому в ситуации с Трентом ещё ничего не определено.

А вот TEAMtalk на днях и вовсе написал, что «Ливерпуль» добился прогресса в обсуждении контракта с Александер-Арнольдом. Источник добавляет: новости о переговорах защитника с «Реалом» не соответствуют действительности! И если это СМИ большого доверия у фанатов не вызывает, то новость, появившаяся накануне, успокоила по-настоящему. Дэйв Окоп, в последнее время ставший полноценным инсайдером по «Ливерпулю», написал, что переговоры по новому контракту Трента находятся в продвинутой стадии, и уверенность в предстоящем подписании долгосрочного соглашения неизменно растёт.

Что говорил о своём будущем сам Александер-Арнольд?

В сентябре Трент отвечал на вопрос о своём будущем в «Ливерпуле».

«Ключевым фактором при принятии решения о продлении контракта будут трофеи, если честно, – признался Александер-Арнольд. – Хочу выигрывать трофеи. Я игрок, которого мотивируют победы и возможность находиться в элите. Это, наверное, главный фактор для всего.

Я в клубе уже 20 лет. Продлевал контракт четыре или пять раз, и все эти случаи не были публичными. И этот не станет исключением. Моё будущее? Я хочу быть игроком «Ливерпуля» как минимум в нынешнем сезоне, это то, что я вам скажу».

Между тем на фоне слухов об уходе защитника в Мадрид английский клуб опубликовал в клубных соцсетях видео с Трентом, в котором Александер-Арнольд рассказывает, как он рос в «Ливерпуле» и наблюдал за своими кумирами. Может, всё-таки останется?