«У меня и майка, и шорты Месси есть!» Почему Гонсалес променял Испанию на Россию

Ещё весной Джованни Гонсалес рубился с «Реалом» и «Барселоной», играл в финале Кубка Испании и наслаждался жизнью на Мальорке. А сегодня он открывает для себя Россию. О крутом повороте в карьере уругвайский защитник «Краснодара» подробно рассказал «Чемпионату».

Сейчас вы узнаете:

— Думаю, не ошибусь, предположив, что главное событие осени в твоей жизни уже произошло. Удалось вырваться к супруге на роды?

— Да, клуб отпустил меня на несколько дней в Испанию, чтобы я смог повидаться с женой и крохотной дочкой.

— Сильно нервничал?

— Не то чтобы нервничал, однако беспокойство присутствовало. Ведь это мой первый ребенок! У супруги есть сын от первого брака, я люблю его как родного, но таких эмоций никогда прежде не испытывал. Очень долго ждал этого момента и счастлив, что малышка родилась здоровой.

— Эти чувства сравнимы с сильными футбольными переживаниями?

— Работа и семья — самое важное, что есть в моей жизни. Однако рождение ребенка ни с чем не сравнится. Это совершенно особенные, по-своему уникальные ощущения. В футболе тоже бывают незабываемые моменты, но родные для меня превыше всего.

— Ждёшь семью в России?

— Надеюсь, в течение пары недель они присоединятся ко мне. Считаю дни до их приезда! Мы все очень этого хотим. Поддержка семьи невероятно важна для любого спортсмена. Это огромное подспорье. Когда любимые люди рядом, и работается намного легче.

Джованни Гонсалес с семьёй Фото: Из личного архива Джованни Гонсалеса

— Малютка Бруна тоже приедет?

— Да-да, приедут все — и дочка, и жена, и даже Оливер, наш пёс! За два с половиной месяца разлуки я безумно по ним соскучился.

— Ты собачник?

— Никогда раньше им не был, пока не завели французского бульдога. С его транспортировкой в Россию есть определённые проблемы. В три с половиной года он уже весит под 15 кг. Но я надеюсь, что мы их решим. Ведь Оли тоже член семьи, как третий ребёнок. До него у меня не было домашних питомцев, а теперь я ко всем животным проникся — и к собакам, и к кошкам.

— Не страдаешь от одиночества в малознакомом пока городе?

— Я понимаю, что это часть нашей профессии. Иногда приходится мириться с разлукой. В любом случае нужно проявлять терпение и стараться концентрироваться на своём деле. А потом месяц назад мы хоть и недолго, но виделись, и уже скоро воссоединимся в Краснодаре.

Почему Гонсалес сменил Ла Лигу на РПЛ

— Ты производил впечатление счастливого человека в «Мальорке», в прошлом году продлил контракт, и вдруг — трансфер в «Краснодар». Как, почему?

— Мир футбола очень динамичный. Никогда не знаешь, что произойдёт с тобой завтра. Периодически меняешь страны, города, команды. Не могу сказать, что мне или моей семье было плохо на Балеарах, совсем нет! Но минувшим летом мне представилась возможность выйти из зоны комфорта и попробовать нечто совершенно новое. Мы с родными обсудили предложение «Краснодара» и нашли его хорошей возможностью для моего дальнейшего профессионального роста. Это главная причина, почему я решил так резко сменить курс в карьере. Стремление совершенствоваться движет мною на протяжении всей жизни в спорте.

У Джованни Гонсалеса уже есть персональные поклонники в Краснодаре Фото: ФК «Краснодар»

— Другие предложения поступали?

— Конкретное — только от «Краснодара». Понятно, что оно подразумевает серьёзные перемены в жизни — и моей, и семьи. Другая страна, культура, язык — всё новое, другое. Но такова футбольная жизнь. Ещё в детстве уяснил, что карьера футболиста сопряжена с трудностями. Тем не менее я наслаждаюсь этой жизнью и всё ещё пытаюсь реализовать свои детские мечты. Благодарен судьбе за то, что имею, и сейчас стараюсь как можно быстрее адаптироваться к новой реальности.

— Испытывал сомнения или страх перед переездом в Россию?

— Нет, особых сомнений не было. Я же основательно подготовился, ха-ха! Собрал достаточно информации о стране, городе, команде. Мне не понадобилось много времени, чтобы принять решение.

— Информацию черпал из интернета?

— Не только. В «Краснодаре» играет мой старинный друг и многолетний партнёр Лукас Оласа. Он много рассказывал о клубе, чемпионате. Его советы оказали большое влияние на моё решение. Плюс в Уругвае достаточно известна история Маурисио Перейры, который оставил значительный след в истории клуба. Ну и сам по себе «Краснодар» достаточно известный клуб — участвовал в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Так что я с большим воодушевлением принял этот карьерный вызов.

— А других уругвайцев РПЛ знаешь?

— Конечно. С динамовцами Лаксальтом и Маричалом были знакомы по сборной и уже успели сыграть друг против друга в России. С Хуаном Боселли неоднократно соперничали в чемпионате Уругвая. А Родриго Саравию из «Ростова» помню ещё совсем зелёным мальчишкой по «Пеньяролю». Знаю, что и до нас в России выступало достаточно моих соотечественников, и многие из них отлично себя зарекомендовали здесь.

— Тебя не смущало отстранение российских клубов от еврокубков?

— Не могу сказать, что это прямо сильно меня беспокоило, но, конечно, хотелось бы, чтобы еврокубки были. «Краснодар» всегда борется за первые места в российской лиге и в прежние годы постоянно участвовал в международных турнирах. Очень надеюсь, что эти времена вернутся. Мне никогда не приходилось играть в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Это ещё одна мечта, которую очень надеюсь исполнить. Надеюсь, сложившаяся ситуация как можно скорее разрешится, и мне удастся устранить ещё один пробел в биографии.

Кто из «Краснодара» заиграл бы в Испании

— Ты уже познакомился с президентом Галицким?

— Да, меня представили ему в клубе, как только я приехал. Мы немного поговорили через переводчика. Когда видимся на базе или стадионе, всегда здороваемся. В моих бывших клубах владельцы не были так близки с командой. А Галицкий всё время рядом — приезжает не только на игры, но и даже на тренировки. Мне кажется, такая вовлечённость шефа в повседневные вопросы — большой плюс для команды.

— Каким человеком он тебе показался?

— У меня пока было не так много времени, чтобы его узнать. Но видно, что он очень хороший человек, который всё делает для своей команды.

— Мурад Мусаев — жёсткий тренер?

— Он выдерживает баланс между требовательностью и человеческими качествами. Мусаев может улыбнуться, пошутить, а может включить серьёзность — зависит от ситуации. Когда нужно прикрикнуть — повысит голос. Для тренера важно умение управлять коллективом, причём не только в игре, но и в раздевалке. Это непросто, однако, мне кажется, Мусаев с этим хорошо справляется. С ним интересно работать. Думаю, все игроки его уважают.

— Кто из партнёров тебе кажется самым техничным, а кто — самым быстрым?

— Номер один, наверное, Сперцян. У него потрясающая техника, которая нам очень помогает в игре. А самый скоростный, пожалуй, Батчи. Жоау не только быстр, но и силён в игре один в один. Прекрасный футболист для игры на свободном пространстве.

— Кто из твоих одноклубников мог бы преуспеть в чемпионате Испании?

— Думаю, таких игроков у нас несколько. Испанский футбол сильно отличается от русского. Игра там более тактическая и техничная, тогда как здесь упор больше на физику, выносливость, борьбу. Хотя и в РПЛ хватает мастеров высокого класса. Думаю, из моих товарищей по «Краснодару» в Ла Лиге спокойно заиграли бы Джон Кордоба, Кевин Кастаньо, те же Эдо [Сперцян] с Батчи, Виктор Са.

Кевин Кастаньо и Джованни Гонсалес Фото: ФК «Краснодар»

— Пять латиноамериканцев в обороне «Краснодара» — плюс для команды?

— Для меня — точно плюс, ха-ха. Я только недавно пополнил команду, а в таком окружении адаптация протекает гораздо быстрее и легче. Повседневное общение — очень важный момент. В «Краснодаре» собрались ребята с разных уголков света, но на поле мы все братья, объединённые общей целью, и готовы, образно говоря, умереть друг за друга.

— Твой лучший друг в команде — Оласа?

— Без сомнения. Нас с 15 лет связывает крепкая дружба. Ещё по юношам мы вместе начинали в уругвайском «Ривер Плейт». Мне было приятно воссоединиться с ним спустя 15 лет и снова делить одну раздевалку, тренироваться и играть вместе. На самом деле, у меня со всеми в «Краснодаре» сложились хорошие отношения. Но в любой команде с кем-то общаешься больше, с кем-то — меньше. Невозможно близко дружить со всеми 30 одноклубниками. Это нормально.

— Лукас уже показал тебе Краснодар?

— Мы несколько раз выбирались в город погулять. Потихоньку узнаю Краснодар. Мне нравятся люди, атмосфера вокруг — я всем доволен.

Джованни Гонсалес и Лукас Оласа Фото: ФК «Краснодар»

Что удивило уругвайца в России

— Что-то удивило в России?

— Удивил здешний климат. Не в России в целом, а в Краснодаре. Я думал, здесь намного холоднее. А оказалось жарче, чем на Мальорке! Такое сложно было себе представить. Друзья, родственники спрашивали: «Ты там не мёрзнешь?» А я отвечал: «Я умираю от жары», ха-ха! Краснодарское лето меня реально удивило.

— Ты когда-нибудь видел снег?

— В России — ещё нет, а так видел несколько раз в Аргентине, Испании. Мне не нравится полярный холод, но в умеренной зиме есть свои прелести. Например, можно с детьми подурачиться в снегу. А потом это просто красиво.

— То есть морозами тебя не испугать?

— Точно нет. В Уругвае тоже зимой бывает достаточно холодно. Мы привыкшие к этому. Куртку, шапку натянул — и нет проблем.

— Твоё имя будто бы намекает на итальянские корни.

— Ни одного итальянца в нашем роду я не знаю. Папе просто нравились итальянские имена. Моего младшего братишку зовут Валентин, а двух других — Бруно Паоло и Алессандро.

— Но рос-то ты в Европе?

— Да. Когда отец играл в Испании, я прожил там восемь лет — с 3 до 11 (в конце 1990-х — начале 2000-х нападающий Хуан Гонсалес выступал за «Атлетико», «Овьедо» — вместе с Виктором Онопко — и «Гранаду». — Прим. «Чемпионата»). А спустя годы я вернулся туда играть за «Мальорку».

Джованни Гонсалес перед матчем Кубка России Фото: ФК «Краснодар»

— Какими ты нашёл русских людей?

— Я не так часто гуляю по улицам, но мне импонирует атмосфера на стадионах. Не только на нашем — на выездных тоже. Она немного отличается от того, к чему мы привыкли в Уругвае, но в большинстве случаев на играх царит праздничная обстановка: играет музыка, люди шумят.

— Иностранцы часто находят русских чересчур серьёзными и закрытыми.

— Разумеется, русские отличаются от уругвайцев. Мы и не должны быть одинаковыми! У всех свои культура, обычаи. У нас одни традиции, здесь — другие. Когда приезжаешь на другой конец света, ты должен быть готовым к этому. Естественно, к каким-то вещам мне ещё предстоит привыкнуть, но это нормально и точно не проблема для меня.

— Какие блюда русской кухни ты уже распробовал?

— Я много чего пробовал, но ещё не запомнил ни одного названия! В клубе всегда вкусно кормят. В отелях на выездах и в ресторанах с питанием тоже проблем нет. Мне всё нравится! Я вообще не привередлив в еде.

Созрел ли «Краснодар» для первого титула

— А клубной философией «Краснодара» ты уже проникся?

— Я слышал о ней ещё до переезда в Россию и теперь убедился, что это не просто разговоры. «Краснодар» стремится владеть мячом и преимуществом, стараться доминировать и создавать моменты. Мне очень импонирует этот подход. Я комфортно себя чувствую в такой игре. В том числе и поэтому выбрал «Краснодар» как следующую остановку в карьере.

Джованни Гонсалес играет за «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

— «Краснодар» уже обрёл этот стиль или всё ещё в поиске?

— Наверное, можно сказать, что он уже оформился, ведь клуб следует ему много лет. Иногда всё получается хорошо, иногда — не очень, но команда не отступает от выбранного курса. Сейчас у нас очень хорошая динамика игры и результатов. И есть огромное желание сохранять её как можно дольше. Мы до конца будем биться за чемпионское звание!

— С какой европейской командой сравнил бы «Краснодар»?

— В Испании в похожем ключе играет «Реал Сосьедад». Там тоже любят владеть мячом и доминировать на поле. Та же агрессивность и стремление постоянно оказывать давление на соперника. Очень «кусачая» команда. «Краснодар» — такой же.

— Как раз в Сан-Себастьяне играет единственный россиянин в Ла Лиге. Тебе Захарян чем-то запомнился?

— Да-да, конечно. Я несколько раз играл против него за «Мальорку». Захарян — очень элегантный футболист с великолепной техникой.

— «Краснодару» остро не хватает титулов. Веришь, что в этом сезоне появится первый?

— Да, мы все вместе — игроки, тренеры, весь персонал клуба — идём к этой цели. Мы отдаём себе отчёт, что взять трофей будет невероятно сложно, но готовы биться за него до конца. Для этого нужно идти от игры к игре и стабильно набирать очки. Только так можно прийти к успеху.

— Что важнее — играть зрелищно или брать трофеи?

— Ха! Если тебя интересует моё личное мнение, то важнее выигрывать титулы. Но играть хорошо — не значит обязательно играть красиво. Чтобы оставаться наверху, нужно стараться взять три очка в каждом матче и поддерживать положительную динамику в результатах на дистанции. Если выбирать между зрелищным футболом и титулом, конечно же, выберу титул. Знаю, что все наши болельщики мечтают о том же. Мы очень хотим порадовать их и себя. В клубе все хотят стать чемпионами. Если получится, это будет очень красивая история.

— Считаешь, реально опередить «Зенит» на дистанции?

— Я знаю, что «Зенит» привык каждый год выигрывать чемпионат России. Это тяжелейший соперник. Но совсем недавно мы сумели победить его в Краснодаре. А значит, способны обыграть в РПЛ любого. Однако для этого мало только усердной работы. Важно оставаться терпеливыми и скромными. Уверен, что этот «Краснодар» готов сражаться за первое место.

— Ты в курсе, что «Зенит» ещё и самый богатый клуб России?

— Для меня это точно не новость. «Зенит» в состоянии приглашать больших футболистов даже из лучших клубов мира и Европы, участников чемпионатов мира и Лиги чемпионов. Но мы должны верить в себя, в свою команду, в каждой игре показывать всё, на что способны, и серьёзно относиться ко всем соперникам.

Джованни Гонсалес (слева) Фото: ФК «Краснодар»

— Кто из конкурентов, с кем уже сыграл, произвёл наиболее сильное впечатление?

— Я ещё не изучил досконально все команды. Возможно, в матче с «Краснодаром» у кого-то был не лучший день и они не показали всего, на что способны. Но в тех матчах, в которых участвовал, больше всего понравилось московское «Динамо». У них и подбор исполнителей классный, и игра очень вариативная. Сразу видно: большая команда. Тем приятнее было их победить.

— Только «Краснодар» сохраняет «ноль» в графе поражений. Сами себе удивляетесь?

— Нет. Мы стараемся побеждать в каждом матче. У команды уже выработался менталитет победителя. Это очень важно в футболе. Мы верим в себя и друг в друга. Все вместе бежим, боремся, прессингуем, атакуем. Такую команду сложно сломить.

— В субботу тебя ожидает знакомство со «Спартаком». Что думаешь об этой команде?

— Это один из грандов чемпионата России. Большая команда с отличными футболистами. Например, Эсекьель Барко сейчас находится на невероятном уровне. Я видел его в матчах чемпионата Аргентины. Он ещё в «Ривере» показывал свой класс и теперь делает это в России — голами, результативными передачами. И тренер у «Спартака» известный, с большим опытом. Плюс они играют дома. Но у нас было время, чтобы как следует подготовиться к матчу. Постараемся продемонстрировать это на поле. В одном я уверен: это будет грандиозная игра.

— Стадион «Краснодара» — №1 среди тех, что ты видел?

— Я ещё не на всех аренах в РПЛ сыграл, но из тех, на которых играл, «Краснодар» однозначно лучший.

Джованни Гонсалес на стадионе «Краснодара» Фото: ФК «Краснодар»

— Тогда давай топ-3 стадионов, на которых играл.

— Если по инфраструктуре, на ум сразу приходит арена мадридского «Атлетико». Стадион «Атлетика» из Бильбао, «Сан-Мамес», тоже потрясающий. Но арена «Краснодара» меня тоже удивила своей архитектурой и комфортабельностью. А световое шоу на матче с «Зенитом» было совершенно потрясающее. Мурашки по коже бежали!

— Как тебе уровень РПЛ?

— Хороший уровень. Меня это даже приятно удивило. Футбол в России очень конкурентный, динамичный, интенсивный и физический. Тут всё время нужно отдаваться игре на 100%. И это здорово! Мне нравится сохранять концентрацию, поддерживать ритм. Это позволяет расти как футболисту.

— А переезды не утомляют?

— Это единственный негативный момент, с которым здесь столкнулся. Закрытый в Краснодаре аэропорт и нам, футболистам, доставляет дополнительные сложности. Но я знал об этом заранее и был готов морально. Хочется верить, что проблема в скором времени разрешится. Это позволило бы нам немного расслабиться и избавило от дополнительных стрессов.

Чем запомнились Месси, Суарес и Винисиус

— В «Мальорке» ты ведь не только на фланге, но и в центре защиты играл?

— В последний год в «Мальорке» я даже чаще исполнял центрального, чем крайнего защитника. Мне вообще по жизни нравится учиться чему-то новому, слушать и принимать советы. Считаю, такая разносторонность полезна для карьеры. Я готов помогать команде там, где ей больше нужен.

— Невысокий рост — не помеха для центрального защитника?

— Не думаю. Мы играли в три центральных, а при обороне — в пять защитников. При такой игре скорость важнее антропометрии. Тренер считал, что у меня неплохо получается, и я себя комфортно чувствовал на этом месте.

— Прошлогодняя победа над мадридским «Реалом» — лучший момент в твоём испанском приключении?

— А вот и нет. Классно победить один из лучших клубов мира, но мне дороже финал Кубка Испании в апреле 2024 года. «Мальорка» всего трижды в истории достигала финала, в последний раз — 20 лет назад. Естественно, в городе творилось сумасшествие. Все осознавали историчность момента. Путешествие на игру, атмосфера вокруг матча — всё было незабываемым. К сожалению, мы уступили по пенальти «Атлетику», но это был фантастический опыт. Никогда не переживал ничего подобного. Для меня это самый значимый момент за два с половиной года на островах.

— Играя против «Реала», мог вообразить, что Винисиус Жуниор получит «Золотой мяч»?

— Но ведь ещё не получил. Если не ошибаюсь, есть и другие кандидаты. В любом случае Винисиус индивидуально очень сильный футболист, и он доказывает свой класс от игры к игре на протяжении долгого времени. Быстро бежит, много забивает, ассистирует — практически совершенный нападающий.

— В «Мальорке» помнят Валерия Карпина?

— Скажу честно: не слышал это имя в клубе и никогда о нём не спрашивал. Но уверен, что Карпина помнят на Балеарах. У «Мальорки» очень преданные болельщики. Мне кажется, они знают всех иностранцев, которые играли или тренировали в клубе. Думаю, и Карпина не забыли.

— За Уругвай ты не раз выходил против Месси. Как это было?

— У меня была возможность прикоснуться к легенде в прямом смысле слова. Потрогать, чтобы убедиться, что это живой человек, ха-ха. Но в футбольном отношении Месси — с другой планеты, тут нечего добавить. Счастлив, что мне удалось несколько раз пересечься с ним на одном поле. Это одно из ярчайших воспоминаний в карьере.

— Футболкой гения обзавёлся?

— У меня и майка, и шорты Лео есть! Подарил после одного из матчей. В каждой игре находится по пять-шесть желающих поменяться футболками с Месси, поэтому он берёт с собой на игры по несколько комплектов формы. Это памятные вещи для меня и моей семьи. У родителей в Уругвае хранятся.

Джованни Гонсалес в сборной Уругвая Фото: Pablo Morano/BSR Agency/Getty Images

— Правду говорят, что Луис Суарес невероятно скромный человек?

— Мы все в Уругвае такие! Мне повезло делить раздевалку с Луисом Суаресом, Кавани, Феде Вальверде. Футболисты такого уровня далеко не всегда отличаются исключительными человеческими качествами. Однако эти ребята не только великие игроки, но и, что ещё более важно, хорошие люди. Очень простые и скромные.

— Веришь, что ещё вернёшься в сборную?

— Почему нет? Никогда не терял надежды сыграть ещё за свою страну. Но это право нужно заслужить качественной игрой за клуб.

— ЧМ-2026 — мечта?

— Без сомнений. Это одно из ещё не сбывшихся желаний в футболе. Моя самая большая мечта.