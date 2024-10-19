Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Пари НН — Ростов, РПЛ, чемпионат России, 19 октября 2024: причины спада команды Валерия Карпина, слова тренера, мнение

Карпин противоречит сам себе. Он странно оценивает уровень «Ростова»
Анатолий Романов
Превью «Пари НН» — «Ростов»
Аудио-версия:
Комментарии
С таким количеством сборников в составе клуб должен ставить другие цели.

У главного тренера сборной России Валерия Карпина болезненный период в «Ростове». Безвыигрышная серия в РПЛ составляет четыре матча при разнице мячей 0:7. За последние шесть туров всего одна победа и четыре поражения. Команда пока ещё на девятом месте, но от 12-го её отделяет всего одно очко. А это уже совсем рядом с зоной стыков и вылета. «Ростов» стартовал фактически так же плохо, как в прошлом чемпионате. По сравнению с сезоном-2022/2023, в котором команда Карпина финишировала четвёртой, ростовчане набрали почти в два раза меньше очков.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На фоне чёрной полосы Карпин как будто не паникует. Напротив, стремится убедить окружающих, что команда играет в свою силу. После крупного поражения от «Спартака» в предыдущем туре главный тренер «Ростова» сказал:

«Я хорошо знаю команду. В начале сезона я говорил, что нужно набрать 33 очка и не вылететь. Вы в начале сезона улыбались. Я знаю команду – задача именно такая, а не бороться за тройку, как хотелось бы многим».

Действительно, ещё летом Карпин признался в интервью: «Наш состав – чтобы не вылететь. Входим ли в топ-10 по силе состава? Нет».

И вот эти слова Карпина, признаться, сильно удивляют. Как минимум по той причине, что расходятся с его же поступками как тренера сборной, когда Валерий Георгиевич объявляет состав сборной. Как можно иметь слабую команду, обладая российским костяком уровня национальной команды?

Почитайте интервью с тренером «Ростова»:
«Стою рядом с Ельциным, как балерина…» С Онопко — за жизнь
Эксклюзив
«Стою рядом с Ельциным, как балерина…» С Онопко — за жизнь

При Карпине за сборную России поиграли пять футболистов «Ростова»: Данил Глебов (12 матчей – больше только у Далера Кузяева), Максим Осипенко (11), Алексей Сутормин (3), Николай Комличенко (3) и Илья Вахания (1). Кроме того, в заявку попадали Кирилл Щетинин и Андрей Лангович.

В расширенный состав на последние сборы национальной команды Карпин стабильно включал от трёх и более представителей «Ростова». А это 30 лучших футболистов России по версии тренера.

Это, к слову, без учёта лучшего бомбардира «Ростова» прошлого сезона Егора Голенкова. Среди российских нападающих с игры больше центрфорварда ростовчан в минувшем чемпионате забил только Константин Тюкавин. Ещё трое – столько же, а остальные опередили Голенкова лишь благодаря тому, что били пенальти.

Валерий Карпин с Егором Голенковым

Валерий Карпин с Егором Голенковым

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кто из записных аутсайдеров РПЛ может похвастаться таким подбором российских игроков – махачкалинское «Динамо» с «Химками»? «Акрон» с «Факелом»? Может быть, «Пари НН», «Оренбург» или «Ахмат»?

Известно, что в летнее окно Осипенко хотел купить «Краснодар», а Глебова – «Спартак» и ЦСКА. Информацию о переговорах по Осипенко подтверждал даже спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин. Кандидатуру Голенкова обсуждали в «Зените».

Помимо того, «Ростов» – единственная российская команда, у которой в составе два вратаря-легионера. Правда, сейчас Виталий Кафанов отдаёт предпочтение арендованному у «Зенита» Даниилу Одоевскому, но факт остаётся фактом. Рустам Ятимов приезжал в ростовский клуб как безоговорочный первый номер сборной Таджикистана – четвертьфиналиста Кубка Азии. Хидает Ханкич ещё в ноябре 2023-го попадал в заявку сборной Боснии и Герцеговины в матчах отборочного цикла Евро-2024. Как ни крути, вратарская бригада у «Ростова» тоже не для аутсайдера РПЛ.

Вообще, помимо российского костяка, ростовчане, несмотря на все трудности с логистикой, собрали нескольких очень приличных легионеров, по меркам РПЛ. Вингеры Роналдо и Мохаммад Мохеби – одни из сильнейших на своих позициях. Иранец зажигает в сборной, а в октябре оформил дубль в ворота Катара в квалификации ЧМ-2026. Попал в список «33 лучших» под первым номером по итогам прошлого чемпионата России.

Центральный защитник Умар Сако однозначно усилил линию обороны, появившись в зимнее окно. Кстати, Сако сказал перед стартом сезона, что «Ростов» может бороться за топ-4 в РПЛ. Видимо, Умару не перевели высказывания тренера. В новом чемпионате с ходу стал основным также уругвайский центрхав Родриго Саравия.

Все эти люди умеют играть в футбол. Но как они почувствуют себя, услышав от тренера, что их уровень – борьба за выживание? Возможно, своими словами Карпин просто хочет снять давление с игроков, однако, судя по результату, выходит пока не очень. Получается скорее демотивировать, лишить амбиций. Гораздо больше нравится подход махачкалинского «Динамо» – с нами никому не будет просто! Хотя в Дагестане команда как раз соответствует Первой лиге по составу. Но тем не менее новичок РПЛ идёт фактически плечо в плечо с «Ростовом».

По версии Transfermarkt, «Ростов» как по общей, так и по средней стоимости состава занимает седьмое место в РПЛ. Уступает только топ-клубам российского чемпионата – четырём московским, «Зениту» и «Краснодару». Вот эта оценка, как ни удивительно, кажется ближе к объективной, нежели тренерская.

«Ростов» не страдает от судейства в этом сезоне:
Теперь у «Зенита» в таблице судейских ошибок РПЛ больше нуля. А как у остальных?
Теперь у «Зенита» в таблице судейских ошибок РПЛ больше нуля. А как у остальных?

Карпину нужно что-то менять, чтобы ростовчане полетели, как два сезона назад. Может быть, даже в своём подходе. Искусственно нацеливать команду на максимальные задачи в РПЛ и Кубке России, который стал бы первым трофеем не только для Карпина-тренера, но и для некоторых засидевшихся в «Ростове» лидеров клуба.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android