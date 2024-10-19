Карпин противоречит сам себе. Он странно оценивает уровень «Ростова»

У главного тренера сборной России Валерия Карпина болезненный период в «Ростове». Безвыигрышная серия в РПЛ составляет четыре матча при разнице мячей 0:7. За последние шесть туров всего одна победа и четыре поражения. Команда пока ещё на девятом месте, но от 12-го её отделяет всего одно очко. А это уже совсем рядом с зоной стыков и вылета. «Ростов» стартовал фактически так же плохо, как в прошлом чемпионате. По сравнению с сезоном-2022/2023, в котором команда Карпина финишировала четвёртой, ростовчане набрали почти в два раза меньше очков.

На фоне чёрной полосы Карпин как будто не паникует. Напротив, стремится убедить окружающих, что команда играет в свою силу. После крупного поражения от «Спартака» в предыдущем туре главный тренер «Ростова» сказал:

«Я хорошо знаю команду. В начале сезона я говорил, что нужно набрать 33 очка и не вылететь. Вы в начале сезона улыбались. Я знаю команду – задача именно такая, а не бороться за тройку, как хотелось бы многим».

Действительно, ещё летом Карпин признался в интервью: «Наш состав – чтобы не вылететь. Входим ли в топ-10 по силе состава? Нет».

И вот эти слова Карпина, признаться, сильно удивляют. Как минимум по той причине, что расходятся с его же поступками как тренера сборной, когда Валерий Георгиевич объявляет состав сборной. Как можно иметь слабую команду, обладая российским костяком уровня национальной команды?

При Карпине за сборную России поиграли пять футболистов «Ростова»: Данил Глебов (12 матчей – больше только у Далера Кузяева), Максим Осипенко (11), Алексей Сутормин (3), Николай Комличенко (3) и Илья Вахания (1). Кроме того, в заявку попадали Кирилл Щетинин и Андрей Лангович.

В расширенный состав на последние сборы национальной команды Карпин стабильно включал от трёх и более представителей «Ростова». А это 30 лучших футболистов России по версии тренера.

Это, к слову, без учёта лучшего бомбардира «Ростова» прошлого сезона Егора Голенкова. Среди российских нападающих с игры больше центрфорварда ростовчан в минувшем чемпионате забил только Константин Тюкавин. Ещё трое – столько же, а остальные опередили Голенкова лишь благодаря тому, что били пенальти.

Валерий Карпин с Егором Голенковым Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кто из записных аутсайдеров РПЛ может похвастаться таким подбором российских игроков – махачкалинское «Динамо» с «Химками»? «Акрон» с «Факелом»? Может быть, «Пари НН», «Оренбург» или «Ахмат»?

Известно, что в летнее окно Осипенко хотел купить «Краснодар», а Глебова – «Спартак» и ЦСКА. Информацию о переговорах по Осипенко подтверждал даже спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин. Кандидатуру Голенкова обсуждали в «Зените».

Помимо того, «Ростов» – единственная российская команда, у которой в составе два вратаря-легионера. Правда, сейчас Виталий Кафанов отдаёт предпочтение арендованному у «Зенита» Даниилу Одоевскому, но факт остаётся фактом. Рустам Ятимов приезжал в ростовский клуб как безоговорочный первый номер сборной Таджикистана – четвертьфиналиста Кубка Азии. Хидает Ханкич ещё в ноябре 2023-го попадал в заявку сборной Боснии и Герцеговины в матчах отборочного цикла Евро-2024. Как ни крути, вратарская бригада у «Ростова» тоже не для аутсайдера РПЛ.

Вообще, помимо российского костяка, ростовчане, несмотря на все трудности с логистикой, собрали нескольких очень приличных легионеров, по меркам РПЛ. Вингеры Роналдо и Мохаммад Мохеби – одни из сильнейших на своих позициях. Иранец зажигает в сборной, а в октябре оформил дубль в ворота Катара в квалификации ЧМ-2026. Попал в список «33 лучших» под первым номером по итогам прошлого чемпионата России.

Центральный защитник Умар Сако однозначно усилил линию обороны, появившись в зимнее окно. Кстати, Сако сказал перед стартом сезона, что «Ростов» может бороться за топ-4 в РПЛ. Видимо, Умару не перевели высказывания тренера. В новом чемпионате с ходу стал основным также уругвайский центрхав Родриго Саравия.

Все эти люди умеют играть в футбол. Но как они почувствуют себя, услышав от тренера, что их уровень – борьба за выживание? Возможно, своими словами Карпин просто хочет снять давление с игроков, однако, судя по результату, выходит пока не очень. Получается скорее демотивировать, лишить амбиций. Гораздо больше нравится подход махачкалинского «Динамо» – с нами никому не будет просто! Хотя в Дагестане команда как раз соответствует Первой лиге по составу. Но тем не менее новичок РПЛ идёт фактически плечо в плечо с «Ростовом».

По версии Transfermarkt, «Ростов» как по общей, так и по средней стоимости состава занимает седьмое место в РПЛ. Уступает только топ-клубам российского чемпионата – четырём московским, «Зениту» и «Краснодару». Вот эта оценка, как ни удивительно, кажется ближе к объективной, нежели тренерская.

Карпину нужно что-то менять, чтобы ростовчане полетели, как два сезона назад. Может быть, даже в своём подходе. Искусственно нацеливать команду на максимальные задачи в РПЛ и Кубке России, который стал бы первым трофеем не только для Карпина-тренера, но и для некоторых засидевшихся в «Ростове» лидеров клуба.