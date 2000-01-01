Полный список номинантов на Golden Boy — 2024
Издание Tuttosport опубликовало итоговый список номинантов на премию Golden Boy — 2024. Кто вошёл в число 25 претендентов на награду лучшему игроку до 21 года?
Ламин Ямаль («Барселона», 17 лет);
Жоау Невеш («ПСЖ», 20 лет);
Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ», 18 лет);
Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед», 20 лет);
Пау Кубарси («Барселона», 17 лет).
Жоау Невеш («ПСЖ», 20 лет);
Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ», 18 лет);
Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед», 20 лет);
Пау Кубарси («Барселона», 17 лет).
Савио («Манчестер Сити», 20 лет);
Рико Льюис («Манчестер Сити», 19 лет);
Александар Павлович («Бавария», 20 лет);
Кобби Майну («Манчестер Юнайтед», 19 лет);
Йоррел Хато («Аякс», 18 лет).
Рико Льюис («Манчестер Сити», 19 лет);
Александар Павлович («Бавария», 20 лет);
Кобби Майну («Манчестер Юнайтед», 19 лет);
Йоррел Хато («Аякс», 18 лет).
Джейми Байно-Гиттенс («Боруссия» Дортмунд, 20 лет);
Лени Йоро («Манчестер Юнайтед», 18 лет);
Кенан Йылдыз («Ювентус», 19 лет);
Кристьян Москера («Валенсия», 20 лет);
Адам Уортон («Кристал Пэлас», 20 лет).
Лени Йоро («Манчестер Юнайтед», 18 лет);
Кенан Йылдыз («Ювентус», 19 лет);
Кристьян Москера («Валенсия», 20 лет);
Адам Уортон («Кристал Пэлас», 20 лет).
Арда Гюлер («Реал» Мадрид, 19 лет);
Матис Тель («Бавария», 19 лет);
Дезире Дуэ («ПСЖ», 19 лет);
Оскар Глух («Ред Булл Зальцбург», 20 лет);
Самуэль Омородион («Порту», 20 лет).
Матис Тель («Бавария», 19 лет);
Дезире Дуэ («ПСЖ», 19 лет);
Оскар Глух («Ред Булл Зальцбург», 20 лет);
Самуэль Омородион («Порту», 20 лет).
Вильсон Одобер («Тоттенхэм», 19 лет);
Андреас Шельдеруп («Бенфика», 20 лет);
Эндрик («Реал» Мадрид, 18 лет);
Элисс Бен-Сегир («Монако», 19 лет);
Самюэль Мбангула («Ювентус», 20 лет).
Андреас Шельдеруп («Бенфика», 20 лет);
Эндрик («Реал» Мадрид, 18 лет);
Элисс Бен-Сегир («Монако», 19 лет);
Самюэль Мбангула («Ювентус», 20 лет).
Ямаль, Эндрик и Гарначо. Полный список номинантов на Golden Boy — 2024
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