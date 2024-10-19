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Вау-день в РПЛ! «Спартак» примет «Краснодар», а Гончаренко дебютирует против Карпина. LIVE

Друзья, всем привет! 12-й тур РПЛ продолжается. Сегодня, 19 октября, нас ждут ещё четыре интригующих матча.

Первыми сыграют «Пари НН» и «Ростов». Здесь нас ждёт тренерское противостояние: у хозяев дебютирует Гончаренко, а гости проводят непростой сезон с Карпиным. У этих специалистов интересная история встреч — они поочерёдно выдают победные серии. А что будет в этот раз?

Далее нас ждёт матч тура — «Спартак» против «Краснодара». Команда Мусаева в огне и, судя по всему, идёт ко второй подряд борьбе за чемпионство. Парни Станковича же выступают противоречиво: побед в последнее время немного, зато потери очков случаются часто. Может, на своём поле получится остановить соперника?

А вечером сыграют махачкалинское «Динамо» и ЦСКА. Команда Николича на подъёме после победы в дерби над московским «Динамо», но, несмотря на разницу в статусе, с другими динамовцами может быть даже сложнее. Даже явные фавориты с трудом увозят очки из Каспийска. «Динамо» снова выдаст сенсацию или команда Николича возьмёт своё?

Также сегодня встретятся «Химки» и «Локомотив», но за этой игрой будем следить отдельно.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию тура РПЛ. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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