«Боруссия» слишком сильно изменилась после финала ЛЧ. Против «Реала» выйдет другая команда

«Реал» и дортмундская «Боруссия» снова встречаются в Лиге чемпионов. Спустя всего четыре с половиной месяца после битвы в финале розыгрыша прошлого сезона. Дортмунд не относится к традиционным фаворитам ЛЧ, и никто не ожидал увидеть немецкую команду в июне на «Уэмбли». В нынешнем сезоне внимания к «Боруссии», как обычно, меньше, чем к «Реалу», «Баварии» или другим топ-клубам Европы. Как изменился сенсационный финалист за последние месяцы? Почему не в лидерах Бундеслиги? Рассказываем в нашем материале.

На самом деле, «Боруссия» поменялась слишком сильно для финалиста Лиги чемпионов. Тренирует команду уже не Эдин Терзич. Нет в Дортмунде игравших против «Реала» защитников Матса Хуммельса и Яна Матсена, полузащитника Джейдона Санчо, форвардов Никласа Фюллькруга, Себастьена Аллера и, конечно же, нет Марко Ройса. Ушли также сидевшие в финале на скамейке запасных защитник Мариус Вольф, хавбек Салих Озджан и нападающий Юссуфа Мукоко.

Отставка Терзича, который, помимо всего прочего, был ещё и болельщиком Дортмунда с детства, выглядела со стороны очень странно. «Боруссия» провела два хороших сезона под его руководством. В 2023 году уже фактически держала в своих руках золото Бундеслиги, но в последнем туре драматичным образом отдала трофей «Баварии». В прошлом сезоне результаты в чемпионате Германии ухудшились, тем не менее чёрно-жёлтые решили задачу выхода в Лигу чемпионов, попав в топ-5 Бундеслиги, и были в шаге от титула лучшей команды Европы.

Эдин Терзич Фото: Getty Images

С Терзичем просто не продлили контракт. Эдин после своего ухода говорил, что «Боруссии» нужна перезагрузка с кем-то другим. Но осталось в этой истории ощущение недосказанности. Усталость не мешала тренеру обсуждать новый контракт. У Терзича и возраст-то самый подходящей для активной работы — 41 год. Видимо, причина исключительно в проблемах во взаимоотношениях с руководством. Немецкие СМИ писали, что Эдин был недоволен тем, как оценивают его работу.

За какие-то несколько месяцев паузы Терзич вновь стал полон сил, чтобы принять новый вызов. Сейчас он находится в шорт-листах «Милана» и «Манчестер Юнайтед». Вёл переговоры со Златаном Ибрагимовичем.

«Я готов к следующей главе в своей карьере, — признаётся Терзич Coaches Voice. — Размышлял и готовился, думал, что было хорошо в прошлом и чего не хочу повторять. Не знаю, где и когда начнётся следующая глава, но хочу быть готовым. Я молодой коуч, однако за три сезона на посту главного тренера мне удавалось бороться за трофеи каждый сезон. К счастью, я выиграл один в своём первом же сезоне — Кубок Германии».

Место Терзича в «Боруссии» занял 36-летний экс-полузащитник команды Нури Шахин. Его тренерский опыт ограничивается парой сезонов в «Антальяспоре». Ещё в январе 2024-го Шахина подтянули в Дортмунд как возможного сменщика Эдина — на роль его ассистента. Если бы Терзич остался, Нури мог вернуться в Турцию и возглавить «Бешикташ». Однако уже в июне турецкий вариант стал неактуальным.

Легенда «Боруссии» Марко Ройс в последний сезон при Терзиче играл меньше, чем хотел бы, в его отношениях с тренером возникла трещина. В 35 лет и после миллиона травм Марко, конечно, был уже не тот, что на пике. Ещё до ухода Терзича стало известно, что контракт Ройса не будет продлён. Он договорился с «Лос-Анджелес Гэлакси» и отправился в МЛС, где, к слову, опять залечивает повреждение.

Хуммельс в свои 35 лет тоже конфликтовал с Терзичем. Сообщалось, что Матс останется в «Боруссии» и продлит контракт только в случае отставки тренера. В итоге же Дортмунд покинули оба. Уже на правах свободного агента защитник перешёл в «Рому». В руководстве немецкого клуба также были сомневающиеся в способностях Хуммельса продолжать играть на высоком уровне.

На Матсена и Санчо «Боруссии», как утверждалось, элементарно не хватило денег — чтобы выкупить взятых в аренду, соответственно, у «Челси» и «Манчестер Юнайтед» игроков. За нидерландского защитника пришлось бы отдать около € 45 млн, а за английского вингера — минимум € 30 млн. Матсена забрала в летнее окно «Астон Вилла», а Санчо арендовал с опцией обязательного выкупа «Челси».

Всю линию нападения «Боруссия» поменяла по разным причинам. Распиаренный по юности Мукоко и победивший онкологию Аллер разочаровали в прошлом сезоне своей результативностью, поэтому были отправлены в аренды. «Будущую топ-звезду» приютила «Ницца», а ивуариец перешёл в «Леганес». В то же время центрфорвард сборной Германии Фюллькруг стал жертвой нового трансфера дортмундцев в атаку. Клуб за € 18 млн подписал второго бомбардира прошлого сезона Серу Гирасси из «Штутгарта». Фюллькруг не захотел сидеть под гвинейцем — «Боруссия» согласилась отпустить форварда в «Вест Хэм» за € 27 млн.

Серу Гирасси Фото: Maja Hitij/Getty Images

Любопытно, что Гирасси с учётом прописанной в его контракте со «Штутгартом» опции выкупа стал не самым дорогим новичком «Боруссии». За двоих дортмундский клуб заплатил больше: нападающий «Хоффенхайма» Максимилиан Байер был куплен за € 28,5 млн, а центральный защитник того же «Штутгарта» Вальдемар Антон — за € 22,5 млн. Помимо этого, центрхав «Брайтона» Паскаль Грос обошёлся финалисту Лиги чемпионов в € 7 млн.

Не отказались в Дортмунде и от политики привлечения на правах аренды молодых талантов из европейских топ-клубов. «Боруссия» взяла правого защитника «Манчестер Сити» Яна Коуто, который в прошлом сезоне зажигал в «Жироне». Впрочем, слово «арендовали» в этой сделке уместнее использовать в кавычках. Уже в октябре была активирована опция выкупа Коуто за € 30 млн. На бразильца деньги всё-таки нашли. Кстати, по информации Bild, трансфер Коуто — одна из причин конфликта нового технического директора «Боруссии» Свена Мислинтата со спортивным директором Себастьяном Келем. Возникли проблемы у Мислинтата и с Шахином. Нури был недоволен вмешательством в тренировочный процесс.

Нури Шахин Фото: Maja Hitij/Getty Images

С Шахином «Боруссия» прилично стартовала — в Бундеслиге победила «Айнтрахт» (2:0, дома) и «Хайденхайм» (4:2, дома), сыграла вничью с «Вердером» (0:0, в гостях). В Лиге чемпионов разгромила «Брюгге» (3:0, в гостях). Но затем попала в чемпионате Германии под «Штутгарт» (1:5, в гостях). Неудача показалась случайностью после следующих двух побед над «Бохумом» (4:2, дома) в Бундеслиге и «Селтиком» (7:1, дома) в Лиге чемпионов. Однако затем «Боруссия» снова потерпела поражение в немецком чемпионате — от «Униона» (1:2, в гостях). Следом была нервная победа над «Санкт-Паули» (2:1, дома). Выходит, команда и в этом сезоне — с новым тренером — успешнее выступает в ЛЧ, где лидирует после двух туров, чем в Бундеслиге.

Считается, что Шахин ставит сложный футбол, который пока понимают не все игроки «Боруссии». На октябрьскую паузу на матчи сборных его команда уходила, будучи только девятой в лиге по ударам по воротам (13,0 в среднем за игру) и шестой по попаданиям в створ (4,6). По допущенным ударам по своим воротам дортмундцы были пятыми (10,3), как и по допущенным попаданиям в створ (4,0). По владению мячом «Боруссия» делила третье место с «Байером» (61%). Команда Шахина остаётся одной из всего лишь четырёх, ни разу не забивавших после стандартов, не считая пенальти.

Игроки «Боруссии» Фото: Jürgen Fromme/Getty Images

После разгрома в Штутгарте Нури рассуждал о проблемах «Боруссии»: «Нам не хватало базовых вещей, поэтому и произошло то, что произошло. Мы играли плохо с первой и до последней минуты. Перед матчем находились в тонусе, были на ходу. Но то, как мы играли, не имеет отношения к физической усталости. Можно найти миллион оправданий, тем не менее ни одно из них не будет уместным. Очень слабый матч, «Боруссия» не имеет права так играть. Больше никогда не хотелось бы увидеть подобное».

По данным Sport.es, Шахин ввёл жёсткую систему штрафов. Например, за каждую минуту опоздания на тренировки и восстановительные процедуры игроки должны заплатить € 100. За ношение неподходящей одежды и за лишний вес штраф составляет € 250. Видимо, поэтому располневший по ходу прошлого сезона Николас Зюле сбросил более 10 кг за лето, чтобы остаться в «Боруссии». Между прочим, есть теперь наказания даже за отказ от взаимодействия со своими болельщиками: не дал автограф — оштрафован на € 2000, не подписал футболку — ещё на € 500.

Нельзя не отметить, что в основу «Боруссии» встали как влитые новички Антон и Грос, играющие в сборной Германии. А Гирасси — лучший бомбардир дортмундцев на старте сезона. Он пропустил первые два тура Бундеслиги из-за травмы, но потом успешно дебютировал за команду. В первых семи матчах забил семь голов: четыре — в чемпионате Германии и три – в Лиге чемпионов. Серу будет главной угрозой воротам «Реала» (особенно в отсутствие травмированного Карима Адейеми) в новой встрече финалистов ЛЧ на «Сантьяго Бернабеу».