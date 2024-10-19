«Барко больше Цымбаларя напоминает, чем Черенкова». Шавло разбирает «Спартак»

В преддверии центрального матча недели в РПЛ обсудили с бывшим игроком и гендиректором «Спартака» Сергеем Шавло его любимый клуб и положение дел в чемпионате России.

— Вам нравится «Спартак» Станковича?

— Что-то меняется в лучшую сторону. Да, в таблице немного ухудшили положение, но по пропущенным мячам мы в хорошем состоянии — раньше пропускали больше. В первых играх пропустили три-четыре мяча. Качественных игроков достаточно в центральной зоне, но из них надо выбрать, кто останется. Мне кажется, что даже с учётом травмированных есть перебор на позицию. Четыре футболиста в центральную зону — это многовато. Одна из основных проблем Станковича — выбор оптимального состава.

В атаке же сначала всё было хорошо, забивали, а потом произошла засуха. Вроде в последних играх дали надежду, что налаживается. Главная задача Станковича сейчас — сбалансировать нападение и оборону. Максименко играет хорошо, стабильно, а вот в защите такого пока нет. Пару-тройку раз за матч Саша выручает.

— У «Спартака» действительно стало меньше проблем в защите?

— Да, начали играть увереннее, появилась дисциплина. Хотя моменты у наших ворот возникают. Но Станкович наладил взаимодействие между игроками, хотя крайние защитники всё время меняются. Если взять наше поколение, всё упиралось в среднюю линию. Как говорится, покажи, кто у тебя играет в полузащите, и я скажу, какая у тебя команда. Если не стабилизируем игру, будет проблема. Отсюда и ситуация с нападением. Полузащитники практически не забивают, что несвойственно для «Спартака». Да, с «Ростовом» наконец-то отличился Умяров. Но «Спартак» начал агрессивнее играть. Появился прессинг, даже высокий. Барко много передач отдаёт, успокаивает игру. Это хорошее приобретение. Непонятно, почему не играет Пруцев. Он самый стабильный в команде по пробегу и игре.

— Почему «Спартак» с неплохой игрой только на шестом месте?

— Другие команды играют хорошо — «Краснодар», «Локомотив», «Динамо», хотя им тоже пока стабильности не хватает. Вроде подбираются наверх, а в решающий момент проигрывают. ЦСКА тоже набирает темп с Николичем. «Спартак» подкосила игра с «Локомотивом». Думал, что выиграем, но отскочили. Победа позволила бы быть рядом с тройкой. Теперь с «Краснодаром» надо набирать очки.

— Что случилось в дерби с «Локомотивом»?

— В основном были евроголы, но почему давали бить — вопрос. Подводит стабильность защитников. У Денисова бывает хорошая игра, а потом, как с «Локомотивом», выпадает. Он и впереди ничего не создаёт, и сзади прорехи. Даниил ещё молод, ему надо набраться опыта для игры на этой позиции. Нас всегда учили — если играешь от обороны, должен обеспечить 0 сзади. Если есть возможность подключиться — атакуешь. Примером для нас был Сочнов, который забивал и отдавал. Парфёнов такой же. Они и сзади нормально отрабатывали, и в атаку ходили. Но против маленьких команд у «Спартака» таких проблем нет.

Деян Станкович Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— По такой игре можно говорить о конкуренции с «Зенитом»?

— С питерцами мы хорошо сыграли. Совершенно другая игра. Конкурировать за первое место — одно дело, а сыграть отдельные матчи — совершенно другое. С «Динамо» выигрывали, но упустили победу. У «Спартака» должны быть стабильность и концентрация не только с «Зенитом», но и с другими соперниками. Сложно играть против тех, кто ставит «автобус» сзади. Надо находить моменты, обыгрывать один в один. Пока немногие у нас способны на это. Поражает, что «Спартак», зная других нападающих соперника, не может различить, кто может забить. Команды же изучают игроков, знают, за кем следить. А мы даём им возможность забить. Наверное, не выполняют, что им говорят.

— Прогресс Медины, Рябчука и Николсона в этом сезоне — заслуга Станковича?

— Для меня важно, чтобы тренер доверял. Если видишь потенциал в игроке, веришь в него, игрок отдаётся на тренировке, ему надо дать шанс. Ребята убедили Станковича, что готовы играть. Сначала выходили на замену, а сейчас попадают в основной состав, Николсон забивает. У нас не россыпь нападающих, которых можем менять. Жозе ещё не совсем готов, хоть и забил «Динамо». Может, не привык к работе, которую хочет видеть Станкович. Но постепенно Виллиан оживает, воспрял после гола. Надеюсь, что тренер найдёт к нему подход. Николсон же мог и больше забить «Ростову». Он доказывает, что является игроком основного состава.

Немного потерялся Барко. Постепенно привыкает к чемпионату, но и соперник уже знает, как он играет — пытаются держать поплотнее. В Махачкале его постоянно роняли, а судья спокойно на это смотрел. Арбитры выходят на матч, чтобы обезопасить футболистов, которые создают игру. Некоторые допускают высокий уровень борьбы, но она не должна переходить в сносы и рубку. Где-то судьи должны внимательнее относиться к футболистам, ведущим игру. Зрители же не приходят смотреть, кто как по ногам рубит.

— С кем бы сравнили Барко из вашего «Спартака»?

— Возможно, с Черенковым, он тоже с дриблингом был. Но Барко побольше может — обыграть на скорости, взять на себя два-три человека. Это Южная Америка, немного другое. Гаврилов мог отдать пас, но у него меньше дриблинга было. Илья Цымбаларь больше похож, но это уже другое поколение. Мы больше играли за счёт передач, стенок, паса вразрез.

— «Спартак» правильно поступил, не продав Николсона?

— Когда Соболев ушёл в «Зенит», а Мелёшин — в аренду в «Сочи», встал вопрос о нападении. Спортивный директор думал, что приедет Жозе и займёт позицию, но он не готов пока. Надеюсь, что до конца года наберёт форму. Николсону стали доверять, он это почувствовал. Постепенно стал оживать, забивать, появилось другое эмоциональное состояние. Такое бывает с каждым. Но без доверия тренера очень сложно. Повторюсь по Пруцеву: был одним из ведущих, а потом перестал выходить. Что случилось? Для меня это необъяснимо. Но в последних играл показал себя Мартинс.

Шамар Николсон Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Привести неподготовленного Жозе — ошибка спортивного блока?

— Они подобрали нормального игрока — бразилец с хорошими показателями в Испании. Там серьёзная лига, и он забивал и отдавал. Но прежде чем его привезти, должны были узнать, в каком он состоянии. Надо ли его готовить или он сможет играть сразу. Тут была допущена ошибка — привезти 32-летнего игрока за немаленькие деньги, которого ещё нужно готовить… Возможно, до конца и не подготовят. Одно дело — играть в Испании, другое — в России. Уровень игроков отличается, плюс лишний вес у него. В «Спартаке» надо прессинговать, Станкович заставляет двигаться, а он не готов. Да, забил с «Динамо», решил исход. Психологически стало легче, но физика страдает. Жозе — мощный нападающий. У него нет скорости Угальде или Николсона. По типажу он ближе к Левандовскому: особо не бегает, игрок штрафной площадки. Станкович заставляет высоко прессинговать, а для этого надо иметь физическую подготовку. Посмотрим, как будет. Желаю Виллиану восстановиться.

— У вас были наказания за лишний вес?

— Если учитывать наши финансовые условия, не было такого. Могли премии лишить, но такое бывало редко. Да, проверяли давление, вес, но запредельных проблем не было. Могли пожурить, не поставить в основной состав в отдельной игре. Сейчас у каждого игрока есть контракт, в котором прописаны условия и зарплата. Если не выполняешь обязательства, не следуешь дисциплине — штраф. А как по-другому? С такими условиями и зарплатами только так и надо, иначе не сможешь управлять игроками. Это раньше была только зарплата, даже контрактов не было. Могли сказать: «Ты нам не подходишь, ищи другую команду». Не было ни менеджеров, никого. Если знали, что достойный игрок, могли другие команды перехватить. А так ты предоставлен сам себе, за руку никто не водил.

Если сегодня не выполняют обязанности, надо штрафовать. Африканцы и бразильцы часто с опозданием возвращаются из отпуска. Говорят, что-то случилось, а после оказывается, что ничего и не было. Если ты валяешь дурака, когда другие работают, будь добр заплатить.

— Как бы вы оценили летнюю трансферную кампанию «Спартака»?

— Пока трудно сказать. Барко — единственный, кто выделяется. Маркиньос мне нравится. К сожалению, незабивной, но старательный, выполняет свою работу, дисциплинированный. Ему нужно время. По Мангашу пока сложно сделать выводы, а Абена быстрый, понравился. Посмотрим, как будут дальше себя показывать.

— Кто будет бороться за медали в РПЛ?

— Первые шесть команд. Пока с отрывом идут «Локомотив», «Краснодар» и «Зенит». Но и другие не отстают. Потенциальный лидер по бюджету и составу — «Зенит». Плюс ещё столетие клуба в этом сезоне. Думаю, другой ресурс тоже будет включён.

— Почему «Динамо» так нестабильно в начале чемпионата?

— Дистанция длинная, всё может измениться. Они похожи со «Спартаком». В прошлом сезоне динамовцам достаточно было сыграть вничью с «Краснодаром» для чемпионства, а они не смогли это сделать. Мне нравится их игра, но сейчас затормозили немного, Тюкавин стал меньше забивать. В любом случае в тройку могут вклиниться. Вопрос, как будут играть «Локомотив» и «Краснодар».

— Как вам Соболев в «Зените»?

— Прийти в стан футбольного соперника, с которым не самые лучшие отношения у «Спартака», сложно. Видели это на примере Быстрова, который приходил к нам, а потом опять вернулся, но он питерский. К Соболеву другое отношение. Ему сложно войти. Надо забивать. Радимов правильно сказал, что Саша должен забивать в каждой игре по одному-два мяча, чтобы его признали. Он профессионал и должен выполнять свою работу, хотя психологически будет сложно. Хорошие качества у него есть, и в «Спартаке» он это в лучших матчах демонстрировал. Но вот последние игры у нас у Соболева были не самые удачные. Может, уже не хотел оставаться в «Спартаке», вот и пошёл за чемпионством. Но будет ли он играть? Сидеть в таком возрасте сложно, а конкуренция там другая.

Александр Соболев в «Зените» Фото: РИА Новости

— Удивил переход Джикии в «Химки»?

— Мы не знаем, какие финансовые условия выдвигал Георгий. Не все команды могут пригласить игрока из «Спартака». Думаю, были определённые проблемы. Если бы у Георгия была возможность уехать за рубеж, наверное, так и сделал бы. «Химки» сейчас в своём привычном состоянии — всё время у них перемены. Вроде набрали игроков, испанский тренер, начали неплохо, но в последних матчах многовато пропустили. Джикия пока до конца не готов. У него травмы были последнее время, практики игровой не хватало. Хочется пожелать ему удачи. В «Спартаке» он был ведущим исполнителем, играл в сборной России. Хочется, чтобы набрал форму. Своим опытом Георгий может помочь команде и в раздевалке.

— В чём секрет «Локомотива»?

— Молодёжь скребёт копытами, когда хочет играть. У них появилась эта возможность, и отдавать её не хотят. Прикупили ещё несколько человек, Лантратов играет стабильно. Как команда выглядят хорошо. Батракова начали возносить, но надо подождать пару лет. Если обретёт стабильность, будет заслуживать внимания. В советское время так было. А у нас сейчас два-три матча удачных сыграл — и уже звезда. Хотя у Алексея есть хорошие качества, забивает.

— Верите, что в этом сезоне в России сменится чемпион?

— Есть много нюансов — столетие «Зенита», например. Если все будут играть честно и достойно, то, может, и дождёмся смены. «Краснодар» давно стремится к этому, «Локомотив» и московские клубы составят конкуренцию. Хотелось бы, чтобы чемпион определился на футбольном поле.