«Триколор» переименовал спортивные каналы и обновил контент. Теперь есть телеканал «Мяч»

11 октября «Триколор Спорт» объявил о ребрендинге спортивных телеканалов. Презентация обновлённого проекта прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Что изменилось?

Изменения затронули три собственных спортивных телеканала оператора. «Футбольный», «Хоккейный» и «Спортивный» не только сменили названия, но и поменяли визуальную айдентику и контентное наполнение. Также для каждого канала «Триколор Спорт» совместно со студией SportNoise обновил логотипы.

Помимо трёх профильных каналов, в спортивный пакет входят 30 стрим-плееров в составе онлайн-кинотеатра «Триколор Кино и ТВ», которые доступны зрителям бесплатно и без регистрации.

Все на «Мяч»

В эфире телеканала «Мяч» (ранее — «Футбольный») теперь можно увидеть все виды спорта с мячом: футбол, футзал, волейбол, гандбол, регби и многие другие. Помимо трансляций, на нём доступны фильмы и передачи о выдающихся спортсменах.

Логотип «Мяча» изображает самый известный спортивный снаряд и символизирует движение вперёд. Лого выполнено в тёмно-зелёном цвете. Шрифт передаёт дух соперничества, всё то, за что игру любят миллионы поклонников по всему миру: сложные передачи, финты, обводки соперника.

Логотипы обновлённых телеканалов Фото: «Триколор»

Ещё больше дисциплин на «ТВ Спорт»

На «ТВ Спорт» (ранее — «Спортивный») представлено всё многообразие различных видов и дисциплин: картинг, плавание, лапта, лёгкая атлетика, единоборства, лыжные гонки, айс-кросс, спортивные танцы, конькобежный спорт, триатлон и прыжки с трамплина на лыжах. Зрителей ожидают тематические события и передачи.

Открыть для себя новые грани спорта поможет эмблема «ТВ Спорт». Она выполнена в ярких оранжевых тонах на брутальном чёрном фоне. Энергия, радость и триггер сильных эмоций олицетворяют собирательный футуристичный образ спортивной площадки.

Все виды спорта с клюшкой на «Хоккей ТВ»

«Хоккей ТВ» (ранее — «Хоккейный») покажет престижные турниры с клюшкой не только на льду. Среди них игры чемпионата России по хоккею и Молодежной хоккейной лиги, поединки чемпионатов и Кубков России по хоккею с мячом, хоккею на траве, индорхоккею, флорболу и хоккею на роликах.

Брутальный тёмно-синий шрифт логотипа не только контрастирует с голубым фоном, но и лаконично его дополняет. В образе находят отражение борьба, спортивное противостояние и неподдельные эмоции.

Ребрендинг новый, ценности — прежние

Несмотря на ребрендинг и изменение контентного наполнения, «Триколор Спорт» по-прежнему ориентирован на поддержку и популяризацию российского спорта, что отмечают партнёры проекта.

«Вторая лига уверенно идёт в сторону увеличения количества трансляций и улучшения их качества. Это важно как для игроков, так и для болельщиков. «Триколор Спорт» и обновлённый телеканал «Мяч» — надёжные партнеры, которые делают всё возможное, чтобы показывать зрителю наш классный футбол!» — делится эмоциями бронзовый призёр Евро-2008 Дмитрий Сычёв.

«Мы рады сотрудничать с «Триколор Спорт» в части освещения, популяризации наших соревнований. Телеканал с федеральным охватом «ТВ Спорт» — необходимый ресурс для всероссийских федераций. Телевизионная картинка — это то, без чего не может развиваться любой вид спорта. Мы будем и дальше совместно предпринимать все усилия, чтобы спорта на телевидении стало больше», — подтверждает олимпийский чемпион по конькобежному виду спорта Николай Гуляев.

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