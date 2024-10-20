За какой клуб игрок провёл больше матчей — за «Челси» или за «Ливерпуль»? Непростой тест

В 8-м туре АПЛ нас ждёт топ-матч. Лидер чемпионата — «Ливерпуль» — примет «Челси». Лондонцы наконец-то набрали кондиции и после семи встреч идут в топ-4. Игра обязана получиться интересной и качественной.

«Ливерпуль» и «Челси» активно проводят трансферы между собой. В XXI веке набралось более 10 игроков, выступавших за обе команды. А мы решили проверить пользователей «Чемпионата». Попробуйте вспомнить или угадать: за какой клуб тот или иной футболист провёл больше матчей? Удачи!

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