За какой клуб игрок провёл больше матчей — за «Челси» или за «Ливерпуль»? Непростой тест
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Отличная проверка знаний и интуиции перед топ-встречей АПЛ!
В 8-м туре АПЛ нас ждёт топ-матч. Лидер чемпионата — «Ливерпуль» — примет «Челси». Лондонцы наконец-то набрали кондиции и после семи встреч идут в топ-4. Игра обязана получиться интересной и качественной.
Англия — Премьер-лига . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Ливерпуль» и «Челси» активно проводят трансферы между собой. В XXI веке набралось более 10 игроков, выступавших за обе команды. А мы решили проверить пользователей «Чемпионата». Попробуйте вспомнить или угадать: за какой клуб тот или иной футболист провёл больше матчей? Удачи!
Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по ссылке.
Комментарии
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