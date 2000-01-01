5 самых высокооплачиваемых футболистов сезона
Forbes опубликовал ежегодный список самых высокооплачиваемых футболистов мира. Как выглядит топ-5 в сезоне-2024/2025?
5-е место — Килиан Мбаппе
Общий доход форварда «Реала» — $ 90 млн. При этом $ 70 млн он получает в спорте, а $ 20 млн — за его пределами.
4-е место — Карим Бензема
Нападающий «Аль-Иттихада» зарабатывает $ 104 млн, из которых $ 100 млн приходятся на спорт.
3-е место — Неймар
Общий доход форварда «Аль-Хиляля» — $ 110 млн. При этом $ 80 млн он получает в спорте, а $ 30 млн — за его пределами.
2-е место — Лионель Месси
Нападающий «Интер Майами» зарабатывает $ 135 млн, из которых лишь $ 60 млн приходятся на спорт.
1-е место — Криштиану Роналду
Общий доход форварда «Аль-Насра» — $ 285 млн. При этом $ 220 млн приходятся на работу в спорте, а $ 65 млн — на деятельность за его пределами.
5 самых высокооплачиваемых футболистов сезона-2024/2025
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