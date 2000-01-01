Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
5 самых высокооплачиваемых футболистов сезона
5 самых высокооплачиваемых футболистов сезона
Forbes опубликовал ежегодный список самых высокооплачиваемых футболистов мира. Как выглядит топ-5 в сезоне-2024/2025?
AMP-версия
5-е место — Килиан Мбаппе
5-е место — Килиан Мбаппе
Общий доход форварда «Реала» — $ 90 млн. При этом $ 70 млн он получает в спорте, а $ 20 млн — за его пределами.
4-е место — Карим Бензема
4-е место — Карим Бензема
Нападающий «Аль-Иттихада» зарабатывает $ 104 млн, из которых $ 100 млн приходятся на спорт.
3-е место — Неймар
3-е место — Неймар
Общий доход форварда «Аль-Хиляля» — $ 110 млн. При этом $ 80 млн он получает в спорте, а $ 30 млн — за его пределами.
2-е место — Лионель Месси
2-е место — Лионель Месси
Нападающий «Интер Майами» зарабатывает $ 135 млн, из которых лишь $ 60 млн приходятся на спорт.
1-е место — Криштиану Роналду
1-е место — Криштиану Роналду
Общий доход форварда «Аль-Насра» — $ 285 млн. При этом $ 220 млн приходятся на работу в спорте, а $ 65 млн — на деятельность за его пределами.
5 самых высокооплачиваемых футболистов сезона-2024/2025
Читайте также
«Барса» сыграет с «Реалом» в особой форме
«Барса» сыграет с «Реалом» в особой форме
Полный список номинантов на Golden Boy — 2024
Полный список номинантов на Golden Boy — 2024
Болеть за «Шинник» прилетел только один фанат
Болеть за «Шинник» прилетел только один фанат
Грилиш проспорил Тренту £ 500
Грилиш проспорил Тренту £ 500
Президент Бразилии ошарашил идеей насчёт сборной
Президент Бразилии ошарашил идеей насчёт сборной
Эндрик раздаёт автографы, играя на телефоне. Видео
Эндрик раздаёт автографы, играя на телефоне. Видео
Подольски красиво завершил игровую карьеру
Подольски красиво завершил игровую карьеру
Мбаппе хотят лишить капитанской повязки в сборной
Мбаппе хотят лишить капитанской повязки в сборной
Родри и Карвахаля тепло встретили в сборной. Фото
Родри и Карвахаля тепло встретили в сборной. Фото
Испанская команда выиграла «Золотой огурец»
Испанская команда выиграла «Золотой огурец»
Рум-тур по дому Криштиану Роналду в Англии. Видео
Рум-тур по дому Криштиану Роналду в Англии. Видео
«ПСЖ» попросил убрать сцену из фильма
«ПСЖ» попросил убрать сцену из фильма
Экс-игрок «МЮ» чуть не лишился пальца
Экс-игрок «МЮ» чуть не лишился пальца
Мбаппе — лучший в «Реале» по итогам сентября
Мбаппе — лучший в «Реале» по итогам сентября
В Бразилии фамилии на форме написали языком жестов
В Бразилии фамилии на форме написали языком жестов
Сеть пиццерий затроллила тренера «МЮ» тен Хага
Сеть пиццерий затроллила тренера «МЮ» тен Хага

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android