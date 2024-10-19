10 вопросов для тех, кто в теме.

У «Спартака» и «Краснодара» ярчайшее противостояние. Как хорошо вы его знаете?

«Краснодар» перед 12-м туром РПЛ расположился на первой строчке в таблице, но впереди довольно сложная поездка в гости к «Спартаку». Правда, красно-белые пока что не входят даже в топ-5, а в последних четырёх турах одержали всего одну победу. «Краснодар», в свою очередь, забыл, как терять очки. «Быки» стартовали с трёх ничьих, после чего одержали восемь побед подряд.

Перед главным матчем 12-го тура РПЛ предлагаем вам напрячь память. Тест из 10 вопросов, посвящённый соперничеству «Спартака» и «Краснодара». Знаете ли вы, кто чаще других забивал в этом противостоянии? А сколько раз соперники играли вничью? С каким тренером «Краснодар» впервые обыграл «Спартак»? Проверьте свои знания, а результат можно загрузить в комментарии.

Если у вас не отображается тест, можете пройти его, перейдя по ссылке.