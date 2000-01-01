«Барса» сыграет с «Реалом» в особой форме
«Барселона» представила необычную форму к «эль класико». На матч с «Реалом» каталонцы выйдут в джерси с логотипом легендарной группы Coldplay.
Крутой дизайн
Линейку формы с логотипом группы «Барселона» выпустила в рамках сотрудничества со стриминговым сервисом Spotify.
Коллаборации с музыкантами
Ранее каталонцы уже выходили в футболках с логотипами Дрейка, Розалии, Karol G и Rolling Stones.
«Барселона» сыграет с «Реалом» в форме с эмблемой Coldplay
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