Топ-события субботы: «Спартак» — «Краснодар», еврофутбол, хоккей, теннис и Ф-1

Насыщенное 19 октября: продолжит ли Евгений Малкин роскошную серию, а «Бавария» — лидировать в Бундеслиге? Всё главное — в нашем дайджесте!

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Время в материале указано по Москве.

🏎 0:30: Формула-1, Гран-при США, спринт-квалификация

Интрига: у кого сразу заработают обновления?

Первый после длинной паузы этап Формулы-1 на «Трассе Америк» в Остине предсказуемо превратится в фестиваль обновлений: чуть ли не все коллективы Ф-1 работали над финальными новинками для нынешнего сезона. При этом нынешние машины настолько капризны, что обновления запросто могут не сработать. Вот пятничная спринтерская квалификация и станет первичной проверкой в теории прекрасных идей всех инженеров – это будет первая прикидка обновлённого расклада сил в Формуле-1.

🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 19 октября 2024, суббота. 02:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продлит ли Евгений Малкин роскошную серию?

38-летний ветеран «Питтсбурга» Евгений Малкин выдал впечатляющий отрезок на старте регулярного чемпионата НХЛ. На данный момент в его активе четырёхматчевая результативная серия, в течение которой он набрал 11 (2+9) очков. Настолько круто в НХЛ Малкин не играл очень давно. Сумеет ли переживающий очередную молодость россиянин продлить роскошную серию во встрече с одним из главных фаворитов нынешнего сезона?

🏀 5:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», предсезонные матчи НБА

Интрига: Дэвис и новичок с драфта остановят «воинов»?

«Лос-Анджелес Лейкерс» с переменным успехом выступает перед стартом регулярного чемпионата. «Озёрники» выиграли два матча из пяти, но в последнем из них, с «Финиксом», Энтони Дэвис и новичок Далтон Кнехт буквально выгрызли вдвоём победу. Каждый из баскетболистов набрал по 35 очков. Последним соперником подопечных Джей Джей Редика станет «Голден Стэйт Уорриорз» – клуб, который одержал победы в пяти встречах кряду в предсезонке. Удастся ли «Лейкерс» остановить Стефена Карри и компанию?

🏒 10:30: «Амур» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 октября 2024, суббота. 10:30 МСК Амур Хабаровск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: каким «Спартак» предстанет в Хабаровске?

Московский «Спартак» в последнее время является одной из самых неоднозначных команд КХЛ. Красно-белых штормит и мотает из стороны в сторону — от блестящей победы над «Ак Барсом» (3:0) до волевой победы в матче-триллере с «Авангардом» (6:5) — между которыми уместился сокрушительный разгром в дерби с московским «Динамо» (0:5). Каким «Спартак» предстанет в Хабаровске в игре с проблемным и тонущим «Амуром»?

Легенда НХЛ и тренер «Спартака» объяснил, что происходит с командой в этом сезоне: Ковалёв: игроки «Спартака» думают, что все соперники будут разъезжаться перед ними

🎾 11:30*: Паула Бадоса (Испания, 8) — Дарья Касаткина (Россия, 5), Нинбо, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Касаткина в свой шестой финал в сезоне?

Дарья Касаткина пробилась в 1/2 финала «пятисотника» в Нинбо. Теперь, чтобы оказаться в своём шестом финале за сезон, россиянке необходимо справиться с испанкой Паулой Бадосой. Девушки ранее встречались пять раз, и счёт — 3-2 в пользу Бадосы. Она была сильнее в Сиднее-2022, Штутгарте-2023 и на Уимблдоне-2024, а Дарья отличилась в Риме-2022 и Сан-Хосе-2022. Победительница нового матча сразится в финале Нинбо с кем-то из пары Мирра Андреева — Каролина Мухова.

🎾 13:00*: Мирра Андреева (Россия) – Каролина Мухова (Чехия, SR), Нинбо, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Мирра до русского финала в Нинбо с Касаткиной?

17-летняя Мирра Андреева стремительно продвигается по сетке Нинбо. Юная россиянка не потеряла пока ни сета на пути к полуфиналу. Там она могла сразиться с соотечественницей Анной Калинской, но та уступила чешке Каролине Муховой. И теперь Мирра попытается поквитаться с обидчицей Анны. Андреева и Мухова ранее друг с другом не играли, а победительница сыграет в финале с кем-то из пары Паула Бадоса — Дарья Касаткина.

⚽️ 14:00: «Пари Нижний Новгород» — «Ростов», РПЛ, 12-й тур

Интрига: чем завершится дебют Гончаренко в Нижнем?

Виктор Гончаренко проведёт первый матч на посту главного тренера «Пари НН». Нижегородцы примут дома «Ростов». Команда Валерия Карпина уступила три раза за четыре тура и находится в мини-кризисе. Отличная возможность для Гончаренко воспользоваться слабостью соперника и забрать очки. Или «Ростов» за паузу пришёл в себя и готов побеждать?

🎾 16:00*: Александар Вукич (Австралия) – Карен Хачанов (Россия, 3), Алма-Ата, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Хачанов в полуфинал впервые с февраля?

Карен Хачанов успешно выступает в турнире в Алма-Ате. Россиянин уже пробился в полуфинал, кстати впервые с февраля, и далее сразится с австралийцем Александаром Вукичем. Теннисисты ранее встречались дважды, и счёт пока равный — 1-1. Карен был сильнее на Australian Open — 2021, а Александар — в Хертогенбосхе-2024. Победитель нового матча сразится с кем-то из пары Франсиско Серундоло — Габриэль Диалло.

⚽️ 16:30: «Химки» — «Локомотив», РПЛ, 12-й тур

Интрига: «Локо» продолжит победную серию?

«Локомотив» борется за золото РПЛ, а в последних четырёх турах неизменно побеждал. Не собирается терять очки команда Михаила Галактионова и во встрече с «Химками». Подмосковный клуб не побеждает в семи матчах подряд. Получится прервать неудачную серию? Шансов на это не так много: всё же «Локо» показывает крутой футбол, а полузащитник москвичей Алексей Батраков творит магию.

⚽️ 16:30: «Спартак» Москва — «Краснодар», РПЛ, 12-й тур

Интрига: «Краснодар» останется на вершине РПЛ?

«Краснодар» перед паузой забрался на первое место в РПЛ. В прошлом сезоне команда остановилась в шаге от титула. Мурад Мусаев всё же выиграет для клуба первый титул в истории? Пока что «Краснодар» движется уверенно и не проигрывает в 11 турах подряд. Но впереди у «быков» тяжёлая гостевая встреча со «Спартаком». У команда Деяна Станковича есть шанс прервать ход «Краснодара». Поражение сделает возможность «Спартака» биться за золото почти нереальной.

⚽️ 16:30: «Байер» — «Айнтрахт» Франкфурт, Бундеслига, 7-й тур

Интрига: действующий чемпион Германии снова не выиграет?

«Айнтрахт» — одно из открытий сезона. Клуб из Франкфурта идёт на третьем месте в Бундеслиге и всего на одно очко отстаёт от «Баварии» и «РБ Лейпциг». В следующем туре «Айнтрахт» сыграет с действующим чемпионом «Байером». Леверкузенцы пока что не могут набрать прошлогодний ход и занимают лишь пятое место в таблице. «Байер» не выглядит непобедимым, а в последних двух матчах играл вничью. Получится у «Айнтрахта» огорчить чемпиона? Шансы на это неплохие.

🏒 17:00: «Торпедо» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 октября 2024, суббота. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продлит ли московское «Динамо» победную поступь?

Команда Алексея Кудашова постепенно оправляется после провального старта регулярного чемпионата. Последняя неделя сложилась для московского клуба удачным образом, но теперь бело-голубых ждёт сложнейший трёхматчевый выезд. Первой остановкой в гостевом турне для них стал Нижний Новгород. «Торпедо» демонстрирует яркую и атакующую игру в этом сезоне, являясь самой забивной командой в лиге. Справится ли «Динамо» с подобным экзаменом?

Кудашов будет работать на лавке «Динамо», несмотря на перелом ноги. Что произошло? Алексей Кудашов рассказал, как он сломал ногу за день перед дерби со «Спартаком»

⚽️ 17:00: «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд», АПЛ, 8-й тур

Интрига: «Манчестер Юнайтед» прервёт неудачную серию?

«Манчестер Юнайтед» сохранил Эрика тен Хага на посту главного тренера. Нидерландцу дали ещё один шанс исправить положение. Клуб идёт на 14-м месте после семи туров АПЛ. Каждая новая осечка может стать критической. Поэтому «МЮ» нужны победы. Прервать безвыигрышную серию можно в домашнем матче с «Брентфордом». Когда, если не сейчас?

⚽️ 19:00: «Динамо» Махачкала — ЦСКА, РПЛ, 12-й тур

Интрига: ЦСКА закрепится в топ-5?

ЦСКА забрался в топ-5 РПЛ и на семь очков отстаёт от лидирующего «Краснодара». О борьбе за золото говорить рано, сейчас команде Марко Николича нужно закрепиться в группе лидеров. В 12-м туре ЦСКА едет в гости в Дагестан. Махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в таблице, но очень круто играет в защите. Пробить оборону команды очень трудно. ЦСКА нужно найти ключи для вскрытия защиты «Динамо».

⚽️ 19:00: «Милан» — «Удинезе», Серия А, 8-й тур

Интрига: «Милан» сохранит Фонсеку?

«Милан» показывает нестабильные результаты и игру. Хорошие матчи сменяются провалами. Паулу Фонсека находится в шаге от увольнения. Однажды команда уже «спасла» португальца, обыграв в дерби «Интер». Теперь «Милан» ждёт встреча с идущим на третьем месте «Удинезе». Хорошая проверка. Победа приблизит миланцев к группе лидеров, а вот поражение с большой вероятностью лишит команду тренера.

⚽️ 19:30: «Бавария» — «Штутгарт», Бундеслига, 7-й тур

Интрига: «Бавария» сохранит первое место в Бундеслиге?

«Бавария» занимает первое место в чемпионате Германии. Но в последних двух турах мюнхенцы сыграли вничью. Ещё одна осечка наверняка лишит команду статуса лидера. Впереди у «Баварии» домашний матч со «Штутгартом». «Швабы» — серьёзный соперник. Да, команда идёт лишь на восьмом месте, но в прошлом сезоне финишировала второй. Да и «Баварию» в мае 2024-го обыграла (3:1). Так что три очка команде Венсана Компани не гарантированы.

🏒 20:00: «Оттава Сенаторз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 19 октября 2024, суббота. 20:00 МСК Оттава Сенаторз Оттава Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли Никита Кучеров штамповать голы?

Звезда «Лайтнинг» Никита Кучеров забил шесть голов в первых трёх стартовых матчах и повторил рекорд франшизы по этому показателю. Прежнее достижение единолично принадлежало Крису Контосу, который забил шесть голов в трёх первых играх сезона-1992/1993. Спустя 32 года лидер «молний» повторил необычный клубный рекорд. Сумеет ли форвард «Тампы» в субботу продлить свой снайперский отрезок?

🏎 21:00: Формула-1, Гран-при США, спринт

Интрига: прервётся ли спринтерская серия Ферстаппена?

В нынешнем сезоне Формулы-1 пока состоялись три спринтерские гонки, и в каждой из них победу одерживал Макс Ферстаппен. Впереди четвёртая гонка – неужели серия наконец прервётся? Неожиданностью станет скорее новый успех нидерландца, ведь сейчас доминирующая машина в распоряжении гонщиков «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри – соответственно, от них и ждём успеха. Причём для британца он будет особенно важен в свете погони за Ферстаппеном в общем зачёте Формулы-1. Но получится ли у Ландо обойтись без каких-либо проблем, которые не раз подстерегали его в нынешнем чемпионате?

⚽️ 21:45: «Ювентус» — «Лацио», Серия А, 8-й тур

Интрига: «Ювентус» отстанет от лидеров Серии А?

«Ювентус» набирает ход под руководством Тьяго Мотты. Но игровые проблемы у клуба сохраняются. Из-за этого туринцы четыре раза за семь туров сыграли вничью. Команда идёт на четвёртом месте, на три очка отставая от лидирующего «Наполи». Пора выдавать победную серию. Хотя в следующем туре «Юве» примет дома «Лацио», в активе которого также 13 очков. Римляне способны доставить проблемы туринцам. Тем интереснее получится матч.

⚽️ 22:00: «Сельта» — «Реал» Мадрид, Примера, 10-й тур

Интрига: «Реал» сравняется по очкам с «Барселоной»?

Мадридский «Реал» несмотря на комплекс проблем, борется за золото Примеры. Команда на три очка отстаёт от «Барселоны». Впереди у мадридцев гостевая встреча с «Сельтой». Нужно обыгрывать соперника, а в следующем туре побеждать в «класико» каталонцев. Но и «Сельта» не так проста: клуб из Виго идёт девятым в таблице.

⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Страсбург», Лига 1, 8-й тур

Интрига: «ПСЖ» вернётся на первое место в Лиге 1?

На старте сезона «ПСЖ» не хватает игровой стабильности. Из-за этого парижане идут лишь вторыми в таблице и пропустили вперёд «Монако». А в следующем туре «ПСЖ» принимает дома крепкий «Страсбург», занимающий седьмую строчку в таблице. Никто не гарантирует парижанам победу. Команда с Матвеем Сафоновым в составе подарит «Монако» шанс на отрыв?

«ПСЖ» устроил информационную войну с Мбаппе? Мбаппе заверил «Реал», что «ПСЖ» стоит за обвинениями игрока в изнасиловании — Cadena Ser

🏒 23:00: «Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 19 октября 2024, суббота. 23:00 МСК Даллас Старз Даллас Не начался Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: остановит ли один из лучших голкиперов мира звёздную атаку «нефтяников»?

Всего пару дней назад пресс-служба «Даллас Старз» объявила о подписании нового контракта с голкипером Джейком Эттингером на общую сумму $ 66 млн. Срок соглашения — восемь лет. Кэпхит — $ 8,25 млн. Первым матчем для американского голкипера после заключения топового контракта станет противостояние с выходящим из кризиса «Эдмонтоном». Сможет ли американский голкипер остановить Коннора Макдэвида и Ко, которые недосчитались очков на старте регулярки НХЛ?