Дзюба сыграл против «Зенита» всего восемь минут. После его травмы «Акрон» размазали

«Зенит» ушёл на международную паузу на третьем месте в таблице РПЛ. Непривычная позиция для команды Сергея Семака. Шанс вернуться в лидеры (пока что временно) появился в матче с «Акроном». Также встреча носила интригу в виде противостояния «Зенита» с форвардом тольяттинцев Артёмом Дзюбой. Но в итоге борьбы не получилось нигде.

Встреча началась не в самом высоком темпе. «Разбудила» всех болельщиков новость на седьмой минуте: Артём Дзюба держался за заднюю поверхность бедра. Форвард «Акрона» сигнализировал своей скамейке, что ему необходима замена. Вот так быстро и бесславно пропала крутая интрига: Артём ушёл с поля без забитого мяча в ворота «бывшей».

Но «Акрон» не раскис после потери важного футболиста. И даже создал отличный подход! В результате атаки на 15-й минуте по воротам «Зенита» пробил Кирилл Данилин. Мяч уже летел в створ, но защитник петербуржцев Нино вынес его с ленточки. Тревожно.

Что в ответ сделал «Зенит»? Забил. В своём выпаде гости разыграли классную комбинацию: Дуглас Сантос покатил на Клаудиньо, тот стянул внимание защиты и отдал на Андрея Мостового. А вингер пробил в дальний угол ворот «Акрона» — точно.

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И до конца тайма «Зенит» доминировал. «Акрон» отдал мяч гостям в надежде на быстрые контратаки, однако план не сработал. Петербуржцы контролировали ход и темп матча, создавая новые моменты. Хотя у «Акрона» всё же получилось найти шанс: на 36-й минуте Беншимол развернулся в штрафной «Зенита» и пробил, но петербуржцев спас голкипер Евгений Латышонок.

Снова уместен старый штамп: не забиваешь ты — забивают тебе. Следом Мостовой оформил дубль. Марат Бокоев выносил мяч из штрафной «Акрона», но получилось прямо на вингера «Зенита». Андрей обработал мяч грудью и пальнул по воротам тольяттинцев. Мостовой оформил первый дубль в сезоне.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

До конца тайма «Зенит» забил ещё. Разгромным счёт сделал лучший бомбардир прошлого сезона Матео Кассьерра. И снова в атаке поучаствовал Дуглас Сантос: капитан гостей от лицевой прострелил во вратарскую, а опередивший всех колумбиец протолкнул мяч в ближний угол. Очень лёгкий мяч, ставший для Кассьерры пятым в чемпионате.

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«Зенит» сделал игру уже в первом тайме. Как бы ни хотелось интриги во вторые 45 минут, «Акрон» не мог её разжечь. Зато уже на 52-й минуте хозяева пропустили ещё. Как же без гола от Лусиано Гонду? Аргентинец получил мяч у штрафной, сместился чуть ближе к центру и поразил дальний угол ворот Сергея Волкова.

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Мостовой выдал лучший матч в сезоне. Андрей был близок к хет-трику и даже забил мяч. Но гол отменили из-за офсайда в эпизоде у Кассьерры. У «Акрона» же совсем ничего не получалось. Тольяттинцы поникли и не сыграли даже в удовольствие. Ещё и капитан «Акрона» Константин Савичев получил красную карточку на 75-й минуте. Полузащитник сыграл грубо против Лусиано Гонду и получил второе предупреждение. Хотя Савичева уже планировали заменить. Тотальное невезение преследовало «Акрон» сегодня.

На концовку Сергей Семак выпустил Александра Соболева. Форвард выдал яркий товарищеский матч с «Войводиной», в котором набрал 4 (2+2) результативных балла. Но забить дебютный мяч за «Зенит» в РПЛ снова не удалось. Зато пятый гол в ворота «Акрона» отправил Артур. Уже в концовке встречи «Зенит» убежал в быструю контратаку: бразилец приблизился к воротам и нанёс обводящий удар в дальний угол. И снова точно! 5:0.

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«Зенит» не только одержал разгромную победу и вернул уверенность в силах, но и забрался на первое место в таблице РПЛ. Да, «Краснодар» и «Локомотив» могут обойти петербуржцев. Однако уже в следующем туре «Зенит» сыграет с командой Михаила Галактионова дома. Было важно не потерять очки перед очной встречей. «Акрон» же ждёт выездной матч с махачкалинским «Динамо». В этой игре у тольяттинцев будет намного больше шансов набрать очки.