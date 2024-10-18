Триллер в Грозном с развязкой на 90+4-й! Такого в битве аутсайдеров РПЛ никто не ожидал

Пятничную программу 12-го тура РПЛ закрыл матч в Грозном, куда приехали футболисты «Факела». Команды порадовали результативным футболом.

«Ахмат» подошёл к важной игре в статусе худшей команды РПЛ. Ни одной победы по итогам 11 туров, всего семь забитых мячей. И даже смена тренера пока не сильно помогла. У «Факела» схожая ситуация. Команда находилась перед встречей в зоне стыков, одержала всего одну победу и забила лишь пять мячей. В Воронеже тоже решились на смену тренера (ещё раньше, чем в «Ахмате»). Любопытно, что оба клуба вернули тех, кто когда-то у них работал.

Чего ждать от матча, в котором играют команды с низким количеством забитых мячей? Борьбы, плотности на всех участках поля, фолов. Возможно, кто-то заковыряет один гол. Матч в Грозном разорвал все шаблоны. Два гола к 16-й минуте, три — к 34-й. Покажите человека, который написал такой сценарий.

Первый гол «Ахмата» — большая заслуга Лечи Садулаева. Перед матчем ему вручили памятную футболку по случаю сотни матчей в составе «Ахмата». Юбилейной оказалась игра с ЦСКА, но в Москве грозненский клуб ждало разочарование — 0:3. На этот раз Садулаев усадил на пятую точку Андрея Ивлева, потом удрал от него вдоль лицевой и классно прострелил в центр. А вот Амин Талал совершил преступление. Такие передачи нужно превращать в голевые, однако легионер «Ахмата» нанёс корявый удар. Если это вообще можно назвать ударом. Спасибо Игорю Калинину — защитник «Факела» в подкате подарил Талалу второй шанс. На этот раз Амин вогнал мяч под перекладину.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Три минуты — столько прошло между первым и втором голом в матче. Владимир Ильин то ли бил, то ли простреливал, а Алексей Каштанов оказался в нужном месте и спокойно переправил мяч в сетку. Большой привет обороне «Ахмата» — непонятно, чем она занималась в этом эпизоде. За весь чемпионат команды забили по одному мячу в первом тайме, а теперь повторили этот результат за одну игру.

Футболисты «Факела» вырвали победу в Грозном Фото: ФК «Факел»

Чуть позже стало страшно за вратаря воронежского клуба Александра Беленова. Он выскочил за пределы штрафной площади и попал под удар локтем в челюсть от Макса Дзиова. Защитник смотрел на мяч и, видимо, сам не понял, как въехал в своего голкипера. Беленов оказался в нокдауне, но всё-таки относительно быстро пришёл в себя. Никакого уважения к ветеранам! Вообще, Дзиов в первой половине выглядел не очень хорошо. К примеру, в одном из эпизодов он от души заехал по ногам Садулаева — заслуженная жёлтая карточка.

Второй гол «Ахмата» получился курьёзным. Беленов отразил дальний удар со штрафного прямо на Владислава Камилова, который оказался перед вратарём. Рикошет от рыжеволосого футболиста «Ахмата» — хозяева снова впереди. Возможно, самый лёгкий гол в карьере футболиста грозненского клуба.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В концовке первого тайма «Факел» претендовал на пенальти. Михаил Щетинин оказался на газоне, после того как Талал высоко задрал ногу. Видеоассистенты пригласили Владислава Безбородова к монитору, но судья объявил, что контакта ноги с головой не было. В первой половине соперники нанесли пять ударов в створ, три из них оказались голевыми. Может, их так взбодрил приезд Милорада Мажича? Руководитель департамента судейства РФС наблюдал за игрой из VIP-ложи, попивая чай.

На старте второй половины «Ахмат» мог забивать третий. Но Беленов справился с ударом Исмаэла в упор, а потом Дзиов головой перевёл мяч на угловой после выстрела Арсена Адамова. «Ахмат» вёл игру, однако потом Антон Швец «гениально» вышел на замену. Едва ли не первое его действие — фол в штрафной площади, который привёл к пенальти. На повторе показалось, что Владимир Ильин немного «дорисовал», после того как соперник схватил его руками. Но Безбородов решения не поменял, а Евгений Марков спокойно реализовал пенальти.

В концовке «Факел» остался вдесятером — бедолага Дзиов схватил вторую жёлтую карточку и ушёл в раздевалку. Но «Ахмат» не только не воспользовался численным преимуществом, а ещё и пропустил в добавленное время. Каштанов здорово открылся на линии офсайда (застрял Милош Шатара) и здорово пробил в дальний угол. «Ахмат» продлил серию без побед, а «Факел» впервые в этом сезоне набрал очки в гостевом матче РПЛ.