Роналду наказал игрока «Зенита» на 90+7-й минуте! А закончилось всё драмой

Матч «Аль-Насра» Криштиану, Мане, Брозовича, Симакана и Лапорта с «Аль-Шабабом» Ренана, который до сих пор принадлежит «Зениту», Бонавентуры и Карраско до 90-й минуты ничем не выделялся. Защитник сборной Испании забил единственный гол, всё шло к победе фаворита. Однако дальше началось безумие.

Судья добавил шесть минут, и они (как и накинутые сверху) получились крышесносными. Загибаем пальцы:

90-я минута: едва вышедший на поле Аль-Хассан из «Аль-Насра» неловко отреагировал на прострел и переправил мяч в собственные ворота. Криш снова недосчитается очков в саудовской лиге?

90+7-я минута: Ренан в не самой пожарной ситуации в подкате срубил Гариба внутри штрафной. Роналду воспользовался подарком, реализовал пенальти и забил в пятом матче подряд за клуб;

90+13-я минута: Симакан за несколько минут получил две жёлтые, но, главное, «привёз» ответный 11-метровый за наступ на ногу соперника. Какой же шансище всё-таки урвать ничью! Тем не менее марокканец Хамдалла (вы можете помнить его по ЧМ-2022) зарядил в штангу.

«Аль-Наср» Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Два гола, один из них самострел, два пенальти — сумасшедшая развязка. «Аль-Наср» всё-таки победил и вспорхнул на второе место. Отставание от «Аль-Хиляля» Милинковича-Савича, Малкома, Неймара (он как раз вылечился после года в лазарете) и многих других суперзвёзд — четыре очка. Ну а Криш с шестью голами стал третьим бомбардиром саудовской лиги — Бензема (7) и Митрович (10) пока успешнее.