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Аль-Шабаб — Аль-Наср — 1:2, обзор матча чемпионата Саудовской Аравии, гол Криштиану Роналду, Ренан, 18 октября 2024

Роналду наказал игрока «Зенита» на 90+7-й минуте! А закончилось всё драмой
Георгий Илющенко
«Аль-Шабаб» — «Аль-Наср» — 1:2, обзор матча
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Нереально крутая развязка в Саудовской Аравии!

Матч «Аль-Насра» Криштиану, Мане, Брозовича, Симакана и Лапорта с «Аль-Шабабом» Ренана, который до сих пор принадлежит «Зениту», Бонавентуры и Карраско до 90-й минуты ничем не выделялся. Защитник сборной Испании забил единственный гол, всё шло к победе фаворита. Однако дальше началось безумие.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 7-й тур
18 октября 2024, пятница. 21:00 МСК
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
Окончен
1 : 2
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Лапорт – 69'     1:1 Аль-Хассан – 90'     1:2 Роналду – 90+7'    
Удаления: нет / Симакан – 90+12'

Судья добавил шесть минут, и они (как и накинутые сверху) получились крышесносными. Загибаем пальцы:

  • 90-я минута: едва вышедший на поле Аль-Хассан из «Аль-Насра» неловко отреагировал на прострел и переправил мяч в собственные ворота. Криш снова недосчитается очков в саудовской лиге?
  • 90+7-я минута: Ренан в не самой пожарной ситуации в подкате срубил Гариба внутри штрафной. Роналду воспользовался подарком, реализовал пенальти и забил в пятом матче подряд за клуб;
  • 90+13-я минута: Симакан за несколько минут получил две жёлтые, но, главное, «привёз» ответный 11-метровый за наступ на ногу соперника. Какой же шансище всё-таки урвать ничью! Тем не менее марокканец Хамдалла (вы можете помнить его по ЧМ-2022) зарядил в штангу.
«Аль-Наср»

«Аль-Наср»

Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Два гола, один из них самострел, два пенальти — сумасшедшая развязка. «Аль-Наср» всё-таки победил и вспорхнул на второе место. Отставание от «Аль-Хиляля» Милинковича-Савича, Малкома, Неймара (он как раз вылечился после года в лазарете) и многих других суперзвёзд — четыре очка. Ну а Криш с шестью голами стал третьим бомбардиром саудовской лиги — Бензема (7) и Митрович (10) пока успешнее.

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