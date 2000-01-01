Нани отобрал футболку у болельщика. Дело в полиции
Болельщик написал на Нани заявление в полицию. Всему виной поведение полузащитника сборной Португалии. Чемпион Европы просто отобрал у фаната футболку и уехал с ней на глазах публики!
Обвинение
Болельщик встретил Нани после тренировки «Эштрелы» и попросил оставить автограф на футболке с Евро-2016. Вот только футболист сразу забрал джерси, сказав, что оно было украдено из его дома.
Фанат попытался объяснить, что футболка — реплика, которую он купил на сайте. Но Нани не поверил и, кинув джерси на пассажирское сиденье, уехал от болельщика. Всю ситуацию на видео успели снять очевидцы.
Заявление
Недовольный болельщик в итоге написал на Нани заявление в полицию, попросив либо вернуть футболку, либо деньги за неё. Болельщик даже попросил продавца джерси дать показания, дабы подтвердить, что форма не была украдена.
Объяснение
Агенты Нани уже выпустили официальное заявление. Они подтвердили, что футболист забрал футболку, считая её украденной из его коллекции. Нани искал своё джерси по сайтам, но не успел скупить все, чтобы проверить их.
«Поскольку этот предмет имеет для игрока большую ценность, футболист отреагировал эмоционально, желая подтвердить, что это не та футболка, которую у него украли. Как только ситуация разрешится, Нани свяжется с болельщиком, как он и сказал», — говорится в обращении.
Нани отобрал футболку у болельщика. Теперь футболистом займётся полиция
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