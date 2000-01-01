Нани отобрал футболку у болельщика. Теперь футболистом займётся полиция

«Поскольку этот предмет имеет для игрока большую ценность, футболист отреагировал эмоционально, желая подтвердить, что это не та футболка, которую у него украли. Как только ситуация разрешится, Нани свяжется с болельщиком, как он и сказал», — говорится в обращении.