Чудесное спасение Карпина. Ужасная серия «Ростова» прервалась в дебютной игре Гончаренко

Удивительно, но последние четыре матча этих команд заканчивались с одним и тем же счётом. Дважды 1:0 победил «Ростов» и столько же раз – «Пари НН». Зато стабильность. Правда, сейчас как её как раз не хватает и одним, и другим. «Ростов» без голов в четырёх матчах подряд и с тремя поражениями в этих встречах. Особенно болезненное – от «Спартака» в туре перед паузой. При этом Карпин говорил, что контролирует ситуацию. Сомневаться в этом трудно.

В «Пари НН» же поменяли тренера. Видимо, в светлые перспективы с Сашей Иличем уже никто не верил. Команду возглавил Виктор Гончаренко, сразу обозначил задачу остаться в элите и вернуть болельщиков на стадион. Амбициозно. Но проявлять себя было желательно с первого же матча.

Гончаренко хватило недели, чтобы внести косметические изменения в стартовый состав. Понятно, что о глобальной перестройке можно говорить только зимой. Однако визуально чуть поменялась схема и несколько игроков в ней. Например, в запасе остались летние новички – Тичич и Глейзер. Куда более неожиданно, что вне основы оказался защитник Стаматов. Некоторые в итоге вышли по ходу матча, однако задумки Гончаренко мы сегодня увидели.

Карпину же труднее что-то придумывать. Порой кажется, что у тренерского штаба просто заканчиваются идеи. В этот раз важно отметить разве что нового голкипера – Ханкич дебютировал на уровне РПЛ. Комличенко, Роналдо и Мохеби в атаке при поддержке Байрамяна и Щетинина должны были что-то придумать. Но получалось так себе.

Команды ожидаемо начали не очень активно. Хозяева привыкали к новым сочетаниям, а гости не желали этим пользоваться. Первые 10 минут прошли почти без атак, зато с большим количеством борьбы и мелких нарушений. Первый момент мы увидели на 17-й минуте. Дончане заработали угловой: навес точно на голову Осипенко, а потом мяч полетел в перекладину. На добивании чуть не повезло – там всех опередил Гоцук.

Дальше ещё несколько жёстких стыков, и наконец-то наступило время «Пари НН». Один из самых активных игроков матча Босельи грамотно подстроился под мяч, который хаотично прыгал перед штрафной, и резко пробил в сторону ворот. Если бы попал – вратарь бы не спас. Но мяч прошёл рядом со штангой. В концовке тайма хозяева упустили ещё один шанс: после углового мяч на голову поймал Гоцук и мощно бил по воротам. Но чуть выше.

В перерыве тренеры провели по одной замене в обороне, но принципиально характер игры не изменился. Всё так же очень много борьбы и много стыков, которые только чудом не приводили к травмам. Плюс полное отсутствие моментов.

Игра ожила только во второй части тайма. Первый реальный шанс использовали хозяева. Нижегородцы убежали в контратаку, и мяч на фланге оказался у Босельи. Тот не торопясь убрал его под удобную ногу и сделал зрячую подачу в центр штрафной. А там вышедший на замену Царукян здорово пробил в угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

У Гончаренко забитый мяч вызвал чуть ли не детскую радость. Но нужно было удержать результат. Всё получалось ровно до 90-й минуты. С помощью Босельи «Пари НН» мог даже увеличить преимущество. Однако в итоге Магкеев безответственно сыграл чуть ли не во вратарской в борьбе с Мохеби, а видеоассистенты порекомендовали Мешкову изучить повтор у монитора. Тот назначил пенальти, который реализовал Осипенко.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Уже в добавленное время «Ростов» и вовсе мог вырвать победу, но чуть не повезло. Итог – ничья, которая вряд ли кого-то устроила и никак не отразилась на месте команд в таблице.