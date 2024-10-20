Вы не узнаете новый «Наполи» Конте. Итальянец меняется ради экс-звезды «МЮ»

Прошлый сезон – ночной кошмар для «Наполи». После триумфального чемпионства неаполитанцы упали в разряд самых кризисных клубов Европы, невольно соревнуясь там за первенство с «Манчестер Юнайтед». Казалось, команда прошла через столько кругов ада, что в обморок упал бы даже Данте Алигьери, а количеству тренерских перестановок поаплодировал бы Леонид Федун.

Сейчас «Наполи» проходит терапию вместе с Антонио Конте, который вывел клуб в чистилище – рай пока не гарантирован, но, если знать об «эффекте Конте», вполне достижим в конце сезона. Итальянец реанимировал команду точечными трансферами, неиссякаемой энергией у бровки и схемой 4-2-3-1.

Так, погодите, четыре защитника и Конте?

Антонио изменил «Наполи» ради Мактоминея

Все привыкли, что пятёрка защитников – визитная карточка Антонио. На самом деле, любимая схема тренера – 4-2-4. Конте активно практиковал её на старте карьеры, вдохновляясь Марчелло Липпи, но то было в «Бари» и в «Сиене». В 2011 году итальянец возглавил «Ювентус» и последовал новой философии: «По моему мнению, всё зависит от игроков, которые у тебя в команде, а не от формации, – говорил итальянец. – Раньше я предпочитал схему 4-2-4, но, к примеру, когда принял «Ювентус» и проанализировал состав, пришёл к выводу, что тут лучше подходит другая тактика».

Антонио Конте Фото: Claudio Villa/Getty Images

Эксперимент затянулся, и Конте играл с тройкой во всех последующих командах: в сборной Италии, «Интере» и «Тоттенхэме». Возглавив «Челси» в 2016 году, он вернулся к четырём защитникам, но после разгрома от «Арсенала» – обратно к классике. И так он разорвал АПЛ. С тех пор Антонио если и отходил от тройки центральных, то ситуативно, перестраивая команду по ходу матча.

Как только Конте переехал в Неаполь, мгновенно обозначилась одна из главных интриг в Серии А: «По какой схеме будет играть «Наполи»? Президент клуба Аурелио Де Лаурентис – прославленный фанат формации 4-3-3, а её использование стало негласной обязанностью каждого тренера. Антонио всё равно гнул свою линию, изначально стартовав с 3-4-2-1.

Матч «Наполи» и «Вероны» Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

Последующая смена схемы точно не связана с результатами. Да, стартовые два матча Конте могли напугать, – не забили «Модене» в кубке Италии и получили разгром от еле дышащей «Вероны». Но затем последовали три победы подряд с общим счётом 9:1. Изменения же произошли в матче с «Ювентусом», когда случился переход на 4-5-1/4-2-3-1.

Если отталкиваться от качества игры, то конкретно под «Юве» этот ход не впечатлил. В атаке Мотта заставляет атакующих игроков «Ювентуса» нагружать переднюю линию. Порой доходило до пяти футболистов туринцев в штрафной неаполитанцев, которых накрывать с четвёркой защитников было тяжеловато. Мотта не до конца воспользовался преимуществом, хотя мог задушить навесами. «Наполи» было тяжко и при выходе из обороны: когда вратарь разыгрывал мяч, в выводе принимала участие лишь двойка центральных. Учитывая заострённость нового «Юве» на высоком прессинге, неаполитанцам приходилось либо попотеть через короткий пас, либо играть дальними передачами. Конте не отказался от тройки полностью: иногда к защитникам опускались Замбо Ангисса, Лоботка или Ди Лоренцо. Впрочем, три футболиста в первой линии при владении – массовый тренд для европейского футбола, такой же механизм был у чемпионского «Наполи» Спаллетти.

Преимущество перехода на двойку центральных защитников заключается в атакующей игре – появляется место для ещё одного полузащитника или вингера. Но самое главное – Хвича вновь играет на любимой позиции и в любимой роли.

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Схемы не могут полностью отражать стиль игры команд (можно играть и в суператакующий футбол и с тройкой центральных защитников), но всё равно несут за собой определённые догмы. В тройке вместо фланговых защитников – латерали, которые «пылесосят» весь фланг при атаке. Это значит, что классическим вингерам нет места на поле, нужны инсайды (фланговые атакующие игроки, которые с мячом смещаются в центр).

В версии с двумя ЦЗ флангом правят именно вингеры. Инсайды по-прежнему допустимы, но Кварацхелия любит принимать мяч именно в широкой позиции. Только потом он решает: сместиться в центр или дальше пройти по флангу.

Хвича Кварацхелия Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

После матча с «Ювентусом» Конте разглядел уязвимое место и ещё больше размыл грань между двойкой и тройкой ЦЗ. Теперь при затяжных атаках соперника «Наполи» выстраивает оборонительную пятёрку в первой линии – это происходит через смещение крайнего защитника Ди Лоренцо к центральным и вингера Политано на его место. Таким образом, неаполитанцы лучше контролируют переводы мяча и подачи на штанги. Ситуативная тройка в позиционных атаках тоже никуда не ушла.

А сейчас внимание – Конте пошёл на столь радикальный шаг вовсе не ради Хвичи, а ради Скотта Мактоминея! Важный элемент атакующей игры Конте – два нападающих. К Лукаку присоединяется либо Хвича, либо Мактоминей, но чаще всего пару бельгийцу составляет именно Скотт – грузин играет «форварда в обороне», а в атаке уходит на левый фланг. Умение грамотно вбегать в чужую штрафную, открывания и физическая мощь шотландца уже несколько лет прослеживались в игре Мактоминея – так он несколько раз спасал тен Хага от позорных поражений. Но тренер «МЮ» всё равно не видел в нём игрока основы, а вот у Конте такие универсальные солдаты сразу становятся любимчиками.

Антонио Конте главный тренер «Наполи» «Эта идея пришла мне в голову, потому что в последний день трансферного окна мы получили Мактоминея и Гилмора, а также вернули в состав Фолоруншо. В полузащите появилось много сильных футболистов, и нам нужно было извлечь из этого максимум пользы. Мы уже начали работать над этим [новой схемой] на прошлой неделе против «Кальяри», чередуя схемы. 3-4-2-1 работала, но я также сосредоточился на этой тактике. Она подходит команде, игроки могут играть в ней. Скажем так, я был немного обеспокоен нашей защитой при таком подходе, но мы справились».

Новая роль Мактоминея вылилась в гол «Комо» и голевую с «Монцей». Оба результативных действия пришли из штрафной соперника, и во всех случаях Скотт находился ближе всех к чужим воротам среди полевых «Наполи» (даже ближе, чем Лукаку). Новая интерпретация роли Мактоминея убивает сразу двух зайцев: шотландцу не придётся участвовать в розыгрышах в центре (культура паса и техника у него на среднем уровне), но благодаря выносливости и открываниям он может стать важным атакующим оружием. Неаполитанские болельщики уже влюбились в британского новичка.

Скотт Мактоминей Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Конте на старте добился сразу двух побед. Он быстро привёл «Наполи» в чувство после постчемпионского похмелья и громко заявил массам, что он нисколько не оборонительный тренер. Такое мнение пользовалось популярностью из-за долгой эксплуатации схем с пятёркой защитников – теперь хейтеры лишились главного аргумента.