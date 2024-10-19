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Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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Расписание спортивных матчей 20 октября 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: бой Тима Цзю, российский финал в теннисе, «Ливерпуль» — «Челси»
Михаил Георгиев
Спортивные события 20 октября
Аудио-версия:
Комментарии
Лучшие спортивные афиши 20 октября: крутые матчи в футболе, хоккее, баскетболе и волейболе, а ещё Гран-при США Ф-1. Ваше расписание дня!

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Время в материале указано по Москве.

🏎 1:00: Формула-1, Гран-при США, квалификация

Формула-1 2024. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Квалификация
20 октября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Не началось

Интрига: правда ли «Ред Булл» и «Мерседес» быстрее всех?

После спринт-квалификации и спринта у всех команд Формулы-1 будет возможность поработать над настройками и привести болиды в оптимальное рабочее окно, если ранее этого сделать не удалось. Не исключено, что это сильно повлияет на расклады сил. Например, средненько смотрелся в пятницу «Макларен», который ранее обладал фактически доминирующей машиной. Может, «оранжевые» раскроют потенциал и оставят позади «Ред Булл» и «Мерседес»? Всё покажет квалификация.

А вот как прошла спринт-квалификация:
Ферстаппен снова впереди! Мы уже и подзабыли, как это бывает
Ферстаппен снова впереди! Мы уже и подзабыли, как это бывает

👊 1:00*: Фрэнсис Нганну (Франция) — Ренан Феррейра (Бразилия), PFL Super Fights: Battle of the Giants

*Время боя может измениться и будет уточнено

PFL 2024. PFL Super Fights: Battle of the Giants, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Фрэнсис Нганну — Ренан Феррейра
20 октября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Фрэнсис Нганну
Не началось
Ренан Феррейра

Интрига: сможет ли Хищник успешно вернуться в MMA?

19 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Kingdom Arena» состоится большой турнир PFL Super Fights — Battle of the Giants. Всё внимание совершенно точно будет приковано к фигуре главной звезды – Фрэнсиса Нганну. Боец после длительного простоя в смешанных единоборствах всё-таки возвращается в клетку. Его соперником станет Ренан Феррейра. Хищник планирует провести ещё по паре поединков в MMA и боксе. И рассчитывает вернуться в смешанные единоборства триумфально. Но на пути – опаснейший бразилец, который обладает чемпионским поясом. Поэтому битва гигантов обещает получиться яркой и запоминающейся.

Собрали главные события турнира:
PFL Super Fights — Battle of the Giants: Нганну прочувствует мощь чемпиона? LIVE
Live
PFL Super Fights — Battle of the Giants: Нганну прочувствует мощь чемпиона? LIVE

🏒 1:00: «Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: остановит ли Бобровский топ-нападающих «рыцарей»?

«Вегас» ударно начал сезон. Сразу три нападающих «Голден Найтс» сейчас находятся в топ-10 лучших бомбардиров чемпионата. Айкел набрал 10 (2+8) очков, Стоун – 9 (4+5), Барбашёв – 8 (4+4). Именно с таким нападением придётся столкнуться действующему чемпиону НХЛ. Сможет ли Бобровский, всё ещё находящийся в огне, остановить такую атаку?

Новая русская суперзвезда?
«Просто закройте его, и всё будет хорошо». Неожиданный русский герой на старте сезона НХЛ
«Просто закройте его, и всё будет хорошо». Неожиданный русский герой на старте сезона НХЛ

⚽️ 1:00: «Орландо Сити» — «Атланта Юнайтед», МЛС

США — Major League Soccer . МЛС
20 октября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Орландо Сити
Орландо
Не начался
Атланта Юнайтед
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Миранчук снова отметится результативным действием?

«Атланта» уже не сыграет в плей-офф МЛС. Предстоящий матч — последний в сезоне. Поэтому команда обязана сыграть в удовольствие. «Атланта» едет в гости к «Орландо Сити» — четвёртой команде Восточной конференции. Непростой соперник. Тем ценее будет победа. Естественно, ждём голов и ассистов от Алексея Миранчука.

Миранчук уже крут на уровне МЛС:
Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук впервые вошёл в сборную тура МЛС

⚽️ 1:00: «Интер Майами» — «Нью-Инглэнд Революшн», МЛС

💬 Матч с текстовой трансляцией

США — Major League Soccer . МЛС
20 октября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько мячей забьёт Месси?

«Интер Майами» выиграл регулярный чемпионат МЛС. Теперь задача для команды — выиграть плей-офф. В последнем туре регулярки «Интер Майами» примет дома «Нью-Инглэнд Революшн». Главная интрига — сколько результативных действий совершит Лионель Месси. Аргентинец способен на эстетику в каждом матче. Почему бы не выдать пару крутых хайлайтов и сейчас?

«Интер Майами» скоро сыграет с европейскими топ-клубами:
ФИФА пригласит команду Месси «Интер Майами» на клубный чемпионат мира — Marca

🏒 2:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли Панарин разрывать НХЛ?

Хлебушек за четыре матча сезона уже набрал 11 (5+6) очков, включая один голевой хет-трик и один ассистентский. Артемий возглавляет список лучших бомбардиров НХЛ. В соперниках будет «Торонто» с Мэттьюсом во главе – чем завершится битва элитнейших нападающих?

Как Панарин разрывает НХЛ?
Панарин — зверюга! Оформил ещё один русский хет-трик в НХЛ, установив рекорд всех времён
Видео
Панарин — зверюга! Оформил ещё один русский хет-трик в НХЛ, установив рекорд всех времён

🏒 2:00: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли Овечкин первый гол в этом сезоне?

Ови ещё не открыл счёт своим голам в новом чемпионате. Его по-прежнему отделяет от Гретцки всего 41 шайба. Тренерский штаб «Вашингтона» экспериментирует с позицией Александра, и пока что «столичные» набирают очки. Впрочем, в соперниках у них будет лидер чемпионата. Получится ли у Овечкина остановить крепкий «Нью-Джерси»?

Подробнее о причинах смены позиции Ови:
Овечкин впервые за 10 лет сыграл на новой позиции. Зачем?
Видео
Овечкин впервые за 10 лет сыграл на новой позиции. Зачем?

🏒 2:00: «Филадельфия Флайерз» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли Мичков набирать очки в НХЛ?

Матвей классно начал в новой лиге и уже отметился первыми голами. За четыре матча Мичков набрал 4 (2+2) очка и стал одним из ярчайших игроков «Филадельфии». «Ванкувер» же испытывает явные проблемы – на счету «косаток» лишь одна победа в четырёх встречах, причём и она – за пределами основного времени. Станут ли «Кэнакс» удобным соперником для Мичкова?

Исторический матч для Мичкова:
Безумный матч Мичкова! Оформил первый дубль в НХЛ, забив гол-фантом
Видео
Безумный матч Мичкова! Оформил первый дубль в НХЛ, забив гол-фантом

🏒 2:00: «Коламбус Блю Джекетс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжат ли разрывать россияне «Коламбуса»?

Кирилл Марченко и Егор Чинахов шикарно начали сезон. За четыре матча оба забросили по две шайбы и отдали по четыре ассиста — прямо сейчас они лучшие бомбардиры «Коламбуса». А противостоять им на этот раз будет лидер «Миннесоты» Капризов. Кирилл также набрал 6 (1+5) очков, он лучший бомбардир «Уайлд». Кто выйдет победителем из противостояния российских лидеров?

Как играют россияне «Коламбуса»?
Видео
Голы Чинахова и Марченко помогли «Коламбусу» обыграть «Баффало» в результативном матче

🏆🥊 6:30*: Бахрам Муртазалиев (Россия) — Тим Цзю (Австралия), титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю
20 октября 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Бахрам Муртазалиев
Не началось
Тим Цзю

Интрига: сын Кости сможет отобрать чемпионский пояс у россиянина?

В ночь на 20 октября в Орландо (США) на арене «Кариб Роял» пройдёт большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет титульный поединок в первом среднем весе. Российский непобеждённый боксёр Бахрам Муртазалиев (22-0) выходит на первую защиту титула IBF, который он завоевал в апреле 2024 года, нокаутировав Джека Кулкая. Соперником чемпиона станет Тимофей Цзю (24-1), который возвращается после первого поражения в карьере — в марте он проиграл Себастьяну Фундоре и утратил титул WBO. Теперь наследник Кости попытается исправиться за осечку, чтобы вернуться на победную волну.

Все самые интересные подробности турнира:
Муртазалиев — Цзю: возвращение Тима в ринг! На пути небитый россиянин. LIVE
Live
Муртазалиев — Цзю: возвращение Тима в ринг! На пути небитый россиянин. LIVE

🏆 🎾 12:00*: Дарья Касаткина (Россия, 5) — Мирра Андреева (Россия), Нинбо, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Нинбо. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: чем завершится российский финал в Нинбо?

До финала «пятисотника» в Нинбо добрались две россиянки — 17-летняя Мирра Андреева и Дарья Касаткина, которая на 10 лет её старше. Это будет 34-й чисто российский финал в истории WTA. Теннисистки ранее друг с другом ни разу не играли. На счету Дарьи семь титулов, а Мирра пока победила пока только в одном турнире — в Яссах-2024. Касаткина при любом исходе вернётся в топ-10 и будет девятой ракеткой мира, а Андреева уже обеспечила себе рекордное 16-е место в рейтинге WTA, а в случае титула будет 15-й.

Две россиянки поспорят за титул в Китае:
Касаткина и Мирра разыграют титул в Нинбо! Это 34-й российский финал у женщин
Касаткина и Мирра разыграют титул в Нинбо! Это 34-й российский финал у женщин

🏆 🎾 13:00*: Карен Хачанов (Россия, 3) — Габриэль Диалло (Канада), Алма-Ата, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Алма-Ата. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Карен Хачанов
26
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Габриэль Диалло
118
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло

Интрига: завоюет ли Хачанов свой седьмой титул в карьере?

Карен Хачанов добрался до финала турнира в Алма-Ате, уже девятого в своей карьере и второго в сезоне после Дохи. До этого россиянин завоевал шесть титулов и теперь в борьбе за седьмой сразится с канадцем Габриэлем Диалло. Ранее теннисисты встречались уже один раз — в Канаде-2024 сильнее оказался Карен.

Россиянин поборется за главный трофей Алма-Аты:
Хачанов сотворил камбэк в полуфинале Алма-Аты! Карен сразится за титул впервые с февраля
Хачанов сотворил камбэк в полуфинале Алма-Аты! Карен сразится за титул впервые с февраля

⚽️ 16:00: «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити», АПЛ, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Сити» разберётся с аутсайдером АПЛ?

«Манчестер Сити» идёт на втором месте в АПЛ. Для возвращения на вершину нужны осечка «Ливерпуля» и собственная победа над «Вулверхэмптоном». «Волки» — аутсайдер лиги, набравший всего одно очко за семь туров. Возможно, именно сейчас команда совершит сенсацию и одержит первую победу? Но перед матчем всё выглядит так, что «Сити» без проблем обыграет «Вулвз».

Пеп уйдёт из «Сити» летом 2025 года?
«Манчестер Сити» ждёт историческое лето. По будущему Гвардиолы теперь ещё больше вопросов
«Манчестер Сити» ждёт историческое лето. По будущему Гвардиолы теперь ещё больше вопросов

⚽️ 16:30: «Оренбург» — «Крылья Советов», РПЛ, 12-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Крылья Советов
Самара
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как пройдёт первый матч «Оренбурга» при Слишковиче?

«Оренбург» сменил Давида Деограсию на Владимира Слишковича. В первом матче с новым тренером команда сыграет дома с «Крыльями Советов». Самарцы сохранили на посту тренера Игоря Осинькина. Теперь нужно решать задачи в таблице. И «Оренбург», и «Крылья» идут в нижней части таблицы. Перед зимней паузой важно оторваться от аутсайдеров. А встречи с конкурентами — вдвойне важны.

Важнейшая новость для «Крыльев» в паузу:
«Никаких кадровых перестановок». Губернатор Самарской области — о работе Осинькина

🏒 17:00: ЦСКА — «Сочи», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
ХК Сочи
Сочи
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлит ли «Сочи» серию поражений ЦСКА?

Москвичи попали в очередной кризис. ЦСКА потерпел три поражения подряд – причём каждое из них за пределами основного времени. «Сочи», в свою очередь, только завершил неудачную серию, хоть и идёт на последнем месте на Западе. Кроме того, на команду мог повлиять неожиданный побег Михала Криштофа. Будут ли сочинцы в состоянии навязать борьбу кризисным москвичам?

Все подробности скандального побега:
Легионер сбежал из России в Швейцарию. Что значит для КХЛ этот опасный прецедент?
Легионер сбежал из России в Швейцарию. Что значит для КХЛ этот опасный прецедент?

🏐 18:00: «Динамо» Москва — «Зенит-Казань», Суперлига, мужчины, предварительный этап, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит-Казань
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: 1:1 по сезону и по трофеям. Кто выиграет и станет первым в турнирной таблице?

Команды встречались в этом сезоне дважды и обменялись победами. Казанцы выиграли матч за Суперкубок, москвичи ответили победой в финале Кубка Легенд. Тогда «Динамо» сыграло без легионеров, а «Зенит-Казань» — без Максима Михайлова. Что будет на этот раз? Кто победит и станет лидером мужской Суперлиги?

Лидер казанского клуба намерен взять реванш:
Максим Михайлов: спасибо «Динамо», что указали нам на наши недочёты

⚽️ 18:30: «Ливерпуль» — «Челси», АПЛ, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ливерпуль» сохранит первое место в АПЛ?

«Ливерпуль» идёт первым в АПЛ после семи туров. Эра Арне Слота начинается с побед. Но в 8-м туре команду ждёт серьёзная проверка – «Челси». Лондонцы наконец-то включились в борьбу за место в Лиге чемпионов. Энцо Мареска наладил игру, а Коул Палмер забивает гол за голом. Предстоящий матч очень важен: «Ливерпулю» очки нужны для того, чтобы остаться на первой строчке. А «Челси» – для сохранения места в топ-4.

Летом 2025 года «Ливерпуль» может потерять одну из звёзд:
Главная сага нового трансферного окна. В ролях «Реал», «Ливерпуль» и его звезда
Главная сага нового трансферного окна. В ролях «Реал», «Ливерпуль» и его звезда

🏀 18:30: «Локомотив-Кубань» — УНИКС, регулярный чемпионат ЕЛ

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: казанцы остановят железнодорожников?

«Локомотив-Кубань» на старте регулярного чемпионата показал небывалую мощь. Клуб обновил рекорд результативности и выдал лучший старт в истории, выиграв семь матчей кряду. Андрей Ведищев пока шикарно справляется со своими обязанностями тренера и президента в одном лице. На этот раз краснодарскому клубу предстоит сразиться со своим обидчиком по последним двум плей-офф – УНИКСом. В 2023-м «Локо» уступил казанцам в финале Единой лиги, а в 2024-м – в полуфинале. Велимир Перасович припас что-то для кубанцев?

Что ждать от противостояния?
Одна из лучших вывесок Единой лиги и топ-матчи ЦСКА и «Пари». Чего ждать от ярких выходных
Одна из лучших вывесок Единой лиги и топ-матчи ЦСКА и «Пари». Чего ждать от ярких выходных

⚽️ 19:00: «Рубин» — «Динамо» Москва, РПЛ, 12-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Динамо» приблизится к лидерам РПЛ?

И «Рубин», и «Динамо» показывают нестабильную игру. Казанцы идут на седьмом месте, москвичи — пятые. «Динамо» в следующем туре победа необходима для того, чтобы не отстать от лидеров. А «Рубин» может подобраться к топ-5 в случае успеха. Важный матч как из-за турнирной ситуации, так и для морального состояния команд.

В составе «Динамо» есть несколько латиноамериканцев:
Южноамериканским футболистам правда сложнее играть в РПЛ после сборных?
Южноамериканским футболистам правда сложнее играть в РПЛ после сборных?

⚽️ 21:45: «Рома» — «Интер» Милан, Серия А, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия — Серия А . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Рома
Рим
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Рома» подтянется к «Интеру»?

«Интер» — главный фаворит сезона в Серии А, но пока что команда Симоне Индзаги идёт на втором месте. В следующем туре миланцы едут в гости в Рим. «Рома» на старте уже пережила смену тренера и увольнение гендиректора. Команда занимает 11-е место, но матч с «Интером» предоставляет шанс взлететь по таблице и подобраться к миланцам.

Месси считает, что «Золотой мяч» должен взять игрок «Интера»:
Месси назвал футболиста, который должен выиграть «Золотой мяч» в этом году

🏎 22:00: Формула-1, Гран-при США, гонка

Формула-1 2024. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
20 октября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Не началось

Интрига: обострится ли борьба за чемпионство?

Длинная пауза в календаре Формулы-1 позади, практически все команды опробовали свои финальные обновления сезона, и «обычная» трасса в Остине должна дать нам прозрачный намёк, какой окажется концовка нынешнего сезона. Продолжится ли погоня Норриса за Ферстаппеном, застолбит ли за собой Кубок конструкторов «Макларен», что изменится в средней группе пелотона… В общем, вечерняя гонка на «Трассе Америк» продемонстрирует нам ну очень многое!

«Ред Булл» снова обвинили в нарушении правил:
Снова техскандал в Ф-1. За что чемпионов требуют покарать?
Снова техскандал в Ф-1. За что чемпионов требуют покарать?

🏒 22:00: «Виннипег Джетс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько очков наберёт Малкин на этот раз?

Евгений в 38 лет переживает очередную молодость. Опытный нападающий набрал 11 (2+9) очков и делит первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ с Панариным. Игра у Малкина явно идёт, и он готов поставить новые рекорды в своей возрастной категории. В соперниках, однако, одна из трёх команд, которые ещё не проигрывали в этом чемпионате. «Виннипег» одержал победы во всех четырёх матчах и собирается продолжить успешную серию. Сможет ли Малкин остановить «Джетс»?

О новом великом рубеже Малкина:
Малкин невероятен! Забил 500-й гол и вырвался на первое место в гонке бомбардиров НХЛ
Малкин невероятен! Забил 500-й гол и вырвался на первое место в гонке бомбардиров НХЛ

⚽️ 22:00: «Барселона» — «Севилья», Примера, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 10-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Барселона» одержит очередную победу в Примере?

«Барселона» идёт на первом месте в Примере. За девять туров команда Ханс-Дитера Флика набрала 24 очка, потерпев всего одно поражение. Каталонцы планируют выиграть Примеру уверенно. В 10-м туре «Барса» принимает «Севилью». Андалусийцы переживают не лучшее время, но всегда остаются опасным соперником. Однако «Барса» обязана побеждать, если планирует становиться чемпионом. Нужно обыгрывать всех. Да и к матчу с «Реалом» надо подойти с преимуществом в таблице.

С «Реалом» каталонцы сыграют в крутой форме:
«Барселона» сыграет с «Реалом» в форме с эмблемой Coldplay
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«Барселона» сыграет с «Реалом» в форме с эмблемой Coldplay
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