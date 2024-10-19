Топ-события воскресенья: бой Тима Цзю, российский финал в теннисе, «Ливерпуль» — «Челси»

Лучшие спортивные афиши 20 октября: крутые матчи в футболе, хоккее, баскетболе и волейболе, а ещё Гран-при США Ф-1. Ваше расписание дня!

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Время в материале указано по Москве.

🏎 1:00: Формула-1, Гран-при США, квалификация

Интрига: правда ли «Ред Булл» и «Мерседес» быстрее всех?

После спринт-квалификации и спринта у всех команд Формулы-1 будет возможность поработать над настройками и привести болиды в оптимальное рабочее окно, если ранее этого сделать не удалось. Не исключено, что это сильно повлияет на расклады сил. Например, средненько смотрелся в пятницу «Макларен», который ранее обладал фактически доминирующей машиной. Может, «оранжевые» раскроют потенциал и оставят позади «Ред Булл» и «Мерседес»? Всё покажет квалификация.

👊 1:00*: Фрэнсис Нганну (Франция) — Ренан Феррейра (Бразилия), PFL Super Fights: Battle of the Giants

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: сможет ли Хищник успешно вернуться в MMA?

19 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Kingdom Arena» состоится большой турнир PFL Super Fights — Battle of the Giants. Всё внимание совершенно точно будет приковано к фигуре главной звезды – Фрэнсиса Нганну. Боец после длительного простоя в смешанных единоборствах всё-таки возвращается в клетку. Его соперником станет Ренан Феррейра. Хищник планирует провести ещё по паре поединков в MMA и боксе. И рассчитывает вернуться в смешанные единоборства триумфально. Но на пути – опаснейший бразилец, который обладает чемпионским поясом. Поэтому битва гигантов обещает получиться яркой и запоминающейся.

🏒 1:00: «Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 20 октября 2024, воскресенье. 01:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Вегас Голден Найтс Парадайс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: остановит ли Бобровский топ-нападающих «рыцарей»?

«Вегас» ударно начал сезон. Сразу три нападающих «Голден Найтс» сейчас находятся в топ-10 лучших бомбардиров чемпионата. Айкел набрал 10 (2+8) очков, Стоун – 9 (4+5), Барбашёв – 8 (4+4). Именно с таким нападением придётся столкнуться действующему чемпиону НХЛ. Сможет ли Бобровский, всё ещё находящийся в огне, остановить такую атаку?

⚽️ 1:00: «Орландо Сити» — «Атланта Юнайтед», МЛС

Интрига: Миранчук снова отметится результативным действием?

«Атланта» уже не сыграет в плей-офф МЛС. Предстоящий матч — последний в сезоне. Поэтому команда обязана сыграть в удовольствие. «Атланта» едет в гости к «Орландо Сити» — четвёртой команде Восточной конференции. Непростой соперник. Тем ценее будет победа. Естественно, ждём голов и ассистов от Алексея Миранчука.

Миранчук уже крут на уровне МЛС: Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук впервые вошёл в сборную тура МЛС

⚽️ 1:00: «Интер Майами» — «Нью-Инглэнд Революшн», МЛС

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько мячей забьёт Месси?

«Интер Майами» выиграл регулярный чемпионат МЛС. Теперь задача для команды — выиграть плей-офф. В последнем туре регулярки «Интер Майами» примет дома «Нью-Инглэнд Революшн». Главная интрига — сколько результативных действий совершит Лионель Месси. Аргентинец способен на эстетику в каждом матче. Почему бы не выдать пару крутых хайлайтов и сейчас?

«Интер Майами» скоро сыграет с европейскими топ-клубами: ФИФА пригласит команду Месси «Интер Майами» на клубный чемпионат мира — Marca

🏒 2:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продолжит ли Панарин разрывать НХЛ?

Хлебушек за четыре матча сезона уже набрал 11 (5+6) очков, включая один голевой хет-трик и один ассистентский. Артемий возглавляет список лучших бомбардиров НХЛ. В соперниках будет «Торонто» с Мэттьюсом во главе – чем завершится битва элитнейших нападающих?

🏒 2:00: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли Овечкин первый гол в этом сезоне?

Ови ещё не открыл счёт своим голам в новом чемпионате. Его по-прежнему отделяет от Гретцки всего 41 шайба. Тренерский штаб «Вашингтона» экспериментирует с позицией Александра, и пока что «столичные» набирают очки. Впрочем, в соперниках у них будет лидер чемпионата. Получится ли у Овечкина остановить крепкий «Нью-Джерси»?

🏒 2:00: «Филадельфия Флайерз» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Ванкувер Кэнакс Ванкувер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли Мичков набирать очки в НХЛ?

Матвей классно начал в новой лиге и уже отметился первыми голами. За четыре матча Мичков набрал 4 (2+2) очка и стал одним из ярчайших игроков «Филадельфии». «Ванкувер» же испытывает явные проблемы – на счету «косаток» лишь одна победа в четырёх встречах, причём и она – за пределами основного времени. Станут ли «Кэнакс» удобным соперником для Мичкова?

🏒 2:00: «Коламбус Блю Джекетс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 20 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжат ли разрывать россияне «Коламбуса»?

Кирилл Марченко и Егор Чинахов шикарно начали сезон. За четыре матча оба забросили по две шайбы и отдали по четыре ассиста — прямо сейчас они лучшие бомбардиры «Коламбуса». А противостоять им на этот раз будет лидер «Миннесоты» Капризов. Кирилл также набрал 6 (1+5) очков, он лучший бомбардир «Уайлд». Кто выйдет победителем из противостояния российских лидеров?

Как играют россияне «Коламбуса»? Видео Голы Чинахова и Марченко помогли «Коламбусу» обыграть «Баффало» в результативном матче

🏆🥊 6:30*: Бахрам Муртазалиев (Россия) — Тим Цзю (Австралия), титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: сын Кости сможет отобрать чемпионский пояс у россиянина?

В ночь на 20 октября в Орландо (США) на арене «Кариб Роял» пройдёт большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет титульный поединок в первом среднем весе. Российский непобеждённый боксёр Бахрам Муртазалиев (22-0) выходит на первую защиту титула IBF, который он завоевал в апреле 2024 года, нокаутировав Джека Кулкая. Соперником чемпиона станет Тимофей Цзю (24-1), который возвращается после первого поражения в карьере — в марте он проиграл Себастьяну Фундоре и утратил титул WBO. Теперь наследник Кости попытается исправиться за осечку, чтобы вернуться на победную волну.

🏆 🎾 12:00*: Дарья Касаткина (Россия, 5) — Мирра Андреева (Россия), Нинбо, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится российский финал в Нинбо?

До финала «пятисотника» в Нинбо добрались две россиянки — 17-летняя Мирра Андреева и Дарья Касаткина, которая на 10 лет её старше. Это будет 34-й чисто российский финал в истории WTA. Теннисистки ранее друг с другом ни разу не играли. На счету Дарьи семь титулов, а Мирра пока победила пока только в одном турнире — в Яссах-2024. Касаткина при любом исходе вернётся в топ-10 и будет девятой ракеткой мира, а Андреева уже обеспечила себе рекордное 16-е место в рейтинге WTA, а в случае титула будет 15-й.

🏆 🎾 13:00*: Карен Хачанов (Россия, 3) — Габриэль Диалло (Канада), Алма-Ата, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: завоюет ли Хачанов свой седьмой титул в карьере?

Карен Хачанов добрался до финала турнира в Алма-Ате, уже девятого в своей карьере и второго в сезоне после Дохи. До этого россиянин завоевал шесть титулов и теперь в борьбе за седьмой сразится с канадцем Габриэлем Диалло. Ранее теннисисты встречались уже один раз — в Канаде-2024 сильнее оказался Карен.

⚽️ 16:00: «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити», АПЛ, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Сити» разберётся с аутсайдером АПЛ?

«Манчестер Сити» идёт на втором месте в АПЛ. Для возвращения на вершину нужны осечка «Ливерпуля» и собственная победа над «Вулверхэмптоном». «Волки» — аутсайдер лиги, набравший всего одно очко за семь туров. Возможно, именно сейчас команда совершит сенсацию и одержит первую победу? Но перед матчем всё выглядит так, что «Сити» без проблем обыграет «Вулвз».

⚽️ 16:30: «Оренбург» — «Крылья Советов», РПЛ, 12-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как пройдёт первый матч «Оренбурга» при Слишковиче?

«Оренбург» сменил Давида Деограсию на Владимира Слишковича. В первом матче с новым тренером команда сыграет дома с «Крыльями Советов». Самарцы сохранили на посту тренера Игоря Осинькина. Теперь нужно решать задачи в таблице. И «Оренбург», и «Крылья» идут в нижней части таблицы. Перед зимней паузой важно оторваться от аутсайдеров. А встречи с конкурентами — вдвойне важны.

Важнейшая новость для «Крыльев» в паузу: «Никаких кадровых перестановок». Губернатор Самарской области — о работе Осинькина

🏒 17:00: ЦСКА — «Сочи», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продлит ли «Сочи» серию поражений ЦСКА?

Москвичи попали в очередной кризис. ЦСКА потерпел три поражения подряд – причём каждое из них за пределами основного времени. «Сочи», в свою очередь, только завершил неудачную серию, хоть и идёт на последнем месте на Западе. Кроме того, на команду мог повлиять неожиданный побег Михала Криштофа. Будут ли сочинцы в состоянии навязать борьбу кризисным москвичам?

🏐 18:00: «Динамо» Москва — «Зенит-Казань», Суперлига, мужчины, предварительный этап, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: 1:1 по сезону и по трофеям. Кто выиграет и станет первым в турнирной таблице?

Команды встречались в этом сезоне дважды и обменялись победами. Казанцы выиграли матч за Суперкубок, москвичи ответили победой в финале Кубка Легенд. Тогда «Динамо» сыграло без легионеров, а «Зенит-Казань» — без Максима Михайлова. Что будет на этот раз? Кто победит и станет лидером мужской Суперлиги?

Лидер казанского клуба намерен взять реванш: Максим Михайлов: спасибо «Динамо», что указали нам на наши недочёты

⚽️ 18:30: «Ливерпуль» — «Челси», АПЛ, 8-й тур

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Интрига: «Ливерпуль» сохранит первое место в АПЛ?

«Ливерпуль» идёт первым в АПЛ после семи туров. Эра Арне Слота начинается с побед. Но в 8-м туре команду ждёт серьёзная проверка – «Челси». Лондонцы наконец-то включились в борьбу за место в Лиге чемпионов. Энцо Мареска наладил игру, а Коул Палмер забивает гол за голом. Предстоящий матч очень важен: «Ливерпулю» очки нужны для того, чтобы остаться на первой строчке. А «Челси» – для сохранения места в топ-4.

🏀 18:30: «Локомотив-Кубань» — УНИКС, регулярный чемпионат ЕЛ

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 20 октября 2024, воскресенье. 18:30 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: казанцы остановят железнодорожников?

«Локомотив-Кубань» на старте регулярного чемпионата показал небывалую мощь. Клуб обновил рекорд результативности и выдал лучший старт в истории, выиграв семь матчей кряду. Андрей Ведищев пока шикарно справляется со своими обязанностями тренера и президента в одном лице. На этот раз краснодарскому клубу предстоит сразиться со своим обидчиком по последним двум плей-офф – УНИКСом. В 2023-м «Локо» уступил казанцам в финале Единой лиги, а в 2024-м – в полуфинале. Велимир Перасович припас что-то для кубанцев?

⚽️ 19:00: «Рубин» — «Динамо» Москва, РПЛ, 12-й тур

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Интрига: «Динамо» приблизится к лидерам РПЛ?

И «Рубин», и «Динамо» показывают нестабильную игру. Казанцы идут на седьмом месте, москвичи — пятые. «Динамо» в следующем туре победа необходима для того, чтобы не отстать от лидеров. А «Рубин» может подобраться к топ-5 в случае успеха. Важный матч как из-за турнирной ситуации, так и для морального состояния команд.

⚽️ 21:45: «Рома» — «Интер» Милан, Серия А, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Рома» подтянется к «Интеру»?

«Интер» — главный фаворит сезона в Серии А, но пока что команда Симоне Индзаги идёт на втором месте. В следующем туре миланцы едут в гости в Рим. «Рома» на старте уже пережила смену тренера и увольнение гендиректора. Команда занимает 11-е место, но матч с «Интером» предоставляет шанс взлететь по таблице и подобраться к миланцам.

Месси считает, что «Золотой мяч» должен взять игрок «Интера»: Месси назвал футболиста, который должен выиграть «Золотой мяч» в этом году

🏎 22:00: Формула-1, Гран-при США, гонка

Интрига: обострится ли борьба за чемпионство?

Длинная пауза в календаре Формулы-1 позади, практически все команды опробовали свои финальные обновления сезона, и «обычная» трасса в Остине должна дать нам прозрачный намёк, какой окажется концовка нынешнего сезона. Продолжится ли погоня Норриса за Ферстаппеном, застолбит ли за собой Кубок конструкторов «Макларен», что изменится в средней группе пелотона… В общем, вечерняя гонка на «Трассе Америк» продемонстрирует нам ну очень многое!

🏒 22:00: «Виннипег Джетс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 20 октября 2024, воскресенье. 22:00 МСК Виннипег Джетс Виннипег Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сколько очков наберёт Малкин на этот раз?

Евгений в 38 лет переживает очередную молодость. Опытный нападающий набрал 11 (2+9) очков и делит первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ с Панариным. Игра у Малкина явно идёт, и он готов поставить новые рекорды в своей возрастной категории. В соперниках, однако, одна из трёх команд, которые ещё не проигрывали в этом чемпионате. «Виннипег» одержал победы во всех четырёх матчах и собирается продолжить успешную серию. Сможет ли Малкин остановить «Джетс»?

⚽️ 22:00: «Барселона» — «Севилья», Примера, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барселона» одержит очередную победу в Примере?

«Барселона» идёт на первом месте в Примере. За девять туров команда Ханс-Дитера Флика набрала 24 очка, потерпев всего одно поражение. Каталонцы планируют выиграть Примеру уверенно. В 10-м туре «Барса» принимает «Севилью». Андалусийцы переживают не лучшее время, но всегда остаются опасным соперником. Однако «Барса» обязана побеждать, если планирует становиться чемпионом. Нужно обыгрывать всех. Да и к матчу с «Реалом» надо подойти с преимуществом в таблице.