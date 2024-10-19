Вторая сенсация в РПЛ от «Химок»! Бакаев за шесть минут казнил «Локо». Видео

«Локомотив» временно терял первую строчку, ведь «Зенит» играл в пятницу. Но должен был легко возвращать её себе: бодаться предстояло с «Химками», а «Локо» их побеждал в семи матчах подряд. Причём в пяти случаях — разгромно. Но вот сегодня вообще всё перевернулось!

У обеих команд заслуживают внимания по одному изменению: в «Локо» приехавшего из сборной Мексики и сыгравшего три дня назад полный матч с США Монтеса сменил Погостнов, а в «Химках» вместо травмированного ямайца Фариньи (тоже, кстати, в игре с американцами) вышел Джикия. Георгий плотно ассоциируется со «Спартаком» и «Амкаром», но вообще-то рос в школе «Локомотива», так что имел особую мотивацию. Плюс его частенько отправляли в «Локо» после потери места в основе красно-белых.

«Локо» ожидаемо плотно насел на соперника и устроил бомбардировку. К 30-й минуте соотношение ударов было 10:2, а угловых — 6:0. Но что толку, если из столь серьёзного преимущества удалось выжать единственный опасный момент, когда Воробьёв отобрал мяч и проверил реакцию Кокарева в ближнем углу? Собственно, это и был единственный удар в створ.

Как и в недавнем кубковом матче, первый тайм завершился нулями. И во многом это заслуга Джикии с Погостновым. Первый заблокировал один удар, четырежды вынес и дважды отобрал мяч. Второй за 45 минут заработал три перехвата и, главное, в эффектном подкате не дал отличиться Заболотному.

Казалось, далее сюжет пойдёт по привычному сценарию и «Локомотив» включит турборежим. Большое заблуждение. Его спонсор — Бакаев. На 54-й минуте Джикия вынес вперёд, Заболотный поборолся сразу с двумя соперниками, и мяч отскочил к Зелимхану. Удар в дальний угол — вынимай, Лантратов.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Уже через пять минут арендованный у «Зенита» полузащитник подкараулил неудачный пас Баринова, сыграл на перехвате и унизительно прошил вратаря между ног. Дубль за шесть минут! А вы говорили, Бакаев не принесёт пользу петербуржцам. Принёс, и ещё какую! Возможно, она сыграет ключевую роль в чемпионской гонке.

В последний раз в РПЛ не с пенальти Зелимхан забивал 29 февраля 2020 года в матче «Спартака» и «Динамо». А дубль оформлял вообще 11 августа 2019-го в ворота «Ахмата».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Вдобавок ко всему ещё и четвёртую жёлтую в РПЛ получил Самошников. Теперь он пропустит следующий тур, и ведь играть предстоит как раз с «Зенитом». Тот случай, когда неприятность не приходит одна.

Галактионов пробовал что-то поменять: сразу после первого гола выпустил Тикнизяна, Севикяна и Сулейманова, после второго — Сарвели и Салтыкова. «Химкам» было плевать — они устояли. Причём Заболотный вообще мог счёт разгромным делать — Лантратов был против.

Получилась ли победа подмосковной команды логичной? Сложно сказать. Оба гола — не результат красивых комбинаций: то просто вперёд выбили, то «привозом» воспользовались. По xG получилось примерное равновесие: 1,33 на 1,68 в пользу гостей. Но никто и не думал, что «Химки» в стиле «Барселоны» выйдут и устроят раскат. Их стратегия оказалась успешнее, а «Локо» теперь аутсайдер лидирующей тройки: отстаёт от «Зенита» на два очка, от «Краснодара» — на три.