«Спартак» был беспомощен. Ещё одна мощнейшая заявка «Краснодара» на титул!

«Краснодар» не остановить! Команда Мурада Мусаева довела беспроигрышную серию со старта сезона до 12 матчей (при девяти победах подряд), разгромив «Спартак» в Москве. «Быки» снова первые.

В состав «Спартака» вернулся после дисквалификации Бабич, но при этом Литвинов с Абеной остались в основе. В результате Деян Станкович сыграл с тройкой центральных защитников. В новой схеме 3-5-2 фланги в роли латералей закрывали Маркиньос (справа) и Рябчук (слева).

В дебюте игры спартаковцы пробовали действовать с позиции силы, давить и высоко возвращать себе мяч. Но для того, чтобы такой план работал, нужно как минимум выигрывать единоборства. Однако «Краснодар» был лучше в борьбе, мощнее физически. На 7-й минуте команда Мурада Мусаева соорудила первый момент после стандарта, когда мяч заметался по штрафной Максименко, и Тормена едва не забил. Но ещё через минуту южане вышли вперёд. Началось всё с неточного паса Литвинова на своей половине поля – защитник просто подарил мяч Ленини. Умяров пошёл за своим оппонентом вместо того, чтобы закрывать зону для игрока из Кабо-Верде, а остальные спартаковцы не успели как следует расставиться для обороны после неожиданной потери. В результате Ленини завершил свой рывок классным точным ударом в нижний угол. Как же прибавил Кевин при Мусаеве, ведь ещё в летом он казался едва ли не главным кандидатом на выход из «Краснодара»!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Стало понятно, что смена схемы не столько добавила надёжности «Спартаку» в защите, сколько ослабила атаку. Команда Станковича в два раза больше владела мячом, но это было, что называется, стерильное владение. Довольно долго в статистике красно-белых оставались всего два касания в чужой штрафной. Полтайма потребовалось хозяевам, чтобы нанести первый удар по воротам, да и та корявая попытка Барко пробить с левой могла скорее насмешить Агкацева, нежели напугать. Только перед перерывом «Спартак» создал реальный голевой момент, когда Диего Коста в падении вынес летевший в ворота мяч.

«Краснодар» же, превосходя соперника, вполне по делу наиграл в первом тайме на 2:0. Кордоба легко расправлялся с Абеной, но прощал москвичей. Кроме того, гол Батчи был отменён из-за офсайда у того же Кордобы. Ещё в одном эпизоде с участием Абены «Спартаку» повезло, что судья Левников не посчитал руку центрбека фолом на пенальти (удивительное правило по-прежнему действует – мяч-то летит в ворота!). А в эпизоде с голом здорово доработавшего в прессинге Виктора Са суринамец отдал мяч оппоненту плохим первым касанием. До этого и Николсон проиграл борьбу на чужой половине поля.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Станкович должен был вмешаться в перерыве заменами – сербский тренер сделал двойную. Убрал с поля провалившихся Абену и Николсона. Перешёл на схему с четырьмя защитниками: Маркиньос превратился в левого полузащитника, а справа действовала уже связка Денисов – Бонгонда. В общем, Деян вернулся к привычным для игроков настройкам.

У красно-белых задышали фланги, в начале второго тайма появилась командная скорость в атаке. Несколько опасных стандартов, кроссов повысили градус у ворот Агкацева. За какие-то минуты «Спартак» нанёс больше ударов, нежели за всю первую половину. Впрочем, раскрывшаяся команда Станковича пропускала контрвыпады. На исходе часа матча Литвинов не помешал Кордобе встретиться с мячом в убойной позиции – колумбиец загубил верный шанс.

Но надолго огня «Спартаку» не хватило, и атака красно-белых стала постепенно затухать. Даже Барко словно с гирьками на ногах бегал – однажды, упав на ровном месте, привёз момент на свои ворота. «Краснодар» успокоил игру, не стеснялся и время тянуть, когда была такая возможность. За полтайма до конца Станкович выпустил Виллиана Жозе, но и до бразильца мячи в штрафной «быков» не доходили. Лишь на 80-й минуте нападающий сумел пробить головой после кросса Денисова.

Доигрывал «Спартак» без Барко. Аргентинец гневно отреагировал на свою замену, пнув сумку, стоявшую у скамейки запасных красно-белых, и проигнорировав рукопожатие кого-то из тренерского штаба Станковича. А в концовке хозяевам ещё и не подфартило. Виллиан Жозе тонким пасом пяткой, по сути, создал гол для Бонгонды, но тот умудрился не попасть в ворота с линии вратарской. Промах сезона! «Спартак» не вернул интригу к жизни и пропустил в компенсированное время третий – автогол сотворил Медина, прерывая прострел Кривцова в сотом матче хавбека за «быков».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Краснодар» победил нокаутом. Очень тяжёлым для «Спартака».