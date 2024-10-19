Тен Хаг жив! «Юнайтед» выдал мощный камбэк с голом-шедевром

На второй тайм с «Брентфордом» будто вышла другая команда. Отставка снова откладывается?

«Брентфорд» — команда, которая убойно начинает матчи. Три тура подряд забивала на первой минуте, а затем отличилась на второй. Многие ждали раннего гола «Брентфорда» в пятом туре подряд, но на «Олд Траффорд» ничего подобного не случилось. Хотя в начале встречи больше подходов было именно у гостей, но затем «МЮ» перехватил инициативу. Одним из самых активных в атаке был Гарначо, который старательно бил в ближний угол.

На 34-й минуте у «МЮ» был момент, почти равноценный пенальти. Эриксен оказался с мячом прямо перед воротами, и ему никто не мешал бить. Казалось, что из такой позиции проще забить, чем промахнуться, но полузащитник ударил выше ворот.

Удар Эриксена Фото: Кадр из трансляции

А ещё в первом тайме произошёл уникальный эпизод. Де Лигт сфолил головой, врезавшись в колено соперника. В 99% случаев после касания колена и головы фол дают в пользу тех, кто играл головой. Но именно в этом получилось наоборот — защитник действительно сорвал атаку. А затем де Лигту даже пришлось покинуть поле, потому что из головы шла кровь.

Это повлияло на игру, но не сразу. «Брентфорд» забил не на первой минуте, а на последней в тайме. Прямо перед перерывом голова де Лигта выглядела весьма кровавой, и судья сказал нидерландцу покинуть поле, как того требует регламент. Именно в тот момент, когда новичок «МЮ» ушёл с поля, «Брентфорд» открыл счёт после навеса с углового. Пиннок легко убежал от Дало и пробил головой так, что у Онана не было шансов.

Гол «Брентфорда» Фото: Кадр из трансляции

«МЮ» ответил голом в самом начале второго тайма. На этот раз удар Гарначо в одно касание с лёта буквально прошёл сквозь вратаря «Брентфорда». 20-й гол аргентинца за «Юнайтед», а голевая передача осталась за Рашфордом. И вот после этого хозяева по-настоящему включились. За стартовые 20 минут второго тайма счёт по ударам — 7:0. Ощущение, будто на второй тайм вышла другая команда.

То, что удалось сделать «МЮ» на 62-й минуте, — вообще шедевр. Сначала команда тен Хага за счёт прессинга вынудила соперника просто выбить мяч, который хозяева сразу подхватили. Изящный пас пяткой от Бруну, и уже Хойлунд убежал на встречу с вратарём, которого изящно перекинул.

Гол Хойлунда Фото: Gareth Copley/Getty Images

Перевернув игру, хозяева продолжили творить. Онана едва не отдал голевую передачу через всё поле на Дало. Португалец вышел один на один с вратарём «Брентфорда», но не смог проткнуть мяч мимо него. В целом «МЮ» достаточно уверенно довёл встречу до победы, ничего толком не позволив создать гостям. Вроде тренер «МЮ» находился на грани отставки, но, судя именно по этой игре, его команда в порядке. Осталось только почаще показывать такой футбол, как во втором тайме.