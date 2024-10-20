«Барса» нереально страдает от травм. Когда вернутся лидеры?

«Барселона» уверенно лидирует в чемпионате Испании, одержав восемь побед в девяти матчах, но не может чувствовать себя спокойно. Травмы продолжают выводить из строя одного за другим игроков каталонской команды. В лазарете – с десяток футболистов. Когда стоит ждать их возвращения на поле и на кого Ханс-Дитер Флик может рассчитывать уже в этот уикенд во встрече с «Севильей»? Знакомимся с последними новостями из «Барсы».

Марк-Андре тер Штеген

Марк-Андре тер Штеген Фото: Alex Caparros/Getty Images

Основной голкипер и капитан «Барселоны» не поможет команде в нынешнем сезоне. Тер Штеген получил травму 22 сентября в матче с «Вильярреалом». В той игре он был заменён в компенсированное к первому тайму время, а затем обследование показало, что у немца разрыв сухожилия надколенника. Марк-Андре перенёс операцию, ориентировочные сроки его восстановления – около восьми месяцев. В нынешнем сезоне тер Штеген сыграл семь матчей, в которых пропустил семь мячей и выдал один «сухарь». «Барса» уже подписала ему на замену Войцеха Щенсного.

Диего Кохен

Диего Кохен Фото: Martin Silva Cosentino/Getty Images

Когда вылетел из-за травмы тер Штеген, для «Барселоны» усугубило ситуацию с вратарями повреждение 18-летнего американца Кохена. Этот голкипер мог стать сменщиком превратившегося в первого номера Иньяки Пеньи. В нынешнем сезоне Диего провёл два матча за фарм-клуб и однажды попал в заявку основы на игру Примеры с «Жироной». Но 20 сентября Кохен получил мышечную травму, из-за которой забыл о футболе фактически на месяц. На днях голкипер вернулся к тренировкам, так что Флик при желании может включить его в запас, но едва ли стоит ждать дебюта юноши за «Барсу» в ближайшее время.

Рональд Араухо

Рональд Араухо Фото: Eric Alonso/Getty Images

Уругвайский защитник ещё не попадал в заявку «Барселоны» в этом сезоне. Араухо выбыл 7 июля в матче за сборную Уругвая с Бразилией. Он получил повреждение подколенного сухожилия и был заменён в первом тайме игры. Рональд продолжает восстановление, а приблизительная дата его возвращения на поле – 20-е числа ноября. Хотя до этого назывались другие сроки – декабрь-январь.

Андреас Кристенсен

Андреас Кристенсен Фото: Eric Alonso/Getty Images

Датчанин находится вне игры с 23 августа, когда травмировал ахиллово сухожилие. По первоначальным прогнозам защитник должен был вернуться в строй к концу сентября. Однако вскоре «Барселона» сообщила, что Кристенсен вылетел на четыре месяца – это помогло клубу зарегистрировать новичка Дани Ольмо. Сейчас ситуация с возвращением Андреаса выглядит неопределённой, видимо, он будет готов только к Новому году. В этом сезоне у Кристенсена всего один матч.

Марк Берналь

Марк Берналь Фото: Eric Alonso/Getty Images

17-летний талант «Барселоны» заявил о себе в нынешнем чемпионате Испании, воспользовавшись шансом закрепиться в основе. Выходил в старте в первых трёх турах, производил приятное впечатление своей игрой. Но 27 августа встреча с «Райо Вальекано» закончилась для опорного полузащитника разрывом крестообразной связки и повреждением мениска. Марк перенёс операцию и теперь около года будет восстанавливаться. Для Берналя, как и для тер Штегена, сезон завершён, – на трёх матчах.

Гави

Гави Фото: Alex Caparros/Getty Images

А вот для другого полузащитника Гави процесс восстановления после разрыва крестообразной связки и повреждения мениска фактически закончен. В этом сезоне 20-летний игрок ещё не попадал в заявку «Барселоны», так как находился в лазарете с 19 ноября прошлого года. Он сломался в матче за сборную Испании с Грузией в квалификации Евро-2024, поэтому не стал чемпионом Европы. В сентябре Гави начал тренироваться в общей группе. В ближайшей игре с «Севильей» может получить какие-то минуты от Флика, но вряд ли сразу появится в основе.

Фермин Лопес

Фермин Лопес Фото: Alex Caparros/Getty Images

Чемпион Европы и победитель Олимпиады-2024 не играл с самого начала сентября, когда повредил левое бедро, будучи в расположении молодёжной сборной Испании. Едва Фермин Лопес залечил одну травму, как случилась другая. В середине сентября он заработал повреждение уже правого бедра на тренировке. Но теперь полузащитник наконец-то справился со своими болячками – готовится к матчу с «Севильей». В текущем сезоне у Фермина Лопеса три матча без результативных действий.

Дани Ольмо

Дани Ольмо Фото: David Ramos/Getty Images

Ольмо блестяще начал карьеру в «Барселоне» после перехода в летнее окно из «РБ Лейпциг». В первых трёх матчах за каталонскую команду чемпион Европы в составе сборной Испании забил три гола. Однако затем радость сменилась разочарованием – 15 сентября в игре с «Жироной» Дани получил травму правого подколенного сухожилия. Сначала появилась информация, что новичок выбыл всего на 10 дней. Тем не менее повреждение оказалось серьёзнее. Ольмо потребовался месяц на восстановление. Но и он готовится сыграть в этот уикенд с «Севильей».

Ферран Торрес

Ферран Торрес Фото: Alex Caparros/Getty Images

Вингер «Барселоны» на лечении с 7 октября. В последнем матче с «Алавесом» в Примере Ферран Торрес был заменён из-за травмы уже на шестой минуте. По итогам обследования у него выявили разрыв мышцы задней поверхности правого бедра. Планируется, что Ферран Торрес вернётся на поле в начале декабря. В текущем сезоне вингер забил один мяч и сделал две голевые передачи в 10 матчах.

Ламин Ямаль

Ламин Ямаль Фото: David Ramos/Getty Images

Юная звезда «Барселоны» – ещё одна свежая потеря каталонской команды. Ямаль получил повреждение 12 октября в матче за сборную Испании в Лиге наций с Данией. По этой причине он досрочно уехал из расположения национальной команды. После медобследования 17-летнего вингера клуб сообщил диагноз: растяжение подколенного сухожилия. По словам Флика, сыграть в основе с «Севильей» он готов. Но вряд ли стоит ждать вундеркинда на поле с первых минут, тем более 23-го числа играть с «Баварией». В текущем сезоне у Ямаля пять голов и пять голевых передач в 11 матчах.

Френки де Йонг

Френки де Йонг Фото: David Ramos/Getty Images

Звезда сборной Нидерландов лишь недавно вернулся в игру – провёл на поле 16 минут в ЛЧ 1 октября и 10 минут с «Алавесом» – 6 октября. Хотя до этого он не играл с апреля! Позже Френки не поехал в сборную, и все болельщики «Барсы» явно ждали (и ждут) его в матче с «Севильей». Однако Cadena Star вчера сообщил, что у полузащитника есть лёгкий дискомфорт в мышцах – выйдет ли он с «Севильей», пока непонятно.