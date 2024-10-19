Мусаев опять вытащил победу для ЦСКА. Всё решила грубая ошибка защитника сборной России

У ЦСКА – третья победа подряд. Армейцам хватило одного гола для победы в Махачкале.

Главный предматчевый хайлайт – появление тренера ЦСКА Марко Николича на стадионе с гигантским фингалом. Это выглядело символично в Дагестане, где особенно любят единоборства и хорошо знают, что такое крепкий удар не только по футбольному мячу. Оказывается, на одной из недавних тренировок красно-синих кто-то из игроков армейцев крайне неудачно столкнулся со своим сербским боссом. Впрочем, нефутбольная травма не помешала Николичу руководить командой в этой встрече.

В стартовый состав тренер ЦСКА на сей раз поставил не Гуарирапу, а Мусаева. Очевидно, по двум причинам. Во-первых, в прошлом туре в дерби с другим «Динамо», московским, Тамерлан забил победный гол, тогда как венесуэлец был плох в завершающей стадии атак. Кроме того, Мусаев – местный парень, он родился недалеко от Махачкалы. Но чтобы любой нападающий проявил себя, ему нужно доставлять мяч. У армейцев с этим были проблемы с первых минут. До перерыва центрфорвард встретился с мячом в чужой штрафной только два раза.

Махачкалинцы, как обычно, отодвигали игру подальше от своих ворот за счёт того, что встречали соперника максимально высоко или хотя бы в средней трети. План главного тренера «Динамо» Хасанби Биджиева в целом работал. Согласно статистике, в первом тайме ЦСКА допустил пять потерь у центрального круга либо на собственной половине. Хотя брака хватало с обеих сторон. Мяч застрял между штрафными, поэтому каждый опасный момент был на вес золота.

За 45 минут ЦСКА нанёс всего три удара по воротам Волка, а динамовцы – только два. В створ лишь однажды попали армейцы. Реальный шанс забить у команды Николича был, когда Обляков классно принял мяч и развернул атаку, а Мусаев придумал хитрый финт. Тамерлан улучшал позицию, чтобы пробить самому, но в итоге получился почти голевой пас на Келлвена. Бразилец же не показал бразильскую технику в этом эпизоде – отправил мяч выше цели.

Игре «Динамо» и ЦСКА требовался драйв. После перерыва эмоций на поле добавил конфликт Дивеева и Касинтуры в штрафной армейцев. С трибун что-то прилетело в Акинфеева, возможно, деньги. Не бумажные, конечно. И вскоре после этого команда Николича забила! Ошибся защитник сборной России Пальцев, не попавший по мячу. Мусаев всё же отличился в родных краях – реализовал выход один на один. Правда, по повтору казалось, что Тамерлан в ходе атаки толкнул в спину Шумахова, тем не менее судьи гол засчитали.

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Бывший судья РПЛ Игорь Федотов объяснил для «Чемпионата», почему бригада Сергея Иванова приняла верное решение:

«Шумахов пытался заблокировать Мусаева и подставлялся под него, а Мусаев его обежал. Игрок Махачкалы специально блокировал соперника, и, если бы Мусаев упал, был бы фол в пользу ЦСКА. Шумахов не пытался идти к мячу, а пытался только заблокировать Мусаева. Так что никакого фола со стороны Мусаева в моменте с голом нет – всё по правилам».

Когда нужно отыгрываться и проявлять себя в позиционных атаках, у новичка РПЛ не так много козырей. «Динамо» старалось забрать мяч, нагружать штрафную Акинфеева забросами, кроссами, подачами со стандартов. Николич решил успокоить игру, выпустив на последние 20 минут набирающего форму Пьянича. А вперёд для контригры добавил Гуарирапу в пару к Мусаеву.

В концовке ЦСКА спокойно выдержал простое давление команды Биджиева. Более того, Мусаев мог оформить дубль, однако поспешил – пробил в Волка из хорошей позиции. «Динамо» в итоге даже обошло армейцев по ударам (9:7), но в створ попало всего однажды (армейцы – трижды). Да и в том эпизоде Касинтура послал мяч головой прямо в руки Акинфееву. Можно сказать, команда Николича выиграла на классе.