Грозный уже вылетал из РПЛ. Начинали с дебюта в Кубке УЕФА, а заканчивали письмом Путину

«Ахмат» — главный неудачник первой трети чемпионата. Просто непрекращающаяся череда провалов, которая привела к последнему месту в РПЛ. Руководство посчитало, что виноват главный тренер. 1 сентября Магомед Адиев покинул свой пост, однако сменивший его Сергей Ташуев хоть и слегка изменил стиль, но не изменил результаты. С момента его назначения — четыре поражения и одна ничья. При предыдущем тренере было не хуже.

Понятно, что команде жутко не везёт. С тем же «Динамо» сделали 2:2, но пропустили в концовке. Или вели бо́льшую часть матча с «Факелом», потом оказались в большинстве, но пропустили в добавленное время. При этом был и матч с ЦСКА, где уступили почти без шансов. Или, например, встреча с «Рубином» — там тоже ничего не получалось.

Сейчас «Ахмат» — главный претендент на вылет из РПЛ. Понятно, что несколько побед могут изменить расклады, но это всё теория. Да и календарь не самый простой — впереди гостевой матч с «Ростовом», домашние встречи с воскресшим «Нижним Новгородом» и «Зенитом». А потом до зимнего перерыва — «Крылья Советов», московское «Динамо» и «Оренбург».

Любопытно, что один раз «Ахмат» (тогда клуб назывался «Терек») уже вылетал из элиты, когда этого никто не ждал. Дело было в 2005-м. При интересных обстоятельствах.

Как команда поднялась в элиту

Важно учитывать контекст: в 2005-м «Терек» — самая необычная команда России. После окончания боевых действий на территории Чечни руководство республики серьёзное внимание уделило футболу, посчитав его важным социальным явлением.

Клуб возродился, заявился во второй дивизион и получил базу в Кисловодске. Путь до высшей лиги получился удивительно быстрым — уже в 2004-м команда уверенно выиграла первый дивизион с серией из 21 матча без поражений, а Андрей Федьков установил, казалось, вечный рекорд, забив 38 мячей. Только годы спустя это достижение перекрыл Иван Сергеев из «Крыльев Советов».

Весной того же года «Терек» выиграл Кубок России и вскоре дебютировал в Кубке УЕФА (в том сезоне трофей взял ЦСКА). Грозненцы прошли «Лех» и едва не заскочили в групповой этап. Фиксируем: всё это сделала команда из первого дивизиона российского футбола.

Игроки «Терека» и Рамзан Кадыров с Кубком России в 2004 году Фото: ФК «Анжи»

Путёвка в РФПЛ стала логичным завершением цикла. И казалось, что с этого всё только начинается. Однако тех, кто слишком поверил в продолжение сказки, ждало грустное разочарование. «Терек» оказался просто не готов к игре в Премьер-Лиге — сначала уступил в матче за Суперкубок, а потом — пять поражений в семи стартовых матчах. Причём с топами вообще катастрофа: три мяча от ЦСКА, столько же — от «Спартака» и пять — от «Зенита». На том отрезке еле-еле удалось победить только «Крылья» и «Сатурн».

Причин было несколько. Первая — главный тренер Ваит Талгаев слишком верил в состав, который помог команде выйти в элиту. Хоть средний возраст игроков и превышал 30 лет. Олег Терёхин, Дмитрий Хомуха, Александр Шмарко, Виктор Булатов — уважаемые, но к тому моменту уже возрастные футболисты, которые просто не потянули. При этом от легионеров из дальнего зарубежья Талгаев всячески открещивался. Только летом, когда дело было совсем плохо, ему подвезли Ялена Покорна, Игора Лазича, Ларри Кингстона, Огнена Коромана. Переход последнего — отдельная история, но о ней позже.

Вторая причина — географические сложности. Именно в этом руководство клуба видело большую проблему. Хоть команда и базировалась в Кисловодске, но играла в Пятигорске и, соответственно, много времени проводила в дороге. В первом дивизионе такой расклад никого не смущал. Однако теперь проблему заметили.

При этом на команду не было большого давления из-за результатов: в 2004-м они и так подарили общественности трофей и дебют в еврокубках, хоть тогда матчи и вовсе проходили в Черкизове. Да и внимание от руководства республики было не таким сильным. Так что «Терек» вылетал тихо и почти без шума. Только в концовке сезона клуб поменял Талгаева на Александра Тарханова, но к тому моменту шансов спастись уже не было. В итоге набрали 20 очков с разницей мячей в «-30». А спустя время из этих 20 осталось 14 — ещё шести КДК РФС лишил клуб за отсутствие выплат по Короману.

Кадыров поддерживал клуб уже тогда, а болельщики писали письма Путину

Интересно, что в тот период влияние Рамзана Кадырова на клуб было не таким сильным, как после переезда команды в Грозный. Он всего год как стал президентом «Терека», порой заглядывал на тренировки, даже участвовал в двусторонках. И главное — вовремя платил зарплаты. Однако в управление не лез. Свидетели происходящего отмечали, что тогда Кадыров только получил власть в республике после гибели отца, поэтому в приоритете были другие направления. А руководством занимался Хайдар Алханов.

Кадыров с игроком «Терека» Андреем Федьковым в 2004 году Фото: РИА Новости

При этом на тот момент у клуба уже были спонсоры — «Роснефть» и Внешторгбанк. Понятно, что вряд ли это был экономически оправданный проект для компаний — скорее социальная миссия по просьбе властных структур. Но даже с такими спонсорами денег не хватало — можно вспомнить хотя бы историю с Короманом.

Интересно, что в 2005-м клуб по ходу сезона, помимо трудностей с локацией, нашёл причины вылета в судьях. И тогда же направил письмо на имя Президента России Владимира Путина, попросив разобраться в ситуации. К тому моменту глава государства дважды встречался с игроками «Терека»: в первый раз — после победы в Кубке России, а во второй — после дебюта в Кубке УЕФА. Так что о клубе он хорошо знал.

Однако президент никак не отреагировал на обращение. Зато в работу включились Виталий Мутко (тогда президент РФС) и Вячеслав Фетисов (глава Федерального спортивного агентства). Они пообещали сами разобраться в проблеме, без участия первых лиц государства. Но, видимо, до конца не получилось. Ведь в итоге «Терек» вылетел.

В первом дивизионе команда пробыла недолго. Оперативно вернулась, перебралась в Грозный и с того момента ни разу не вылетала. Неужели это случится впервые за 20 лет?