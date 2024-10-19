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Бавария — Штутгарт — 4:0, обзор матча 7-го тура Бундеслиги, голы: Гарри Кейн, Кингсли Коман, статистика, 19 октября 2024

«Бавария» час мучилась со «Штутгартом». И тут Кейн врубил режим монстра
Никита Паглазов
Отчёт Бавария — Штутгарт — 4:0
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Гарри оформил хет-трик, а мог забить и пять мячей!

«Бавария» не побеждала в Бундеслиге в двух турах подряд. Мюнхенцы потеряли очки с «Байером» (1:1) и «Айнтрахтом» из Франкфурта (3:3). А впереди команду Венсана Компани поджидал непростой матч со «Штутгартом». «Швабы» — базовый клуб сборной Германии (шесть игроков на последнем сборе). Это многое говорит об уровне сопротивления. «Баварию» ожидала тяжёлая игра. Но что вышло на деле?

Германия — Бундеслига . 7-й тур
19 октября 2024, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
4 : 0
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Кейн – 57'     2:0 Кейн – 60'     3:0 Кейн – 80'     4:0 Коман – 89'    

Первый тайм подтвердил худшие опасения мюнхенцев. «Штутгарт» втянул «Баварию» в вязкую игру и не позволял создавать моменты у своих ворот. Да, мюнхенцы провели большую часть на чужой половине поля. Но получились откровенно скучные 45 минут. Хотя пару раз голкипер «Штутгарта» Александр Нюбель (кстати, принадлежит «Баварии») спас команду. Например, в начале встречи он потащил удар Рафаэла Геррейру. А Мануэль Нойер на противоположной части поля скучал и наверняка думал подключиться к атаке.

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А вот во вторые 45 минут мы увидели другую «Баварию». Видимо, в перерыве Венсан Компани нашёл нужные слова в раздевалке. Мюнхенцы стали действовать намного агрессивнее в атаке. Но первый гол в матче пришёл из не самой очевидной ситуации. Наконец-то проснулся Гарри Кейн: англичанин получил мяч от Йозуа Киммиха вдали от ворот, чуть приблизился к штрафной и пальнул в левый нижний угол. И Нюбель не спас! А Кейн забил свой шестой мяч в нынешнем сезоне Бундеслиги. По сути, это был первый хороший выпад от Гарри за матч. Мастер!

Не прошло и пяти минут, как Кейн забил ещё. На этот раз получился «трудовой» гол. Сначала «Штутгарт» и Нюбель отбились от атаки «Баварии», но сразу подоспел второй темп. Кейн оказался с мячом в штрафной гостей и воспользовался отскоком. 2:0 — легчайший дубль для Гарри.

Гарри Кейн

Гарри Кейн

Фото: Adam Pretty/Getty Images

«Бавария» расслабилась и получала удовольствие от игры. А главным квестом стало привести Кейна к хет-трику. Магическим образом у англичанина начали генерироваться момент за моментом. Хотя в первом тайме Кейн оставался незаметным. В одном из эпизодов Гарри не хватило точности — он пробил над девяткой. Также форварда «Баварии» останавливала крутая игра Нюбеля. Но на 80-й минуте вратарь «Штутгарта» оказался бессилен. И снова Кейну помог рикошет: мяч отлетел от защитника гостей Юлиана Хабота, а Гарри пробил с линии вратарской.

Кейн вовсе мог оформить покер. Уже в следующей атаке он забил четвёртый мяч в ворота «Штутгарта». К счастью для бедных гостей, в момент паса Гарри оказался в офсайде. Но «Баварию» это не остановило. Уже на 90-й минуте мюнхенцы всё же закатили четвёртый мяч в ворота Нюбеля. Кингсли Коман забил первый гол в сезоне: после отскока от соперника он подработал под правую ногу и классно пробил в дальний угол.

Компани помог бы «Баварии» и на поле:
Компани красиво пробил по воротам на тренировке «Баварии». Видео
Истории
Компани красиво пробил по воротам на тренировке «Баварии». Видео

«Бавария» одержала важную победу над тяжёлым соперником и вернулась на первое место. Отличный импульс перед поездкой в Испанию к «Барселоне» в Лиге чемпионов. А также классный подарок для Йозуа Киммиха: встреча со «Штутгартом» стала для него 400-й за «Баварию».

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