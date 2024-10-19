«Бавария» час мучилась со «Штутгартом». И тут Кейн врубил режим монстра

«Бавария» не побеждала в Бундеслиге в двух турах подряд. Мюнхенцы потеряли очки с «Байером» (1:1) и «Айнтрахтом» из Франкфурта (3:3). А впереди команду Венсана Компани поджидал непростой матч со «Штутгартом». «Швабы» — базовый клуб сборной Германии (шесть игроков на последнем сборе). Это многое говорит об уровне сопротивления. «Баварию» ожидала тяжёлая игра. Но что вышло на деле?

Первый тайм подтвердил худшие опасения мюнхенцев. «Штутгарт» втянул «Баварию» в вязкую игру и не позволял создавать моменты у своих ворот. Да, мюнхенцы провели большую часть на чужой половине поля. Но получились откровенно скучные 45 минут. Хотя пару раз голкипер «Штутгарта» Александр Нюбель (кстати, принадлежит «Баварии») спас команду. Например, в начале встречи он потащил удар Рафаэла Геррейру. А Мануэль Нойер на противоположной части поля скучал и наверняка думал подключиться к атаке.

А вот во вторые 45 минут мы увидели другую «Баварию». Видимо, в перерыве Венсан Компани нашёл нужные слова в раздевалке. Мюнхенцы стали действовать намного агрессивнее в атаке. Но первый гол в матче пришёл из не самой очевидной ситуации. Наконец-то проснулся Гарри Кейн: англичанин получил мяч от Йозуа Киммиха вдали от ворот, чуть приблизился к штрафной и пальнул в левый нижний угол. И Нюбель не спас! А Кейн забил свой шестой мяч в нынешнем сезоне Бундеслиги. По сути, это был первый хороший выпад от Гарри за матч. Мастер!

Не прошло и пяти минут, как Кейн забил ещё. На этот раз получился «трудовой» гол. Сначала «Штутгарт» и Нюбель отбились от атаки «Баварии», но сразу подоспел второй темп. Кейн оказался с мячом в штрафной гостей и воспользовался отскоком. 2:0 — легчайший дубль для Гарри.

Гарри Кейн Фото: Adam Pretty/Getty Images

«Бавария» расслабилась и получала удовольствие от игры. А главным квестом стало привести Кейна к хет-трику. Магическим образом у англичанина начали генерироваться момент за моментом. Хотя в первом тайме Кейн оставался незаметным. В одном из эпизодов Гарри не хватило точности — он пробил над девяткой. Также форварда «Баварии» останавливала крутая игра Нюбеля. Но на 80-й минуте вратарь «Штутгарта» оказался бессилен. И снова Кейну помог рикошет: мяч отлетел от защитника гостей Юлиана Хабота, а Гарри пробил с линии вратарской.

Кейн вовсе мог оформить покер. Уже в следующей атаке он забил четвёртый мяч в ворота «Штутгарта». К счастью для бедных гостей, в момент паса Гарри оказался в офсайде. Но «Баварию» это не остановило. Уже на 90-й минуте мюнхенцы всё же закатили четвёртый мяч в ворота Нюбеля. Кингсли Коман забил первый гол в сезоне: после отскока от соперника он подработал под правую ногу и классно пробил в дальний угол.

«Бавария» одержала важную победу над тяжёлым соперником и вернулась на первое место. Отличный импульс перед поездкой в Испанию к «Барселоне» в Лиге чемпионов. А также классный подарок для Йозуа Киммиха: встреча со «Штутгартом» стала для него 400-й за «Баварию».