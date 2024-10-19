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Борнмут — Арсенал — 2:0, обзор матча 8-го тура АПЛ, голы: Кристи, Клюйверт, удаление Салиба, статистика, 19 октября 2024

«Арсенал» провалился в самый неожиданный момент. Но это не единственная плохая новость
Григорий Телингатер
Отчёт «Борнмут» — «Арсенал» — 2:0
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Салиба удалился и пропустит матч с «Ливерпулем».

«Арсенал» потерпел первое поражение в сезоне. В первых 10 матчах команда не уступала ни в АПЛ, ни в Лиге чемпионов, ни в Кубке лиги. В 8-м туре чемпионата команда Артеты встречалась с «Борнмутом» на его поле. Результат игры во многом определил один эпизод.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2024, суббота. 19:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
2 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Кристи – 70'     2:0 Клюйверт – 79'    
Удаления: нет / Салиба – 30'

На 30-й минуте нападающий «Борнмута» Эванилсон убегал один на один с вратарём «Арсенала», но его сбил защитник Салиба. Изначально главный судья ограничился жёлтой карточкой за фол француза, но затем VAR позвал арбитра к монитору. На повторе было видно, что Габриэл и Уайт находились достаточно далеко от эпизода и вряд ли успевали догнать Эванилсона. После просмотра видео судья показал прямую красную Салиба.

Фол Салиба

Фол Салиба

Фото: кадр из трансляции

«Арсенал» устоял в первом тайме, но пропустил на 70-й минуте. Считается, что именно лондонцы специализируются на голах с угловых, однако теперь отличился «Борнмут». Судя по всему, хозяевам удалась наигранная комбинация. После розыгрыша мяча низом и едва заметного паса Клюйверта вторым темпом набежал Райан Кристи, который пробил практически в девятку.

Гол Кристи

Гол Кристи

Фото: кадр из трансляции

А вскоре «Борнмут» забил ещё раз. Грубая ошибка Кивёра подарила «Борнмуту» чистый выход один на один, который сорвал вратарь Райя. Пенальти уверенно реализовал всё тот же Клюйверт. В конце матча у «Арсенала» появились опасные моменты, но забить так и не удалось.

«Борнмут» ворвался в топ-10 в турнирной таблице, а команда Артеты упустила возможность подняться на первое место. В следующем туре «Арсеналу» придётся сыграть против «Ливерпуля» без ключевого защитника.

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