Мбаппе впервые показал, зачем его взяли в «Реал». Килиан украсил исторический матч Модрича

«Реал» нащупывает жизнь без Карвахаля. Капитан команды выбыл до конца сезона. В матче с «Сельтой» справа в защите вышел Лукас Васкес. Он смело подключался в атаку, потому что Тчуамени часто садился в линию защиты. Правда, в начале встречи «Реал» едва не наказали за смелый план на игру.

На седьмой минуте «Сельта» прошла всё поле за два паса. В результате Сведберг получил чистейший выход один на один. Причём швед достаточно неплохо пробил, но мадридцев выручил вратарь. Куртуа вышел из ворот и ногой дотянулся до мяча.

Сейв Куртуа Фото: кадр из трансляции

«Реал» ожидаемо владел мячом и вообще инициативой. Далеко не всегда команда Анчелотти показывала настолько мощный прессинг, как в этой игре. «Реал» создал несколько не таких явных моментов, а забил, когда казалось, что воротам «Сельты» вообще ничего не угрожает.

На 20-й минуте мяч отлетел к Мбаппе, и тот внезапно пробил издалека. Обычно вратари обязаны брать удары с такой дистанции, но в этом случае мяч пошёл по дуге в девятку — с таким действительно тяжело справиться.

Гол Мбаппе Фото: кадр из трансляции

После гола преимущество «Реала» никуда не делось, но несколько неприятных событий всё же случилось. В конце первого тайма Винисиус пошёл в обводку и затем неудачно пробил. Это разозлило Беллингема, который ждал прострел на дальнюю штангу. Англичанин не скрывал своего разочарования, размахивая руками.

Ну а в начале второго тайма «Сельта» сравняла счёт. Сведберг снова оказался один на один с Куртуа, и на этот раз вратарь уже не спас. Самое удивительное в этом эпизоде, что нападающий оказался вообще без опеки в центре штрафной «Реала». Лукас Васкес прибежал с большим запозданием. Хотя, возможно, эту зону должен был страховать кто-то другой, но получилось так, что опоздали сразу все.

Гол «Сельты» Фото: кадр из трансляции

А потом на замену вышел Модрич, который забрал капитанскую повязку. Хорват стал самым возрастным футболистом «Реала» в истории клуба (39 лет и 40 дней). Само собой, Лука был свежее тех, кто вышел в старте, но его игра всё равно впечатляла. Он уходил от соперников, которым оставалось только фолить. Возвращался в свою штрафную, чтобы не дать пробить по воротам Куртуа. И именно он сделал классный ассист на Винисиуса, которого освистывали весь матч. Бразилец обвёл вратаря и забил победный гол в пустые ворота. Ну и, конечно, потанцевал перед болельщиками, а заодно продемонстрировал им эмблему «Реала» на майке.

На 90+2-й минуте «Сельта» была обязана сравнивать счёт, но упустила ещё один фантастический шанс. На этот раз практически идеальный момент запорол Дувикас. Непростая, но важная победа для «Мадрида» перед «класико» в следующем туре.