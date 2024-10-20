Главное изменение «Краснодара» в новом сезоне

Смешной анекдот, который можно было бы придумать перед началом сезона РПЛ: «После 12 туров «Краснодар» – единоличный лидер чемпионата России. Единственная команда РПЛ без поражений. Обыграл всех своих прямых конкурентов «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и московское «Динамо» с общим счётом 11:1. А Кевин Ленини – один из ключевых игроков команды – забил победный гол «Спартаку» после сольного прохода…»

Кто бы поверил в такое после Суперкубка России, в котором «Зенит» раскатывал «Краснодар», как в дворовом футболе? Да и откуда взяться у «быков» львиному характеру! Они чаще всего проваливали большие битвы, поэтому за 15 лет существования не завоевали ни одного трофея. Всегда в топ-матчах играли сами, как могли, и позволяли сопернику играть, как он хотел. Разве что при Владимире Ивиче стали меняться. Но где теперь тот Ивич?

Самое поразительное в преображении «Краснодара» при Мураде Мусаеве в новом сезоне именно это – игра команды во встречах с другими претендентами на медали. Невозможно утверждать, что кого-то «быки» победили не по делу. Были лучше даже с «Зенитом», у которого взяли реванш за поражение в Суперкубке. И со «Спартаком» вполне наиграли на крупную победу. Команда нашла баланс между игрой на результат и игрой для зрителя – без новомодного катания мяча через вратаря, без «сухого» футбола в стиле Ивича.

Футболисты «Краснодара» Фото: ФК «Краснодар»

«Краснодар» не просто побеждает – меняет психологию. Ломает свои ментальные стены. До этого сезона в 26 матчах с «Зенитом» в РПЛ у «быков» были всего три победы при 16 поражениях. С московскими командами статистика получше, но тоже в целом со знаком «минус». Со «Спартаком» – восемь побед при 16 поражениях. С «Локомотивом» – восемь побед при 13 поражениях. С ЦСКА – семь побед при 10 поражениях. Разве что с «Динамо» до весеннего потенциально чемпионского матча краснодарцы боролись на равных – восемь побед, семь ничьих и восемь поражений, а, отняв у бело-голубых на финише прошлого сезона золото, клуб Сергея Галицкого вышел вперёд в личном противостоянии с динамовцами.

Бывает, тренеры напоминают: за каждую победу дают три очка, будь то выигрыш у «Спартака» или, например, у «Химок». Но ведь только благодаря победам над конкурентами в топ-матчах высекается чемпионский характер. Команда чувствует, что она действительно сильнее. В прошлые годы очень мощно играл с московскими и краснодарским клубами «Зенит». Доминировал, а иногда, как поётся в известной фанатской кричалке, «унижал». В последние год-полтора у команды Сергея Семака это ощущение собственного превосходства пропало вместе с ухудшением результатов в матчах с конкурентами. Зато теперь мышцами оброс «Краснодар». В общем-то, команда с восемью южноамериканцами в составе, большинство из которых поиграли в топ-лигах и/или за сборные своих стран, и не должна ни перед кем робеть в РПЛ.

Собственно, об этом говорил и Мусаев после победы над чемпионом:

«У нас была правильная ментальность, мы не боялись «Зенит». Могли проиграть, но всё равно были бы довольны содержанием игры. Мы шли в атаку и прессинговали до конца».

Кажется, это самое ценное, чего добился от команды Мусаев после своего возвращения. Важнее любого тактического, стилистического или кадрового изменения при нём. Самоощущение помогает «Краснодару» побеждать вопреки логистике и чему угодно.

Этого осознания своей силы не хватает сегодняшнему «Спартаку». Отсюда его нестабильность. Но проблемы «Спартака» – совсем другая история.