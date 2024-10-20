Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гавр — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Орландо Сити — Атланта Юнайтед — 1:2, обзор матча МЛС, как сыграл Алексей Миранчук, статистика, 20 сентября 2024

Миранчук запорол пенальти в главном матче сезона. Но «Атланту» спасло настоящее чудо
Георгий Илющенко
Орландо Сити — Атланта Юнайтед — 1:2
Аудио-версия:
Комментарии
Тот случай, когда совпало слишком многое.

Чтобы пробиться в предварительный раунд плей-офф МЛС, «Атланте» Алексея Миранчука нужно было чудо. Во-первых, самим победить «Орландо». Во-вторых, дождаться двух событий из трёх: поражений «Монреаля» и «Ди-Си Юнайтед» или хотя бы ничьей «Филадельфии».

Совпадение стольких факторов практически нереально. Виноваты сами — нечего было в сентябре-октябре устраивать унылую пятиматчевую серию всего с тремя очками. Свою задачу «Атланта» выполнила. А остальные ей помогли!

США — Major League Soccer . МЛС
20 октября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Орландо Сити
Орландо
Окончен
1 : 2
Атланта Юнайтед
Атланта
0:1 Лобжанидзе – 7'     0:2 Тьяре – 16'     1:2 Охеда – 42'    

Миранчук вышел с первых минут и едва сразу же не вывел один на один с вратарём Лобжанидзе. Но того «съели» защитники. Вскоре грузинский нападающий уже не подвёл: на скорости вбежал в штрафную, обыгрался с Амадором и чётко пробил низом под правую штангу. Этот гол стал первым в матче, хотя ранее «Атланту» спас Гузан. Да, тот самый, который давным-давно выступал за «Астон Виллу». Ему уже 40! Вратарь по-прежнему в форме и отлично среагировал на мощную попытку Араухо.

На 16-й минуте расклады для «Атланты» вообще сказочными стали. Спасибо в том числе Миранчуку: россиянин подал с левого угла, Форчун не переиграл Гальесе, зато на добивании был хорош Тьяре.

Получив комфортное преимущество, «Атланта» будто бы успокоилась, не включила инстинкт убийцы и окопалась в обороне. Процент владения мячом у «Орландо» стабильно держался выше 60, а Гузану приходилось частенько геройствовать. Миранчук также отрабатывал в обороне, словно на бровке находился не Валентино, а Гасперини.

Везение «Атланты», казалось, закончилось под конец тайма: Сантос подал, а Араухо вообще без сопротивления замкнул головой. Оборона команд МЛС — это, конечно, отдельный вид искусства: даже самые надёжные команды лиги в среднем пропускают больше мяча за игру. В той же РПЛ такого не скажешь про «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Просто американцы куда больше настроены на зрелищность.

1,17 xG на 0,84 по ожидаемым голам, 13:5 по ударам. Игровое преимущество «Орландо» не вызывало вопросов. А в самом начале второго тайма вновь забивать должна была всё равно «Атланта». Но Миранчук не переиграл Гальесе с 11-метрового за фол Тоурхальссона на Лобжанидзе. Не сказать, что Алексей плохо исполнил — низом в левый от себя угол. Просто вратарь в порядке.

Интересно, что россиянин перед этим в последний раз не реализовал удар с «точки» 4 июля 2020-го в матче «Локо» и «Сочи». А затем были пять успешных подходов. Как же невовремя прервалась серия!

Прошлая игра в МЛС ему удалась явно больше:
Миранчук в США — снова лучший! Забил и выдал великолепный голевой пас через полполя. Видео
Миранчук в США — снова лучший! Забил и выдал великолепный голевой пас через полполя. Видео

Тем не менее неудача Миранчука отошла на второй план, ведь «Цинциннати» параллельно устроил камбэк с «Филадельфией» (2:1), а «Ди-Си Юнайтед» уступал «Шарлотт» (0:3)! «Атланте» нужно было лишь выстоять. Сделать это было невероятно сложно: «Орландо» давил так, будто для них это матч жизни. Хотя они и так в плей-офф.

На 89-й минуте надежды Миранчука и его партнёров рухнули: закидушка с правого фланга на ближнюю штангу, куча рикошетов, отскок мяча к Макгуайру и ударище под перекладину. А вот и нет! Решение VAR — игра рукой, отмена гола!

Игра рукой Макгуайра

Игра рукой Макгуайра

Фото: Кадр из трансляции

Удивительное везение и в своём матче, и в параллельных. Ну вот кто мог представить, что «Ди-Си Юнайтед» с лучшим бомбардиром МЛС Бентеке разгромно отлетит на своём поле в столь важный момент?

Теперь за выход в основную стадию плей-офф «Атланта» сыграет на выезде с «Монреалем». Если и там ей улыбнётся удача, впереди наметится противостояние с «Интером» Альбы, Бускетса, Суареса и Месси. Пройти столь мощную банду — сценарий совсем фантастический. И всё же сегодня такой уже произошёл.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android