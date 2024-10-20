Миранчук запорол пенальти в главном матче сезона. Но «Атланту» спасло настоящее чудо

Чтобы пробиться в предварительный раунд плей-офф МЛС, «Атланте» Алексея Миранчука нужно было чудо. Во-первых, самим победить «Орландо». Во-вторых, дождаться двух событий из трёх: поражений «Монреаля» и «Ди-Си Юнайтед» или хотя бы ничьей «Филадельфии».

Совпадение стольких факторов практически нереально. Виноваты сами — нечего было в сентябре-октябре устраивать унылую пятиматчевую серию всего с тремя очками. Свою задачу «Атланта» выполнила. А остальные ей помогли!

Миранчук вышел с первых минут и едва сразу же не вывел один на один с вратарём Лобжанидзе. Но того «съели» защитники. Вскоре грузинский нападающий уже не подвёл: на скорости вбежал в штрафную, обыгрался с Амадором и чётко пробил низом под правую штангу. Этот гол стал первым в матче, хотя ранее «Атланту» спас Гузан. Да, тот самый, который давным-давно выступал за «Астон Виллу». Ему уже 40! Вратарь по-прежнему в форме и отлично среагировал на мощную попытку Араухо.

На 16-й минуте расклады для «Атланты» вообще сказочными стали. Спасибо в том числе Миранчуку: россиянин подал с левого угла, Форчун не переиграл Гальесе, зато на добивании был хорош Тьяре.

Получив комфортное преимущество, «Атланта» будто бы успокоилась, не включила инстинкт убийцы и окопалась в обороне. Процент владения мячом у «Орландо» стабильно держался выше 60, а Гузану приходилось частенько геройствовать. Миранчук также отрабатывал в обороне, словно на бровке находился не Валентино, а Гасперини.

Везение «Атланты», казалось, закончилось под конец тайма: Сантос подал, а Араухо вообще без сопротивления замкнул головой. Оборона команд МЛС — это, конечно, отдельный вид искусства: даже самые надёжные команды лиги в среднем пропускают больше мяча за игру. В той же РПЛ такого не скажешь про «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Просто американцы куда больше настроены на зрелищность.

1,17 xG на 0,84 по ожидаемым голам, 13:5 по ударам. Игровое преимущество «Орландо» не вызывало вопросов. А в самом начале второго тайма вновь забивать должна была всё равно «Атланта». Но Миранчук не переиграл Гальесе с 11-метрового за фол Тоурхальссона на Лобжанидзе. Не сказать, что Алексей плохо исполнил — низом в левый от себя угол. Просто вратарь в порядке.

Интересно, что россиянин перед этим в последний раз не реализовал удар с «точки» 4 июля 2020-го в матче «Локо» и «Сочи». А затем были пять успешных подходов. Как же невовремя прервалась серия!

Тем не менее неудача Миранчука отошла на второй план, ведь «Цинциннати» параллельно устроил камбэк с «Филадельфией» (2:1), а «Ди-Си Юнайтед» уступал «Шарлотт» (0:3)! «Атланте» нужно было лишь выстоять. Сделать это было невероятно сложно: «Орландо» давил так, будто для них это матч жизни. Хотя они и так в плей-офф.

На 89-й минуте надежды Миранчука и его партнёров рухнули: закидушка с правого фланга на ближнюю штангу, куча рикошетов, отскок мяча к Макгуайру и ударище под перекладину. А вот и нет! Решение VAR — игра рукой, отмена гола!

Игра рукой Макгуайра Фото: Кадр из трансляции

Удивительное везение и в своём матче, и в параллельных. Ну вот кто мог представить, что «Ди-Си Юнайтед» с лучшим бомбардиром МЛС Бентеке разгромно отлетит на своём поле в столь важный момент?

Теперь за выход в основную стадию плей-офф «Атланта» сыграет на выезде с «Монреалем». Если и там ей улыбнётся удача, впереди наметится противостояние с «Интером» Альбы, Бускетса, Суареса и Месси. Пройти столь мощную банду — сценарий совсем фантастический. И всё же сегодня такой уже произошёл.