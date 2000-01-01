Футболист пафосно отпраздновал гол. Но мяч из ворот вынес защитник

Зря он пафосно отмечал гол. Соперник всё испортил

Футболист из Таиланда попал в смешную и неприятную ситуацию одновременно. Парень начал раньше времени отмечать гол на камеру, но мяч из ворот в последний момент вынес защитник. Сдержать эмоций не смогли даже комментаторы!