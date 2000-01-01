«Ты с ума сошёл?» Фанаты «Майнца» обиделись на Клоппа

Новая работа

Новый клуб Клоппа – «Ред Булл» из Зальцбурга. Там он получил административную должность. Казалось бы – какое дело болельщикам из Германии до австрийского клуба? Но на матче с «Лейпцигом» (0:2) они вывесили гневные плакаты. Всё потому, что активные фанаты не любят весь концерн «Ред Булл» – считают, что там есть только деньги и нет истории.