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Фанаты «Майнца» обиделись на Клоппа. За что?
Фанаты «Майнца» обиделись на Клоппа. За что?
Фанаты «Майнца» серьёзно обиделись на Юргена Клоппа. На матч с «РБ Лейпциг» ультрас вывесили баннеры с разгневанным обращением к немецкому тренеру. Что не устроило фанатов?
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Новая работа
Новая работа
Новый клуб Клоппа – «Ред Булл» из Зальцбурга. Там он получил административную должность. Казалось бы – какое дело болельщикам из Германии до австрийского клуба? Но на матче с «Лейпцигом» (0:2) они вывесили гневные плакаты. Всё потому, что активные фанаты не любят весь концерн «Ред Булл» – считают, что там есть только деньги и нет истории.
Возмущение
Возмущение
«Ты забыл, кем мы тебя сделали?» — отсылка к словам Клоппа о благодарности «Майнцу».
«Мне нравятся люди, пока они меня не разочаровывают», — цитата Юргена.
«Bist du beKLOPPt?» («Ты с ума сошёл?») — игра слов с фамилией тренера.
Тесная связь
Тесная связь
Клопп — легенда «Майнца». Он играл за команду с 1990 по 2001 год, а потом руководил ей с 2001 по 2008 год. Именно под его руководством клуб впервые в истории вышел в Бундеслигу.
«Ты с ума сошёл?» Фанаты «Майнца» обиделись на Клоппа
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