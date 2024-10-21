Как тренеры «Спартака» начинали в РПЛ. Станкович значительно проигрывает лидерам

«Спартак» проводит первый сезон под руководством Деяна Станковича. Сейчас московский клуб находится за пределами топ-5 — 19 очков по итогам 12 туров. Вспоминаем, какие показатели были у команды после первых 12 матчей под руководством предыдущих тренеров. Мы взяли период в 10 лет, а в расчёт принимались только матчи в РПЛ. В списке нет Владимира Слишковича, под руководством которого красно-белые не провели необходимого количества матчей.

Гильермо Абаскаль (сезон-2022/2023, 25 очков)

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Испанец отлично стартовал в РПЛ — четыре победы в пяти матчах, 13 очков. На этом отрезке «Спартак» трижды громил своих соперников. Особенно запомнилась поездка столичного клуба в Краснодар, где красно-белые уверенно разобрались с «быками» (4:1). После пяти туров «Спартак» возглавлял таблицу, опережая «Зенит» и «Ростов» на два очка.

Но дальше что-то пошло не так — три поражения в четырёх следующих турах. «Спартак» проиграл «Динамо» (0:1), «Зениту» (1:2) и «Ростову» (2:4). В итоге красно-белые откатились на пятую строчку. Отставание от «Зенита» составило семь очков, от второго места — четыре. По всей видимости, поражение в Ростове-на-Дону взбодрило «Спартак». После этого команда Абаскаля выдала серию из трёх побед и поднялась на второе место в таблице.

По итогам 12 матчей с испанским тренером красно-белые одержали восемь побед при одной ничьей и трёх поражениях. Они забили 29 мячей, пропустили 14 и набрали 25 очков. Отставание от первого места — пять очков. «Спартак» пропускал больше одного мяча в среднем за игру, но зато значительно преуспел в атаке. Он был вторым в лиге по голам после «Зенита» (33 забитых мяча).

Паоло Ваноли (сезон-2021/2022, 15 очков)

Паоло Ваноли Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Итальянский тренер возглавил «Спартак» в конце 2021 года. На тот момент московский клуб занимал всего лишь девятое место в таблице. Ваноли привёл команду к победе в Кубке России, однако она смотрелась неубедительно в чемпионате. Кстати, «Спартак» провёл всего 12 матчей под руководством Паоло в РПЛ — тренер покинул клуб по окончании сезона.

Ваноли не повезло с календарём, ведь в первых трёх весенних турах «Спартак» играл с ЦСКА, «Динамо» и «Краснодаром». С другой стороны, команде не пришлось выезжать за пределы столицы. На этом отрезке красно-белые набрали три очка из девяти возможных — обыграли «Динамо» (2:0), но не справились с ЦСКА (0:2) и «Краснодаром» (1:2). «Спартак» победил всего два раза в восьми матчах с Ваноли в РПЛ, после чего обыграл «Крылья Советов» (2:1) и «Урал» (3:1).

Красно-белые набрали всего 15 очков в 12 матчах с итальянским тренером. Четыре победы при трёх ничьих и пяти поражениях. «Спартак» забивал (17 голов) примерно столько же, сколько и пропускал (15). Ваноли принял команду, когда она была девятой в лиге, а завершил с ней сезон на 10-й строчке.

Руй Витория (сезон-2021/2022, 17 очков)

Руй Витория Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Начало сезона-2021/2022 сложилось для «Спартака» непросто. Команда ни разу не забила больше одного мяча в первых шести турах под руководством Витории. Неудивительно, что на этом отрезке московский клуб проиграл три раза. «Спартак» упал на 10-е место в таблице, а соперники из зоны стыков отставали всего на два очка.

Три победы в следующих четырёх матчах улучшили положение красно-белых в таблице, но Витория проиграл дерби с ЦСКА (0:1). В 12-м туре «Спартак» испытал унижение в Санкт-Петербурге (1:7) и расположился на седьмой строчке в таблице. Отставание от топ-3 составило шесть очков. «Спартак» забил меньше (14), чем пропустил (17). Плюс проиграл столько же раз, сколько и победил — по пять. Так что «Спартак» при Витории набрал больше очков, чем при Ваноли, но меньше, чем при Абаскале.

Доменико Тедеско (сезон-2019/2020, 18 очков)

Паоло Ваноли Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Немецкий тренер пришёл в «Спартак» в конце первого круга в сезоне-2019/2020. В первых пяти турах под руководством Тедеско красно-белые пропустили всего один мяч. Это произошло в домашней игре с тульским «Арсеналом» (0:1). Проблемы начались позднее, когда «Спартак» проиграл три матча из четырёх. Он не справился с «Зенитом» (0:1), «Ростовом» (1:4) и «Краснодаром» (0:1), хотя и добился успеха в дерби с «Динамо» (2:0).

На отрезке в 12 матчей «Спартак» под руководством немецкого тренера набрал 18 очков (пять побед, три ничьих, четыре поражения). Это чуть хуже, чем у нынешней команды Станковича. В 2019 году «Спартак» забил 14 мячей, а пропустил 10. На тот момент (прошло 24 тура) команда была седьмой в таблице. А когда её принимал Тедеско, она находилась на 11-й строчке с отрывом от зоны стыков в два очка.

Олег Кононов (сезон-2018/2019, 21 очко)

Олег Кононов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Кононов приступил к работе главным тренером «Спартака» в ноябре 2018 года. Красно-белые одержали три победы в трёх матчах перед зимним перерывом и забили суммарно восемь мячей. Московский клуб не проигрывал в общей сложности в течение семи туров, после чего неудачно провёл встречи с ЦСКА (0:2) и «Ростовом» (1:2). А чуть позже был провальный выезд в гости к тульскому «Арсеналу» — 0:3.

«Спартак» находился на девятой строчке в таблице, когда в команду пришёл Кононов. После 12 матчей при новом тренера красно-белые поднялись в топ-5. На этом отрезке московский клуб набрал 21 очко (шесть побед, три ничьих, три поражения). «Спартак» пропускал в среднем по одному мячу за матч (12 в 12 турах), а забивал по 1,5 (18 в 12 матчах).

Массимо Каррера (сезон-2016/2017, 28 очков)

Массимо Каррера Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

В первых шести матчах под руководством итальянца «Спартак» одержал пять побед (в четырёх случаях команда отыграла «на ноль»). После этого последовала заминка — уступили «Уфе» (0:1) и «Зениту» (2:4). Но потом красно-белые снова выдали победную серию. Цифры «Спартака» на отрезке в 12 матчей при Каррере очень впечатляют — девять побед, одна ничья, два поражения. Московский клуб набрал 28 очков из 36 возможных. «Спартак» после 13 туров (первый матч провели с Дмитрием Аленичевым) был первым, а «Зенит» отставал на три очка. На тот момент у красно-белых была самая надёжная оборона РПЛ наряду с «Амкаром» (пропустили по восемь мячей).

Дмитрий Аленичев (сезон-2015/2016, 20 очков)

Дмитрий Аленичев Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Первая игра для «Спартака» при Аленичеве получилась непростой. Красно-белые дважды уступали в счёте, но всё-таки ушли от поражения в матче с «Уфой» (2:2). После этого «Спартак» одержал три победы подряд, не пропустив ни одного мяча. По итогам четырёх туров столичный клуб расположился на четвёртом месте с отставанием от первой строчки в два очка. Сразу после этого «Спартак» проиграл в дерби ЦСКА (1:2).

По итогам 12 туров красно-белые одержали шесть побед, дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения. «Спартак» набрал 20 очков и оказался на пятом месте в таблице. Отставание от первой строчки оказалось достаточно внушительным — 12 очков. На том отрезке «Спартак» забил (16) примерно столько же, сколько и пропустил (14).

Мурат Якин (сезон-2014/2015, 19 очков)

Мурат Якин Фото: Павел Ткачук, «Чемпионат»

«Спартак» неплохо провёл первую часть сезона при Якине — четыре победы в пяти матчах. Красно-белые обыграли и «Динамо» (2:1), и ЦСКА (1:0). Единственный минус — неудачный матч в Краснодаре с «быками» (0:4). По итогам 12 туров «Спартак» уступил три раза. В двух случаях это произошло после дальних поездок — красно-белые не справились с «Амкаром» (0:2) и «Уралом» (0:2).

Правда, после бодрого старта «Спартак» стал реже побеждать. После 12-го тура команда Якина находилась только на девятом месте в таблице. Она набрала 19 очков — пять побед, четыре ничьих, три поражения. На тот момент «Спартак» находился в таблице ниже, чем «Терек», «Кубань» и «Рубин».